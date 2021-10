Üzleti okai is vannak, hogy ilyen piszok jók a dél-koreai filmek és sorozatok

Bevallom, hogy a legtöbb Netflix filmet és sorozatot, amit elkezdek nézni, sosem fejezem be. Általában csak elalvásra jók, és nagyon ritkán elég izgalmasak ahhoz, hogy érdemes legyen később folytatni ezeket. Ám a napokban felbukkant egy lehengerlő és minden elemében figyelmet követelő sorozat, amire szűkös időmben is szorítottam időt, hogy végignézzem. Ez a Squid Game, amit magyarra Tintahal Játék néven lehetne lefordítani (mégis a Nyerd meg az életed címet adták neki), és egy Koreában gyakran látható gyerekjátékra utal. Ez nem véletlen, ugyanis a produkciót Dél-Koreában gyártották, amely ország jó pár éve futószalagon termeli a jobbnál jobb, valóban minőségi filmeket. Ráadásul ez nem üres mozitermeknek előadott sznob művészkedés, a koreai félsziget szerencsésebb fele képes volt arra, hogy a világ egyik legnagyobb üzleti sikereknek örvendő filmiparát hozza létre, miközben a minőségből sem kellett alább adnia.

A Squid Game egy olyan gyerekjátékokból álló, de valójában felnőtteknek készült versenyt mutat be, amelyben egy hatalmas vagyonért folyik a küzdelem, csak egyetlen győztes lehet, mindenki más, aki a vesztesek közé tartozik a lehető legnagyobb árat fizeti ezért: az életét. A sorozat ennek megfelelően kegyetlen és brutális, egyértelműen 18-as karikával ellátott tartalom, de az erőszak benne szemben a legtöbb angolszász horror- és akciófilmmel, egyáltalán nem öncélú, minden esetben alaposan felépített történetszál és drámai ok húzódik meg mögötte.

A produkció látványvilága lenyűgöző, és a gyerekjátékok színes, könnyed háttere miatt nem kicsit groteszk is. A színészi játék, a jellemfejlődés tökéletesen van felvezetve, és a történetben jó pár nagyszerűen elhelyezett és előkészített csavar is van, mindamellett, hogy a jelenetek önmagukban is nagyon izgalmasak. Ám a legfontosabb, hogy van mélység és mondanivaló a sorozat mögött, amelyik így egy hatalmas erejű társadalomkritikává is válik egyben.

Nem véletlen, hogy a friss levegőre, valódi minőségre és újdonságra vágyakozó amerikai nézőknél is tarolt a sorozat.

A Squid Game itt az első helyet szerezte meg a Netflix toplistáján, amire nem angol anyanyelvű produkció még sosem volt képes a platform története során.

Ráadásul ugyanerre a bravúrra még 13 másik országban is képes volt, és a globális nézettségi versenyben is a második helyre ugrott fel.

Jelenet az Élősködők című filmből (variety.com)

Ez a fajta siker a félszigetről ismerősen csenghet valahonnan. Az Élősködők (Parasites - Gisaengchung) című dél-koreai film volt ugyanis az első, amelyik idegennyelvű alkotásként megkapta az Oscar-díjat a Legjobb Film kategóriában közel két éve, de megnyerte a BAFTA és a Cannes-i Filmfesztivál zsűrijének is a szívét. Kissé talán abszurd, hogy a társadalmi igazságtalanság hatásait kidomborító film hatalmas kasszasiker volt, és világszerte több mint 258 millió dolláros bevételt hozott a forgalmazóknak csak a mozipénztáraknál. Ritkán gondolom azt, hogy az Oscar-díjat azt kapta, aki a legjobban megérdemelte, de tavaly ennél az alkotásnál éppen ez történt. A film során, de leginkább a zárójelenetnél összeszorult a szívem, és napokig az ott látottak jártak a fejemben. Ugyanezt éreztem a Squid Game végén, és jó pár dél-koreai film esetén is.

