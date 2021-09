Aegon: minden hónap tartogat valami meglepetést, a szeptember sem volt kivétel

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Szeptember is úgy indult a tőzsdéken ahogy az előző hónapok. Az indexek új csúcsokra mentek, de a korábbi időszakkal ellentétben, a tőzsdék az első hét után elfáradtak, és a hónap végére negatívan zártak az augusztusi hónaphoz képest. Minden hónap tartogat valami meglepetést, ez alól a szeptember sem volt kivétel. Az amerikai törvényhozás nem tudott megegyezni az állam jövő évi költségvetéséről, ezért az a veszély fenyeget, hogy az amerikai kormány költségvetési tervezet nélkül fog kormányozni. Erre már volt példa a 2010-es évek elején, akkor ennek hatására az egyik adósság elemző cég leminősítette az USA államadósságát. Természetesen mindenki tisztában van azzal, hogy a költségvetési vita kizárólag politikai jellegű, és a képviselők már készülnek a jövő évi időközi választásokra. Azt nem tudjuk, hogy a politikusok tisztában vannak-e azzal, hogy minden ilyen probléma tovább ássa alá az USA tekintélyét a pénzpiacokon. Az ország adósság állománya új csúcson van mind abszolút mind relatív értelemeben, és egy ilyen vita hosszú távon nem tesz jót az ország megítélésének.

A hónap közepén az amerikai jegybank is összeült és az eddigi legerősebb jelzést adta azzal kapcsolatban, hogy már idén megkezdődik a likviditás csökkentést, melyet jövő nyárra be is szeretnének fejezni, ez a kötvényvásárlási volumen havi 15 milliárd dolláros csökkentését jelentené. A 13 szavazó FOMC tag közül kilencen már jövőre kamatemelést várnak, miközben akár 1% is lehet az alapkamat 2023 végére, ez is szigorúbb lenne a vártnál. A jegybank elnök hosszasan próbálta elmagyarázni, hogy a likviditás csökkentés nem egyenlő a kamat emeléssel, a kérdés az, hogy ezt mennyire hiszik majd el a piacok. Az elmúlt években a jegybank által nyújtott pénzbőséghez már hozzászoktak a befektetők, és ennek megvonása komoly problémákat okozhat. A jegybank elnök hiába próbálja kommunikálni, hogy a likviditás csökkentés nem azonos a kamat emeléssel, ha az összhatásuk ugyan azt eredményezi a pénzpiacokon.

A Covid vírusnak egyre kisebb a hatása a gazdaságra, a kérdés az, hogy az új évszak beköszöntével ez fog-e változni. Tavaly is ősszel indult el a második hullám, most a társadalom nagy előnye, hogy már van működő vakcina. Ha a fertőzés számok jelentősen emelkednek, ami főleg a beoltatlanok között várható, akkor kisebb megszorítások lehetnek, de annak a gazdaságra már nem lesz komolyabb hatása. A problémát az jelentheti ha egy olyan variáns fejlődik ki, ami rezisztens a jelenlegi oltásokra.

Európában az EKB is az amerikaihoz hasonló döntést hozott a szeptemberi ülésén azzal az eltéréssel, hogy ők a hozamokat célozzák meg a mennyiség helyett. Amikor direkt kérdezték az EKB-t, hogy milyen időtávban próbáljak ezt végrehajtani akkor az a válasz jött, hogy nincs időpontja a monetáris szigorításnak, a cél hosszabb távon a 2 százalék feletti infláció elérése. Az EKB-nak a 2%-os infláció elérése már több mint 10 éve a célja, amit eddig nem sikerült elérniük. Szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy ez most sikerülni fog. Az mindenesetre segít nekik, hogy bizonyos szektorokban, főleg az energia szektorban nagy árrobbanás volt az elmúlt időszakban, de az EKB a maginflációban szeretné a 2 százalékos növekedést látni. Bár a német választások lezajlottak még nem világos, hogy ki a győztes. Nagy valószínűséggel a szociál-demokraták fognak kormányt alakítani, de az összetételről még mennek a háttéralkuk. A lassú kormányalakítás nem szokatlan arrafelé, az előzőhöz is fél év kellett, de például Hollandiában a márciusi parlamenti választások óta még ma sincs új kormány.

A kínai gazdaság újból csökkenést mutat ez elmúlt hónapban. A Caixin kínai feldolgozóipari PMI értéke 49.2-re esett augusztusban, és a szolgáltató szektor PMI augusztusban 46,7-re zuhant be a járvány miatti korlátozásoknak köszönhetően, ami sokkal rosszabb a vártnál mert az elemzők 52-öt vártak. Viszont a termelői árak 9,5 százalékkal nőttek augusztusban miközben a fogyasztói árindex csak 0,8%-al emelkedett év/év alapon, ami azt jelenti, hogy egyenlőre a vállalatok nem hárítják át a magasabb költségeket a fogyasztókra. A kérdés az, hogy ezt meddig tudják vagy hajlandóak csinálni. Ha a fogyasztói árindex is elkezd emelkedni Kínában akkor az nagyon komoly inflációs hatásokat gerjeszthet az egész világon.

Magyarországon a jegybank szeptemberben tovább emelte az irányadó kamatot 15 bázis ponttal így az már 165 bázis ponton van. Az MNB kommunikációjából az derül ki, a QE mértékét 50 milliárdról 40-re csökkentették, a kötvény vásárlásoknál főleg a hosszú oldalt célozzák meg és a forint swap likviditást is csökkentik a magasabb kamat érdekében. A jegybank egyértelmű célja, hogy az inflációt megfékezzék, úgy, hogy a gazdasági növekedést ne torpedózzák meg. Ezzel egyidőben a forint árfolyamát is szeretnék stabilizálni, lehetőleg a 350-360-as EURHUF árfolyam sáv között. Mivel az egész világban infláció emelkedés van, nem kizárt, hogy a jegybank még további kamatemelésekre fog kényszerülni, annak érdekében, hogy a magyar infláció menedzselhető maradjon.

A modell portfóliónkon szeptemberben nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.