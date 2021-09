Erste: még mindig erősödő ellenszélben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"A piaci kilátások szempontjából egyértelműen negatívvá váltak az utóbbi hetekben megjelent gazdasági adatok és egyéb közzétételek, bejelentések. A Citi meglepetésindexe az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában és a feltörekvő piacokon is mínuszos tartományba esett, ami azt mutatja, hogy a beérkező gazdasági adatok többsége elmaradt a várakozásoktól. A feldolgozóipar és a szolgáltatások előrejelző indikátorai szeptemberben szinte kivétel nélkül tovább estek, aminek a hátterében a koronavírus delta-variánsának terjedése, az ipari és logisztikai kapacitások szűkössége, a termelői árak meredek emelkedése és – legújabb fejleményként – az energiaellátással kapcsolatos kockázatok állnak.

A kínai ingatlanmamut, az Evergrande pénzügyi nehézségei eközben megnövelték a rendszerszintű kockázatokat az ázsiai ingatlanszektor kapcsán. A rendkívül magas tőkeáttétellel és adósságmutatókkal működő kínai ingatlanfejlesztők és a sokak szerint indokolhatatlanul magasra szárnyaló helyi ingatlanárak esetleges megreccsenése nagyon komoly problémákat okozhat a teljes kínai gazdaság számára, ami az import visszaesésén keresztül a teljes globális gazdaságot érzékenyen érintheti. A kínai gazdaság amúgy is növekedési gondokkal küzd: az elmúlt hónapok szabályozói beavatkozásai bizonytalanságot okoztak, a delta-variáns miatt lezárásokra került sor, néhány tartományban pedig az energiaellátás akadozása miatt további termelési kapacitások estek ki. Pozitívumként elmondható, hogy az ingatlanpiaci problémákat kiváltó kormányzati lépések valójában azon intézkedéssorozat részei, melyeknek célja, hogy Kína fenntarthatóbb alapokra helyezze növekedését. Ráadásul a pekingi vezetés rendelkezik azokkal az eszközökkel, melyekkel a válság eszkalálódását meg tudják előzni, legfeljebb ezeknek formája és időzítése bizonytalan.

A hangulatot nyilván az sem segíti, hogy a világ jegybankjai egyre határozottabban mozognak az ultra-expanzív monetáris politikák kivezetésének irányába. Az amerikai Fed valószínűleg novembertől elkezdi csökkenteni eszközvásárlási programját és 2022 végére már kamatemelés is várható. A brit jegybanknál már egy idei kamatemelés sem kizárt, és az Európai Központi Bank is egyre többet fog beszélni a saját vásárlási programjának csökkentéséről. A fejlett jegybankok közül elsőként Norvégiában már be is jelentettek egy kamatemelést, a feltörekvő piacokon pedig már hónapok óta folyik a szigorítás (Brazília, Oroszország, Magyarország…). A jegybanki kommunikációval és a továbbra is jelentős inflációs kockázatokkal összhangban a kötvénypiaci hozamok ismét megindultak fölfelé, ami nem kedvező a részvénypiacok szempontjából.

A portfóliónkban jelentős átalakításokat egyelőre nem hajtottunk végre, de a növekvő ellenszélben egyre komolyabban gondolkodunk a részvénysúly csökkentésén. Az amerikai kötvényhozamok emelkedése, a dollár erősödése és a Kínával kapcsolatos kockázatok miatt óvatosabbak lettünk a feltörekvő piaci kötvényekkel kapcsolatban is, könnyen lehet, hogy a következő hónapokban sokkal kedvezőbb beszállási pontok is kínálkoznak majd ezen a piacon. Átmenetileg érdemes lehet szárazon tartani a puskaport és elfogadni egy magasabb pénzpiaci súlyt a portfólióban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.