Amundi: a Fed bejelentése zöld jelzést adott a rotációnak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"A múlt héten újra a Fed-en volt a világ (és a befektetők) szeme, ugyanis az előző ülésük óta bármikor várható volt az eszközvásárlási program kivezetésének bejelentése. A szeptember 22-i ülésen nem került sor erre a bejelentésre (sem a kamatok változtatására), azonban Jerome Powell a sajtótájékoztatón közölte, hogy akár már a következő, novemberi ülésen bekövetkezhet az, amennyiben a munkaerőpiaci adatok úgy alakulnak, ahogy ők várják. Hozzátette, hogy ha minden jól megy, a jövő év közepére már be is fejezhetik a programot. Ez kissé meglepte a befektetőket, ugyanis nem számítottak arra, hogy a Fed ilyen gyorsan be akarná fejezni a programot.

Egy másik fontos részlet a közleményben a frissített gazdasági előrejelzéseknél szereplő alapkamat-várakozások ábrája volt (ún. Dot Plot). Ebből azt tudhattuk meg, hogy a döntéshozók fele már 2022 végére legalább egy kamatemelést indokoltnak tartana (ez korábban kevesebb volt), 2023-ra további három kamatemelést jeleznek előre (ez korábban kettő volt), míg 2024-re szintén további három kamatemeléssel számolnak átlagosan.

Összességében tehát enyhén szigorúbb hangvételű volt az ülés kimenete, mint amit a befektetők korábban vártak. Ehhez képest aznap még nem lehetett nagyobb mozgásokat látni a piacokon, viszont a következő két napon izgalmas mozgásoknak lehettünk tanúi.

A bejelentés eredményeképpen a 10 éves nominális államkötvényhozam kb. 20bp-ot emelkedett az USA-ban, ezáltal a várható reálhozam mínusz 0,87%-ig jött fel. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez még mindig kellően alacsony érték ahhoz, hogy az amerikai (és ezáltal a globális) részvénypiacok, valamint az egyéb kockázatos eszközök árazását továbbra is magas szinten tartsa, hiszen a fejlett piaci államkötvények továbbra sem rúghatnak labdába érdemben a reálhozam-potenciáljukat tekintve. Meglátásunk szerint a 0 közeli államkötvény-reálhozam értékek esetén lenne igazán „forró a pite” a részvénypiacok szempontjából, illetve ha az érték gyorsan közelítene a 0% felé. Ez az árazási szorzók olyan mértékű csökkenését eredményezné a részvénypiacokon, amit már nem tudna kompenzálni a vállalati profitnövekedés, annál is inkább, mert növekedni látszik a nyersanyag és munkaerőköltség, a szállítási díjak, a hitelfelvétel/refinanszírozás költsége, illetve az USA-ban jó eséllyel a vállalati nyereségadó-kulcs is. Ugyanakkor egy lassú, fokozatos „tapering” környezetben sem lesz egyszerű a részvénypiacoknak megismételni a megelőző bő évtized kiemelkedő hozamait. Az aktív vagyonkezelés és a félreárazott részpiacok megtalálása kiemelt jelentőséggel bírhat.

Ami a részvénypiacok belső szerkezetét illeti, a Fed bejelentése gyakorlatilag zöld jelzést adott a rotációnak. Minden olyan eszköz vagy eszközosztály elkezdett felülteljesíteni, ami korábban a reflációs, vagy rotációs hullámnak volt a kedvezményezettje a vakcina bejelentése, valamint a demokraták győzelme óta. A 10 éves kötvényhozamok emelkedése által vezérelve felülteljesítettek a következő szektorok: az amerikai Value részvények (a növekedési részvények felett), a pénzügyi szektor (a teljes piachoz képest), a Dow Jones Ipari Átlag (a Nasdaq-hoz viszonyítva) és a nyersanyagok (a globális részvénypiachoz képest). Ugyan ez még csak pár nap mozgását mutatja, tehát nagyobb horderejű következtetések levonását ebből fenntartásokkal kell kezelni, azonban jól jelzi a Fed ülés hatását a befektetői hangulatra.

A fentiek eredőjeként egyrészt a részvénykitettséget immáron zsinórban harmadik hónapja csökkentjük tovább, ezúttal 60%-ról 45%-ra, fűnyírószerűen az egyes földrajzi régiókban, kivéve a fejlődő részvénypiacot, melynek súlya eddig is alacsony volt. Másrészt viszont tovább emeljük a ciklikus/értékalapú szektorok súlyát a részvény-szegmensen belül, különösen a pénzügyi, valamint a turizmus/szabadidő szektorét.

Az alternatív eszközosztályban a nyersanyag-kitettséget 10%-ra emeljük, mert az egyes nyersanyag-piacokon kialakult hiányállapot csak nagyon lassan szűnhet meg. A készpénz állományunkat 10%-ra emeltük arra az esetre, ha a növekedési/technológiai szektorban tovább tartana a vérengzés, ami jó beszállási pontokat generálhat egyes „minőségi” vállalatok esetében."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.