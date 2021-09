A tegnapi zuhanás után ma emelkedéssel próbálkoznak az amerikai tőzsdék

A koradélutáni órákban továbbra is kitart a remek hangulat a vezető európai tőzsdéken, a legjobb teljesítményt most is a portugál tőzsdén láthatjuk, de a maga 1,4 százalékos pluszával ugyancsak remekül teljesít a francia CAC és a német DAX is, míg a brit FTSE 100 1,2 százalékkal került feljebb. Szektorszinten az autógyártók mellett ugyancsak jól teljesítenek a nagybankok, illetve az olajvállalatok is.

Közben megérkezett a frissített OECD-előrejelzés is, a kedvező európai gazdasági adatok beépültek az OECD várakozásaiba, az európai valutaövezet gazdasági növekedési előrejelzését 1 százalékponttal módosította felfelé a szervezet, eszerint 5,3 százalékos növekedés lehet idén az eurózónában. A jövő évvel kapcsolatban is bizakodóbbak a szervezetnél, az eurózóna 2022-ben 4,6%-kal nőhet, 0,2%-kal gyorsabban, mint azt májusban várták.