A távol-keleti ország filmjeinek nemzetközi sikerhadjáratának nincs ugyan egzakt kezdő időpontja, de a legtöbben ezt még 2004-ra teszik, amikor Cannes-ban is bemutatták az Oldboy (Oldeuboi) című filmet, majd meg is kapta a zsűri különdíját. A film egy hatalmas erejű dráma, amely minden idők leginfernálisabb bosszúját mutatja be, és amelynek igazi lényegéről csak az utolsó előtti jelenetben libbentik fel a fátylat.

A mozi egyik ikonikus jelenete, amikor a főszereplőt alakító Choi Min-sik egy élő polipot fogyasztott el,

ráadásul a forgatás során ezt négy alkalommal is meg kellett tennie, mert a jelenetet a biztonság kedvéért ennyiszer kellett rögzíteni. Ráadásul Min-sik buddhista és vegetáriánus is egyben, ami miatt nemcsak a gyomrát, de a lelkét is megterhelte a polip megevése, és minden egyes felvétel előtt egy imát is elmondott az állat üdvéért.

Ez a bizarr eset is rávilágít arra, hogy a dél-koreai filmesek és színeszek mennyire komolyan veszik a munkájukat. Ha kell, akár 13 teljes évet is rááldoznak egy-egy produkció megtervezésére, a Squid Game esetén is ez történt, hiszen a rendező az első vázlatot még 2008-ban írta meg. Az elkötelezettség és az erős munkamorál mellett a helyi kultúra is az ottani filmipar kezére játszik: a félsziget megosztottsága, a korábbi háborúk, a szörnyű japán megszállás, és a modern társadalom kihívásai mind mély forrást jelentenek a filmötletekhez és azok kreatív megvalósítására.

Jelenet az Oldboy című filmből (smh.com)

Az amerikai producerek is rákaptak Dél-Korea tehetségére, de sokáig az idegennyelvű filmek erősen korlátozott eladhatósága miatt inkább azzal kísérleteztek, hogy remake-eket csinálnak ezekről, vagyis helyi szereplőkkel, egy kicsit az ottani nézőközönséghez igazítva újraforgatják ezeket az alkotásokat. Ez történt az Oldboy esetén is, amely azonban az USA-ban hatalmas bukás lett, hiába lettek a film főszereplői Samuel L. Jackson, illetve Josh Brolin és hiába vállalta el a rendezést a tengerentúlon legendának számító Spike Lee. Vannak jól sikerült másolások is, ezek közé tartozik a Tale of Two Sisters nevű horror-dráma remake-je, amelynél az eredeti változat a legjobb film a bűntudatról, amit valaha láttam, egy az Oldboy-éhoz hasonló zseniális fordulattal a végén.

Más esetekben az alkotókat importálják, és szabad kezet adva nekik olyan hollywood-i szuperprodukciókat hoznak létre, mint az apokaliptikus jellegű disztópia, a Snowpiercer, ami egy fantasztikus alapötlet és aprólékos megvalósítás mellett nagyon erős társadalmi üzenettel is rendelkezik. Ezt a filmet egyébként ugyanaz a zseniális rendező, Bong Joon Ho hozta létre, aki pár évvel később áttörte a falat a fent már említett Élősködők című filmmel.

A dél-koreai filmipar azonban már régóta nincs rászorulva az amerikai segítségre. A koronavírus járvány kitörése előtti utolsó évben az ország filmiparának bevétele elérte a 2 milliárd 140 millió dollárnak megfelelő értéket.

Ezzel a globális ranglistán az előkelő hetedik helyet foglalják el, olyan sokkal nagyobb országokat lenyomva, mint a Bollywood-ról elhíresült India, vagy a népességben többszörös potenciális közönséget magának tudó Mexikó, illetve Brazília.

Ha a forgalmazókat is belevesszük a képbe, akkor a teljes bevétel meghaladta az 5 milliárd dollárt, és a mindösszesen 226 milliós mozilátogatás alapján egyetlen lakosra 4,37 ilyen alkalom jutott szemben az amerikai 3,51-el. Ezeket az erős számokat úgy érte el Dél-Korea, hogy az utóbbi két évtizedben a hazai filmek nézettségi aránya mindvégig a 40 és 60% közötti sávban mozgott.

