Tényleg bő 40 milliárd forintnak megfelelő összeget kell fizetnie a Teslának egy alkalmazottat ért rasszista zaklatás miatt?

A tegnapi napon jelent meg a hír, hogy a Tesla-nak 137 millió dollárt kell fizetnie egy korábbi alkalmazottjának, aki a cégnél töltött négy év során folyamatosan rasszista indíttatású beszólásokkal és falfirkákkal kellett szembesülnie. Az egykori munkatárs állítása szerint bár ezeket jelezte főnökeinek, amellett, hogy az őt támadó munkatársait is igyekezett békés úton jobb belátásra bírni, nem történt semmilyen érdemleges változás a munkakörülményeiben. A Tesla jogászai természetesen kisebbíteni igyekeztek az ügy súlyát, és a bizonyítékokat, de láthatóan ezzel nem jártak sikerrel. Az összeg elsőre felfoghatatlanul nagynak tűnik a legtöbb hasonló kártérítési esethez képest, ezért utánajártunk, hogy Elon Musk cégének valóban kell-e ekkora nagyságú pénzt átutalnia a volt munkatárs számláira, és mi áll a 137 millió dollár hátterében.

Owen Diaz, a Tesla egyik afroamerikai teherlift kezelője 2015-ben és 2016-ban dolgozott a vállalat fremonti gyárában. Ez alatt az idő alatt számos alkalommal kellett nyíltan rasszista megjegyzéseket hallania, gyakran szemtől szemben megkapva azokat. Amikor pedig a műszak végeztével végre az öltözőbe ment, ott falra festett horogkeresztek társaságában vette vissza hétköznapi ruháját. Diaz több alkalommal is jelezte írásban, és számtalanszor szóban is, hogy a vezetőségnek tennie kellene valamit az ügyben. A legtöbb esetben süket fülekre talált, és ha mégsem, akkor az ellenlépések nem voltak elegendőek a hasonló zaklatások megállítására.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire szomorú és kiábrándító, hogy hasonló esetek még mindig megtörténnek még az olyan országokban is, ahol - legalábbis elméletben - nagyon is odafigyelnek a rasszizmus elleni küzdelemre. Ha valaki nem esett át hasonló zaklatáson, akkor bizonyára nehéz megítélnie, hogy ez mekkora emocionális stresszel jár, hiszen még felbecsülni is nehéz, hogy milyen érzés lehet nap mint nap ilyen körülmények között tölteni a napot. Azonban amellett sem lehet elmenni, hogy a kártérítési összeg gigantikusnak tűnik a kár nagyságához képest, még akkor is ha az ilyesmit nagyon nehéz számszerűsíteni.

A Tesla maga is elismerte, hogy hibáztak, és Diaz jelzéseit amelyek nemcsak saját magára nézve, hanem számos más afroamerikai munkatársára nézve is lekicsinylő megjegyzéseket jelentettek, nem vették elég komolyan. A cégnek az ügy számos problémát okoz. Bár a Musk vezette vállalat mára nagyon nagy lett, 137 millió dollár már komolyan érzékelhető a cég könyveiben is. Ha az elmúlt 12 hónap gördülő adatát nézzük, akkor ez a nettó nyereség 6,5%-át jelenti, de még a gyors növekedés miatt is várt naptári évre várt nagy nyereség alapján is 2-3%-a lehet, ami a részvényelemzők számára is egy szabad szemmel látható összeg. Érzékelhető árfolyam reakció, vagy az előrejelzések módosítása eddig nem látható, és rövid távon ez finoman szólva valószínű.

A fő oka ennek az, hogy bár a megítélt kártérítés hatalmas, de az árfolyamot több más, sokkal nagyobb horderejű tényező befolyásolja elsősorban. A másik ok pedig, hogy kevesen számítanak arra, hogy ekkora összeg tényleg kifizetésre is kerül.

A megítélt pénz ugyanis két részre oszlik. Mivel ezek a fogalmak elsősorban az angolszász országok jogrendszerében jelennek meg hangsúlyosan (vagy országtól függően bármilyen szinten is), ezért itt az ottani kifejezéseket fogjuk használni.

Compensatory damages. Ez a kártérítés valódi része, amely a felperest az őt ért károk miatt pótolja. Ez lehet vagyoni jellegű kár, például a kiesett munkabér, a pszichológusi költségek, egyéb valóban elszámolható díjtételek. Ez a Diaz kontra Tesla per esetén 6,9 millió dollár az ítélet szerint.

