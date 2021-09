Jim Cramer szerint ez a két dolog mozgatja most a tőzsdéket

Jelenleg két fő téma van: az ellátási lánc megszakadása beleértve az energiahiányt is, és az a tény, hogy a kamatlábak emelkednek

- fogalmazott a "Mad Money" műsorvezetője. A guru szerint "minden nap minden percében" tisztában kell lenni ezzel a két körülménnyel azoknak, akik részvény vásárlásra adják a fejüket, ugyanis Cramer szerint most ezek mozgatják a vezető indexeket.

Az ellátási lánccal kapcsolatos aggályait a kínai Evergrande esetleges bedőlése mellett minden bizonnyal a Nagy-Britanniában látható helyzet miatt is emelte ki Cramer. Ahogy arról több ízben beszámoltunk, az elmúlt napokban komoly fennakadások voltak a lakosság élelmiszer- és üzemanyag ellátásában a szigetországban, ennek oka pedig nem más, mint hogy nincs elég kamionsofőr. Ez pedig egyre érezhetőbb áruhiányt okoz a kiskereskedelmi szektor számára, emellett országszerte számos helyen kilométeres autósorok alakultak ki a brit benzinkutaknál, miután több nagy forgalmazó kénytelen volt töltőállomásokat bezárni a sofőrhiány okozta logisztikai fennakadások miatt.

Queuing as far as the eye can see for petrol at Sainsburys in London #petrolpanic