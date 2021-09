Ray Dalio szerint ha sikeres lesz a bitcoin, akkor a szabályozók el fogják kaszálni

Ray Dalio, a világ legnagyobb fedezeti alapjának, a Bridgewater Associates-nek az alapítója úgy véli, hogy a szabályozók végül teljes mértékben kontrollálnák a bitcoint, ha a kriptopénz valóban széles körben elfogadottá válna.

Szerintem, ha igazán sikeres lesz, meg fogják ölni, legalábbis megpróbálják majd megölni. És szerintem meg is fogják ölni, mert megvannak rá a módszereik

- fogalmazott Dalio Andrew Ross Sorkinnak szerdán a CNBC "Squawk Box" című műsorában a New York-i SALT konferencián.

Az amerikai szabályozó hatóságok felügyeletének szigorítása már több ízben is felvetődött a kifejezetten volatilis kriptovaluták területén, miután a spekulatív piacon tapasztalt komoly árfolyam ingadozások továbbra is rengeteg befektető figyelmét vonzzák be. Gary Gensler, az amerikai tőzsdefelügyelet elnöke például tegnap elmondta, hogy a Wall Street legfőbb szabályozója feszített tempóban dolgozik azon, hogy a befektetők védelmét szolgáló szabályrendszert hozzon létre a több ezer új digitális eszköz és érme hatékonyabb szabályozásán keresztül.

Bár valóban komoly kilengésekkel tarkítva, de a bitcoin a mögöttünk álló időszakban kifejezetten jó befektetésnek számított, idén már 65 százalékkal került feljebb a jegyzés,

az elmúlt 12 hónapot tekintve pedig több mint megnégyszereződött egy coin ára.

Az eddigi csúcsot még az év elején érte el a jegyzés, amikor is meghaladta a 60 000 dollárt az árfolyam.

Ahogy arról már beszámoltunk, nemrég El Salvador lett az első ország, amely a bitcoint törvényes fizetőeszközként fogadta el, de rajtuk kívül Ukrajnában és Panamában is hasonló irányba halad a történet. Eközben a "másik oldalon" India várhatóan törvényjavaslatot terjeszthet elő a kriptovaluták betiltására, és büntethetik a bányászokat és kereskedőket is. Emellett Kína már javában megkezdte a kriptopiac hazai felszámolását, és a bányászokat leállásra utasította.

Dalio egyébként mindig is szkeptikus volt a kriptovalutákat illetően, a guru szerint a bitcoin nem rendelkezik belső értékkel.

Történelmi távlatban nézve nagyon sok olyan dolog van, aminek nem volt belső értéke, csak vélt értéke. Egyszer forróvá vált, majd kihűlt

- fogalmazott Dalio, példaként a hollandiai tulipánmániát emlegetve fel.

A milliárdos befektető mégis azt mondta, hogy a bitcoin jó alternatívát jelenthet a készpénzzel szemben, és bár a portfóliója aranykitettségénél kisebb százalékban, de tart valamennyit a kriptovalutából.

"Szerintem érdemes megfontolni a készpénz összes alternatíváját és a többi pénzügyi eszköz összes alternatíváját is. A bitcoin egy lehetőség. Van egy bizonyos mennyiségű pénzem bitcoinban" - mondta Dalio.

Elképesztő teljesítmény, hogy onnan, ahol ez a lefejlesztés történt, az idő próbáján keresztül eljutott oda a történet, ahol most van

Címlapkép: Kimberly White/Getty Images for TechCrunch