Vallottak nyugdíjügyben a magyar pénzügyi szakemberek: ebben a formában nagy bajok lesznek

Tizenöt éven belül másfél millió ember tölti be a nyugdíjkorhatárt, de közülük csak nagyon keveseknek van erre megfelelő pénzügyi tartaléka. A magyar megtakarítási és vagyonkezelői piacot érintő kérdések mellett központi témája volt a nyugdíjmegtakarításoké a Portfolio szerdán megrendezett Öngondoskodás 2021 konferenciáján.

Szeptember 22-én rendezte meg a Portfolio az Öngondoskodás 2021 konferenciát, a hibrid eseményen a helyszínen és online formában mintegy 150-en vettek részt. A rendezvényről az alábbi cikkeink születtek:

A konferencia első szekciójában többek között olyan kérdésekre kerestük a választ, mint

Mit hoz a negyedik hullám a magyar megtakarítási piacon?

Hogyan értékelik a megtakarítási piaci helyzetképet a magyar felsővezetők?

Milyen eszközökkel tudják a piaci szereplők ösztönözni a hosszú távú megtakarítást?

Hogyan reagálnak a hagyományos piaci szereplők a pandémia során még nagyobb figyelmet kapó fintechek és online befektetési szolgáltatók térnyerésére?

Jelentősen megdobta a magyarok megtakarítási állományát az utóbbi másfél év, ez a piac minden szereplőjénél érezhető vagyonbeáramlással társult. A Portfolio Öngondoskodás 2021 konferenciájának nyitó panelbeszélgetésében a szakemberek kifejtették: abban bíznak, hogy a megtakarítási piac elmúlt időszakban látott növekedése kitart a jövőben is, az állampapírok mellett pedig több megtakarítási termék is hangsúlyosabb szerepet kap, ahogyan azt egyébként a pandémia is megmutatta.

Egyetértettek a fentiekkel a közönség soraiban is, ugyanis arra a kérdésre, hogy mely területen látnak a következő 1-3 évben a legpezsgőbb termékinnovációt, a válaszadók többsége a befektetési alapok mellett tette le a voksát.

Kevesen voltak azok, akik úgy látták, hogy a pandémia gyengítette volna az öngondoskodási hajlandóságot Magyarországon. A résztvevők döntő többsége szerint az elmúlt hónapok jót tettek a magyarok megtakarításainak:

Az első kérdéssel összhangban az a konszenzus született, hogy a befektetési alapok fognak tőkebeáramlás szempontjából leginkább felülteljesíteni önmagukhoz képest a következő 5 évben itthon. Az ingatlan- és állampapír piacra ugyanannyi szavazat érkezett, és viszonylag sok szavazatot kaptak a nyugdíjpénztárak is.

A konferencia második szekciójának témája a vagyonkezelés és ügyfélkiszolgálás volt. A koronavírus-járvány közepette új csúcsra ugrott a privátbankokban kezelt vagyon, az ügyfélszerzést azonban jelentősen megnehezítette az új, online világrend. A befektetési alapkezelőknek sem volt könnyű dolguk: bár az alapok sikerrel vették a tavaly tavaszi pánikhangulatot, folyamatosan jönnek az új szabályozói elvárások, ráadásul a passzív alapok és online szolgáltatók előretörése sem könnyíti meg a profitszerzési lehetőségeket. Mindeközben a nyár eleji lazításoknak köszönhetően elindult az óvatos pénzköltés a világban, a negyedik hullám azonban egyre nagyobb árnyékként vetül a piacokra és a gazdaságra.

A szekció panelbeszélgetésén elhangzott, hogy bár a pandémia felgyorsította a digitalizációt, a személyes tanácsadásra továbbra is nagy szükség lesz a befektetések piacán. Szó esett arról, hogy a privátbanki piacon, és azon belül is a legvagyonosabb szegmensben az új ügyfelek száma már nem tud jelentősen növekedni, inkább a meglévő ügyfelek vagyonfelhalmozása jelenti majd a növekedés fő motorját. A prémium szegmensben a valódi vagyonkezelési, befektetési tanácsadás elhanyagolt terület volt az elmúlt években, de ez is kezd erőre kapni a szolgáltatóknál. A szakemberek úgy látják, hogy az elmúlt években megnőtt a kereslet a kockázatosabb befektetések iránt, ezt alátámasztja, hogy sokan vagy szinten tartották, vagy növelték befektetési portfóliójuk kockázati szintjét az elmúlt időszakban:

A nyugdíjmegtakarításokkal még mindig hadilábon áll a magyar

A konferencia záró szekciója a rendszeres és ezen belül a nyugdíjmegtakarítások fontosságáról szólt, a szakemberek elárulták, hogy egy el nem költött vagyon halmozódott fel a pandémia alatt, aminek nagy része folyószámlán áll, és csak kis része fordult át tudatos megtakarítássá. A rendszeres megtakarítások terén tehát még bőven lenne tér a fejlődésre.

A közönségkérdésekre válaszolók kevesebb mint a fele indított új, rendszeres megtakarítást az elmúlt másfél évben, igaz, sokan azzal indokolták ezt, hogy már így is több rendszeres megtakarítással rendelkeznek. Sajnos azonban a konferencia hallgatósága nem feltétlenül reprezentálja az átlagos magyar háztartást, ahol ezek a számok korántsem festenek ilyen jó képet:

A rendszeres megtakarítások közül nyugdíjpénztárakban takarítanak meg a legtöbben a válaszadók közül, de többen vannak, akiknek egészségpénztárban, illetve egyéb formában van több megtakarítása.

Ha pedig arra vonatkozott a kérdés, hogy a fenti termékek közül hánnyal rendelkeznek a válaszadók, a legtöbben a háromféle terméket jelöltek be, 4-nél több rendszeres megtakarítással pedig csak nagyon kevesen rendelkeznek, még a pénzügyi szférában dolgozók körében is.

Címlapkép: Getty Images