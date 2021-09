Elmondta véleményét Elon Musk a kriptovaluták szabályozásáról

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk tegnap egy konferencián úgy fogalmazott, hogy az amerikai kormánynak távol kellene tartania magát attól, hogy megpróbálja szabályozni a kriptovaluta-piacot. Emellett a napokban látott keménykezű kínai fellépés apropóján is megszólalt a cégvezér: szerinte a kriptopénzek a központosított kormányok hatalmának csökkentését célozzák, ez pedig nem igazán van Kína ínyére.

Szerintem nem lehet elpusztítani a kriptót, de az lehetséges, hogy a kormányok lelassítsák a fejlődését

- mondta Musk a kaliforniai Beverly Hillsben megrendezett Code Conference-en.

Musk a színpadon Kara Swisher, a New York Times rovatvezetőjének kérdéseire válaszolt - Swisher többek között azt is kérdezte, hogy az amerikai kormánynak egyáltalán részt kellene-e vennie a kriptotér szabályozásában.

Én azt mondanám, hogy ne tegyenek semmit

- válaszolt Musk.

A Tesla és a SpaceX cégvezére a Twitteren gyakran hangoztatta, hogy támogatja a különböző digitális érméket és bízik abban, hogy a kriptvaluták jó megoldást nyújthatnak a hagyományos pénzrendszerek hibáinak csökkentésre. De mindezek mellett azt is elismerte, hogy a kriptó nem ad választ a társadalom összes bajára.

A Tesla egyébként még az év elején közölte, hogy 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt a legjelentősebb kriptovalutából, a bitcoinból. A második negyedévben a coin árfolyamának ugrásszerű emelkedésével a Musk cége által birtokolt állomány értéke mintegy 2,5 milliárd dollárra rúgott, azóta azonban komoly eséseket láthattunk a jegyzésnél.

"Nem mondhatnám, hogy komoly kriptopénz-szakértő lennék" - fogalmazott Musk.

Szerintem van értéke a kriptopénzeknek, de nem mondanám, hogy ez a Messiás második eljövetele lenne

Musk az amerikai szabályozások után kitért Kína kriptobányászatban betöltött szerepére és az ottani szabályozásra is. Ahogy arról mi is beszámoltunk, múlt héten a kínai központi bank keményebb intézkedéseket fogalmazott meg a kriptvaluták elleni szélesebb körű fellépés tekintetében: ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy felszámolják az "illegális" tevékenységet, valamint országszerte betiltják a kriptobányászatot. A lépés a kereskedelmet is teljesen betiltja, tehát a kínai befektetők még a külföldi tőzsdéken sem fognak tudni tradelni. A központi bank emellett illegálisnak nyilvánított minden virtuális valutával kapcsolatos tevékenységet.

Musk szerint a kemény kezű fellépés valószínűleg az ország "jelentős áramtermelési problémáival" függhet össze.

Ennek egy része valójában a Kína számos részén tapasztalható áramhiány miatt lehet

- mondta Musk. "Dél-Kína nagy részén jelenleg véletlenszerű áramkimaradásokat lehet tapasztalni, mert az áramigény jóval magasabb a vártnál. A kriptobányászat is szerepet játszhat ebben" - tette hozzá.

Szélesebb perspektívából nézve a cégvezér szerint a kriptovaluták decentralizált jellegük miatt kihívást jelenthetnek a kínai kormány számára.

Szerintem a kriptopénzek alapvetően a központosított kormányok hatalmának csökkentését célozzák. Ez nem tetszene Kínának

- mondta Musk.

Címlapkép: Patrick Pleul - Pool/Getty Images