Busan Film Fesztivál (Choi Woochang, unescobusan.org)

Hogyan voltak képes egy globális szinten közepes méretű, kultúrájában és nyelvében élesen eltérő, nagyhatalmak gyűrűjében ülő ország egy ennyire sikeres, és valódi minőséget előállító ágazatot felépíteni, amely mostanra nem kevés nemzetközi sikert is elért? A fent említett erős kultúrális-társadalmi háttér mellett ennek számos, az üzleti modellekre gyakorolt hatásnak is szerepe van:

Meglepő módon itt a radikális, de még racionálisnak mondható protekcionista intézkedések alapozták meg a trendet. A hatóságok még 1967-ben egy ún. képernyő kvótát vezettek be, amely mind a mai napig érvényben van. Ebben előírják, hogy a mozik az év 73 napján kizárólag hazai filmeket mutathatnak be, igaz korábban ez még 146 nap volt.

igaz korábban ez még 146 nap volt. A televízió csatornáknak megszabják, hogy a műsorszórás jellegétől és a filmek típusától függően a külföldi tartalom maximuma a vonatkozó műsoridőn belül 55-75% legyen. A streaming platformok számára egyébként ennek a rendelkezésnek nincs jelentősége, így hasonló kötelezettség sincs.

A streaming platformok számára egyébként ennek a rendelkezésnek nincs jelentősége, így hasonló kötelezettség sincs. A kormányzat 1996-ban finanszírozta és a mai napig finanszírozza Ázsia legnagyobb film fesztiválját, amelyet minden évben Busan-ban tartanak, és ha nincs járvány, akkor 200 000 látogatót is fogad. A rendezvénynek deklarált célja, hogy az új tehetségeket felkarolja. Őket a nézőközönség választja ki, de a kezdőlökésben, a finanszírozásban a nagyobb szereplők is rendelkezésre állnak.

amelyet minden évben Busan-ban tartanak, és ha nincs járvány, akkor 200 000 látogatót is fogad. A rendezvénynek deklarált célja, hogy az új tehetségeket felkarolja. Őket a nézőközönség választja ki, de a kezdőlökésben, a finanszírozásban a nagyobb szereplők is rendelkezésre állnak. A független filmesek, a klasszikus filmipar és az állam között a kilencvenes évektől egy nagyon hatékony együttműködés alakult ki. Ebben mindenki felismerte, hogy mi a szerepe, és úgy voltak képesek hosszú távú hatékony kooperációt kialakítani, hogy nemcsak mindenki általában komfortosan érezte magát, de a szakértelem és szabad kreativitás előtérbe kerülhetett.

Ebben mindenki felismerte, hogy mi a szerepe, és úgy voltak képesek hosszú távú hatékony kooperációt kialakítani, hogy nemcsak mindenki általában komfortosan érezte magát, de a szakértelem és szabad kreativitás előtérbe kerülhetett. A finanszírozásban a chaebol-ok, vagyis a nagy koreai vállalatcsoportok is részt vettek a kilencvenes évektől kezdve. Addigra az olyan cégek, mint a Samsung már globális sikernek számítottak, és rengeteg tőkével rendelkeztek, amit a szűk menedzsment elit képes volt egy szervezett és tudatos rendszeren keresztül állni a költségek egy jelentős részét, miközben nem avatkoztak bele a művészi szabadságba. Így Dél-Korea gazdasági sikerének is komoly szerepe volt a filmipar felemelkedésében.

A jövőben is várható, hogy Dél-Koreából nagyszerű filmek érkeznek, és egyre többen fogják nézni őket a nemzetközi porondon is.

A Netflix - amely a Squid Game forgalmazója is - csak ebben az évben 500 millió dollárt költ el idén az országban új filmek és sorozatok elkészítésére.

Az amerikai cég ezzel mintegy a teljes költségvetésének 3%-át Dél-Koreára bízza, ami azt jelenti, hogy a távol-keleti ország filmiparát immáron külföldről is erősen finanszírozzák, további garanciát adva arra, hogy még évekig kiváló helyi filmeket nézhessünk. Addig is mindenkinek ajánlom, hogy akár az itt említett, akár a kritika által az egekbe magasztalt dél-koreai filmeket nézze meg. Biztos vagyok benne, hogy senki nem fog elaludni rajtuk.

Címlapkép: Jelenet a Squid Game című sorozatból (Netflix.com)