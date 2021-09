Ráirányította a biotechnológiára a befektetők figyelmét a covid

Sem a fertőző betegségek elleni gyógyszerfejlesztés, sem a vakcinafejlesztés nem volt trendi terület a befektetők szemében, ami egyértelműen megváltozott az elmúlt években. A Portfolio és a HVCA közös konferenciáján biotechnológia cégek vezetői vitatták meg, merre tart a gyógyszeripar.

Nemcsak az változott, hogy a befektetők figyelme a fertőző betegségek elleni gyógyszerfejlesztésre, vakcinafejlesztésre irányult, de a kutatás és engedélyeztetés menete is felgyorsult, például a Pfizer már a harmadik kutatási fázisban van egy gyógyszerrel, amely a koronavírus kezelésre lesz alkalmas, miközben korábban egy ilyen folyamat hosszú éveket vett igénybe

– mondta Dr. Puskás László PhD, az Avidin ügyvezetője.

Dr. Fekete Andrea, SigmaDrugs társalapítója és ügyvezetője szerint áttevődött a hangsúly oda, hogy nem csak új fejlesztéseket keresnek a befektetők, hanem meglévő gyógyszerek új megközelítése is vonzóvá vált.

Balról jobbra: Dr. Puskás László PhD, CEO, Avidin; Dr. Nagy István, molekuláris biológus, genetikus, Seqomics Biotechnológia Kft. ; Dr. Fekete Andrea, társalapító, ügyvezető, SigmaDrugs; Duda Ernő, Solvo vezérigazgató, Medipredict ügyvezető, Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke

A gyógyszeripar korábban az olyan gyógyszerekre fókuszált, ahol nagy a befogadóképesség, sok embert érintő problémát látott, ezzel szemben ma már ritka betegségek gyógyítása is fókuszba kerülhet, nemcsak a gyógyítás, a megelőzés is fontossá vált: nem a fertőzéses betegségek lesznek a középpontban, hanem az egészség – mondta Dr. Puskás László.

A személyre szabott terápiáé a jövő

-ezt már Dr. Nagy István, molekuláris biológus, genetikus mondta a Seqomics Biotechnológia Kft. ügyvezetője mondta. Véleménye szerint a nagy gyógyszergyártóknak ezzel nem szívesen foglalkoztak, mert nem érte meg nekik, de ma már annyi kis garázscég lép ki a piacra, hogy már nem hagyhatják figyelme kívül ezt a területeket.

A szakemberek ugyanakkor abba is egyetértettek, hogy a magyar biotechnológia elsorvadt, súlyos szakemberhiánnyal küzd a terület, igazán hozzáértő senior kutatókat külföldről kell igazolni. A másik probléma Puskás László szerint, hogy a jó ötlet is kevés a piacon. Ehhez csatlakozott Fekete Andrea is, aki hozzátette, hogy a Semmelwies Egyetemnek mindössze 3 szabadalma volt az elmúlt évben, miközben nemzetközi összehasonlításban a több száz sem ritka.