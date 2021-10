Rég nem látott csúcson az infláció, rossz a hangulat a tőzsdéken

A régióban terjeszkedik az AutoWallis, a cég abból profitál, hogy átalakul az autóipar, a kis- és nagykereskedelemben is megnyíltak lehetőségek, a 90-es években indult családi vállalkozások sorra eladóvá válnak, és a finanszírozás is rendelkezésre áll. A vállalat már 14 országban van jelen, 16 autómárkát értékesít, bevétele 2019-hez képest több mint 2,5-szeresére emelkedett, és a tervek szerint 2025-re az idei szintről is megduplázódhat. Részben további akvizíciókon keresztül növekedne a cégcsoport, amihez forrást egy idénre tervezett részvénykibocsátás is nyújthat. Ormosy Gáborral, az AutoWallis vezérigazgatójával beszélgettünk a csőben lévő felvásárlásokról, a chiphiány és a Brexit hatásairól, további tőkepiaci tervekről, és a részvényárfolyam szárnyalásáról.