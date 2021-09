Eurizon: hosszan tartó átmenet lesz ez az inflációban

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"A globális tőkepiaci folyamatokban nagy változás nem történt, a növekedés, ha kisebb ütemben is, de folytatódik, az infláció magas, és ha valóban átmeneti is, egyértelműnek tűnik, hogy hosszan tartó átmenettel kell számolni. A legtöbb forgatókönyv kitart az újranyitás hajtotta fellendülés mellett, annyi a különbség az év eleji várakozásokhoz képest, hogy nem teljes az újranyitás, így a gazdasági növekedés üteme is kisebb lehet. Ezt a továbbra is pozitív várakozást a negyedik hullám ellenére az átoltottság alakulása táplálja. A fejlett térségben 70% körüli szinten vagyunk e tekintetben, de a várakozások szerint globálisan is elérjük az 50%-ot az első dózisnál novemberre.

Így a jegybankok dilemmái is változatlanok, bár egyre égetőbbek amiatt, hogy erős a konszenzus abban, hogy az átmenetinek nevezett infláció hosszabb lesz a vártnál. A kisebb jegybankok láthatóan bátrabban lépnek/döntenek a szigorításban, kommunikációjuk világos és kiszámítható, mert döntéseik csak lokálisan és nem globálisan hatnak a gazdasági folyamatokra. Legjobb példa erre az MNB szigorító monetáris politikája és következetes kommunikációja. A globálisan legfontosabb két jegybank, a FED és az ECB viszont érezhetően nagyon óvatosan fogalmaz, ami esetükben a konkrétumok kerülését, a szóhasználat erős kontrollját jelenti. A FED az egész tőkepiacot befolyásolja döntésével, az ECB a perifériás országok állampapírpiacán okozhat kellemetlen mozgásokat, ami az egész EU-nak okozna gondokat. A tapering ezért szinte szitokszó. Amikor például ezt szeptember elején az ECB elnök Christine Lagarde bejelentette, és így kiejtette a száján, az ezzel kapcsolatos pontos időzítést és az eszközvásárlás mennyiségének számszerű csökkentését nem mondta el, de Mrs. Thatcher híres szavait hangsúlyosan idézte magára is: „The Lady Isn’t Tapering”. Powell FED elnök ezt az idézetet ha akarná sem tudná használni, de úgy tűnik, nála az ilyen szintű óvatoskodásnak vége van. Az augusztusi Jackson Hole-ban elhangzott dovish megközelítés a szeptember 22-i FOMC ülés után megváltozott, a tapering novemberben várható, és a dot plot is feljebb került, így jövőre kamatemelés is jöhet. A kötvényhozamok erre emelkedéssel reagáltak, de a részvénypiacoknál nem okozott a bejelentés ijedtséget.

Ami viszont az elmúlt napokban okozott, és felelőssé volt tehető a részvényindexek csökkenéséért, az a kínai ingatlanfejlesztő óriás Evergrande potenciális csődhelyzete. Az árfolyammozgások nagysága azt mutatja egyébként, hogy a piaci szereplők többsége csőd esetén sem vár „Lehman-szerű” hatásokat, amit a Deutsche Bank szeptember 21-i, több mint 700 intézményi befektető válaszából látható gyors pollja is megerősít. Ez alapján a válaszadók 8%-a gondolja csak, hogy a csőd jelentős hatást gyakorolhat a globális pénzügyi piacokra, 24% szerint csak kis hatása lehet, míg 68% limitált vagy semmilyen hatással nem számol. Mivel az egész csődhelyzetet a kínai hatóságok okozták olyan új szabályozók bevezetésével, amik a tőkeáttételes hitelfelvételt korlátozzák, végső soron az ingatlanpiaci eladósodottsági „lufit” felülről szúrták ki. Ez a tény sokakban felveti azt a gondolatot – ismerve a kínai gazdasági vezetés tudatosságát –, hogy ez biztosan nem véletlenül alakult így, a piactisztítás eszköze volt, így a végkimenetelre is bizonyára gondoltak, és a segítség valamilyen formája ezért nem fog elmaradni (miközben a tanulságot vonja le, aki érintett, és figyelje a „kijelölt utat”).

Annak ellenére, hogy a piaci reakciók összességében egyelőre enyhék, a kockázatok a múlt hónaphoz képest inkább nőttek a FED szigorúbb megközelítésével, a kínai helyzettel (úgy is, hogy a 68%-os többséghez tartozunk), a lassuló növekedés miatt várható EPS csökkenésekkel, így a portfólió kockázatát tovább csökkentjük úgy, hogy növeljük a pénzpiaci súlyt a szigorodó monetáris politikák egyértelmű vesztesével, a kötvényekkel szemben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.