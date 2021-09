Fontos hír érkezett, remekel a magyar tőzsde

Mi történik az európai tőzsdéken?

Az európai tőzsdéken ma folytatódott a keddi nagy esés utáni visszapattanás, azonban délutánra alábbhagyott a lendület, és elkezdtek lefordulni a vezető indexek. A hangulatromláshoz részben az is hozzájárulhatott, hogy a friss adatok szerint Németországban a szeptemberi infláció 4,1 százalékra nőtt éves alapon - ez magasabb, mint az előző hónapban mért 3,9 százalékos fogyasztói árindex, ezzel új csúcsra ért az infláció. Ennél jelentősebb pénzromlást a kilencvenes években mértek utoljára az országban.

A magyar tőzsde azonban kirobbanó formában teljesít ma, ennek oka egy örömteli fejleményben keresendő.

Összejöhet a a megállapodás a helyreállítási tervről

Ahogy azt reggel már megírtuk, bár a szeptember 30-i határidőig nem sikerült megállapodni a magyar helyreállítási tervről a kormánynak az Európai Bizottsággal, de ez heteken belül összejöhet. Ha ez így lesz, akkor még

év végéig befolyhat a magyar államkasszába a 2511 milliárdos terv 13 százalékos előlege, azaz 326 milliárd forint.

A Népszava ma reggeli cikke azt emeli ki, hogy derűlátó uniós forrásai szerint hat héten belül, tehát november közepéig összejöhet a megállapodás a magyar programról a kormány és az Európai Bizottság között.

Elsősorban ennek a hírnek köszönhetően remekel ma a magyar tőzsde a bizonytalan európai tőkepiaci hangulat közepette, a BUX index már 1,8 százalékos pluszban van, ezzel idén már 25,4 százalékkal került feljebb a kurzus - a szeptember elején beállított történelmi csúcsot egyelőre nem sikerült még elérni.

A mostani emelkedésnél azonban - az elmúlt hetek precedenseivel ellentétben - nem a kisebb kapitalizációjú midcapek, hanem a blue chipek vannak kirobbanó formában. Az OTP jegyzése 2,11 százalékkal, a Molé pedig 2,13 százalékkal került már feljebb.

Remekel az OTP és a Mol

OTP

Az OTP remek teljesítménye egyrészt magyarázható egy tegnap délutáni bejelentéssel, miszerint hosszas tárgyalások után többségi tulajdont szerezhet az üzbég Ipoteka Bankban a bankcsoport - a végleges szerződési feltételekről várhatóan még idén megállapodhatnak a felek. Emellett technikai oka is lehet az emelkedésnek, a 18 000 forintos szint áttörésével sok shortos dobhatta ugyanis be a törülközőt. Az OTP árfolyam idén eddig 35,6 százalékos pluszban van.

A forgalom alakulásán is nyomon követhető a befektetői lelkesedés, az elmúlt 30 kereskedési nap átlagforgalmánál már jóval nagyobb értékben bonyolítottak ügyleteket az OTP részvényénél.

Mol

A Mol esetében a remek teljesítmény egyrészt annak köszönhető, hogy a legjelentősebb regionális versenytársánál, az OMW-nél még az árfolyam idén tapasztalt 18 százalékos emelkedése ellenére is kifejezetten olcsónak számít a papír, az osztrák olajcég jegyzése ugyanis 56,4 százalékot ralizott eddig 2021-ben. Továbbáholnap várható egy fontos teljesítménymutató, a finomítói árrés alakulásának közzététele a Mol részéről, ezt is izgatottan várhatják a befektetők. Emellett pedig technikai oka is van a ralinak, ma ugyanis áttörte az ellenállásul szolgáló 2540 forintos szintet a jegyzés, így

a Mol árfolyama már 2020 márciusa óta nem látott szinteken jár.

A Mol részvényét is kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a befektetők.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde