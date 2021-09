30 éve nem hoztak ilyen sok pénzt az állami nyugdíjprogramok Amerikában

A rekordokat döntögető részvénypiac 30 éve nem látott hozamokat eredményezett az állami nyugdíjrendszerben Amerikában - számol be a hírről a Financial Times

A június 30-cal záruló évben az állami nyugdíjprogramok átlagosan 25%-os hozamot értek el tagjaiknak, ezzel az amerikai állami nyugdíjalapokban lévő nyugdíjvagyon értéke több mint fél ezermilliárd dollárral 3,87 ezermilliárd dollárra nőtt. A 25%-os átlaghozam több mint 30 éve nem látott teljesítmény az állami nyugdíjrendszerben – derül ki a Pew Charitable Trusts adataiból.

A jó piaci teljesítmény így ahhoz is hozzájárult, hogy az állami nyugdíjrendszer fedezete 84%-ra ugorjon, ami a legmagasabb arány a 2007/2008-as pénzügyi válság óta. Az állami nyugdíjprogramok által tartott eszközök és a kifizetési kötelezettségek közötti különbség mintegy 740 milliárd dollárra csökkenhetett június végével, ezzel pedig 2014 óta először esett ezermilliárd dollár alá ez a mutató.

Az adatok arra is rávilágítanak, hogy bár az utóbbi évtizedben a magasabb tagdíjbevételek is hozzájárultak a fedezettségi szintek javításához, a legtöbb állami nyugdíjalap még így is többet fizet ki a nyugdíjba vonulóknak, mint amennyi a tagok díjaiból befolyik. Így megoldásként az adatot szolgáltató cég szerint meg kellene fontolni a nyugdíjprogramokra vonatkozó stresszteszteket és a veszteségek a dolgozók és nyugdíjasok közötti minél igazságosabb elosztását a rendszer fenntarthatósága érdekében.

