Komoly esés után korrekció az európai tőzsdéken

Nagyon komoly eséseket láthattunk tegnap mind az ázsiai, az európai és az amerikai tőzsdéken is, miután a befektetőket aggasztja, hogy az Evergrande nevű kínai ingatlanfejlesztő esetleges bedőlése akár rendszerszintű kockázatot is hordozhat magában. A hagyományos menekülőtermékek, így az arany és az ezüst jól teljesítettek a kedvezőtlen piaci hangulat mellett, tehát egyelőre túlzás lenne széleskörű piaci pánikról beszélni. Mindemellett komoly zuhanást láthattunk a kriptovaluták piacán is, nagyot esett a bitcoin és az ether jegyzése. Az ázsiai tőzsdék ma is rosszul teljesítettek, Európában azonban korrekcióval indult a nap, a legtöbb ország vezető tőzsdéje komoly pluszban indította a kereskedést.