Ez a kártérítés valódi része, amely a felperest az őt ért károk miatt pótolja. Ez lehet vagyoni jellegű kár, például a kiesett munkabér, a pszichológusi költségek, egyéb valóban elszámolható díjtételek. Ez a Diaz kontra Tesla per esetén 6,9 millió dollár az ítélet szerint. Punitive damages. Itt már nem az a motiváció, hogy az áldozat kára megtérüljön, hanem az, hogy az alperest, aki nagyfokú rosszhiszeműségről, esetleg csak a helyzet elhanyagolásáról, esetleg gondatlanságról tett tanúbizonyságot, visszatartsa a hasonló gyakorlat fenntartásától. Sőt, ha igazán nagy összegről van szó, akkor az ágazat más tagjait is szigorúbb ellenlépésekre sarkallhatja a hasonló ügyek visszaszorítása érdekében. Jelen per alapján ez az igazán nagy összeg: 130 millió dollár.

Az utóbbi tétel a kontinentális Európában - így hazánkban is - lényegében ismeretlenek, legalábbis kimondva. Az Egyesült Államokban azonban elég gyakran alkalmazzák a Bíróságok ezt az eszközt. Ez már nyilvánvalóan egy más társadalomfilozófiai modell, ahol az igazságszolgáltatásnak nemcsak a nevében szereplő funkciója van, de részben így, részben a precedensekre is alapozott ítéletek alapján egyfajta nevelő jellege is van.

130 millió dollár pedig szerintük talán már elegendő, hogy a Tesla HR vezetése már komolyabban veszi a problémát, és határozottabb lépéseket tesz a hasonló esetek elkerülése érdekében.

Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy bizonyára sokan vannak, akik szerint az alap kártérítés összege is magas, illetve Diaz talán csak részben kitalálta az egészet a pénz érdekében, és egyébként is az őt ért sérelem közel sem lehetett olyan nagy, hogy ekkora, vagy bármilyen kártérítésre legyen jogosult. Természetesen még a compensatory damages tétel is olyan nagy, hogy ezt a forgatókönyvet ki lehessen zárni, de jelen cikkünkben a Bíróság által is elfogadott tényekből indulunk ki, amit jelentős részben maga az alperes, vagyis a Tesla is elismert.

Hasonlóan nagy hullámokat kavart pár éve a Liebeck kontra McDonald’s ügy. Ennek lényege az volt, hogy a 79 éves Stella Liebeck kilötykölte az autójában a gyorsétteremben vásárolt kávéját az ölébe. Ez azonban olyan forró volt, hogy súlyos égési sérüléseket okozott neki. Az áldozat eleinte csak a mintegy 20 000 dolláros (elsősorban) orvosi költségeket szerette volna kifizettetni a McDonald’s-al, de ők ezt visszautasították. Sokan úgy gondolták, hogy az idős hölgynek tudnia kellett volna arról, hogy a kávé igenis forró, ráadásul az ő hibája volt annak kiöntése is.

A Bíróság azonban nem így gondolta, és ahogyan a kifejezetten érdekes, részben az esetről készült Hot Coffee című dokumentumfilmből megtudhattuk, a sérülések tényleg nagyon súlyosak voltak, a felépülés ezekből pedig majdnem két évig tartott, így valóban nem egy szokásos hőmérsékletű kávét kell az eset kapcsán elképzelni. Az elsőfokú ítélet azonban végül 2,86 millió dollárról szólt, ami többszöröse volt annak, amit Liebeck ügyvédei szerettek volna elérni. Ebből 2,7 millió volt a punitive damages rész, és a kiszámítás alapja a McDonald’s két napi kávé értékesítésből befolyt összegével egyezett meg: ebből is látható volt a “nevelő” jelleg.

Ez az eset azért is áll párhuzamban Owen Diaz és a Tesla ügyével, mert mindkét esetben a punitive damages kategória feltűnően aránytalan volt a compensatory damages résszel, illetve mindkettőnél jóval nagyobb összeget ítélt a Bíróság, mint amit akár csak a felperesek álmodni mertek volna.

Mindez rávilágít a punitive damages kategória erősen megkérdőjelezhető mivoltára. A világ jelentős részén a joggyakorlatban ilyen nem is létezik, de még az Egyesült Államomban is számos vita tárgya évtizedek óta. Vannak olyan államok, ahol a jogszabályok kerek perec kimondják, hogy ez nem képezi az igazságszolgáltatás részét, és még ahol a gyakorlat részét is képezik, még ott is jelentős támadások érik. A jelentős lobbierővel rendelkező nagyvállalatok azzal érvelnek, hogy a tétel megléte eleve alkotmányellenes és a bíróságoknak nem feladata többlet visszatartó erőt képezni. PR hadjáratuk által pedig igyekeznek elhitetni, hogy az igazságszolgáltatás elvesztette a kapcsolatot a valósággal és irreális összegeket ítélnek meg nevetséges perekben, élősködő felperesek számára. Persze a másik oldalt sem kell félteni, az erre szakosodott jogi irodák keselyűként repkednek a vállalatok feje fölött, és ha találnak egy koncot, akkor arra kegyetlenül rá is repülnek, a végsőkig feltüzelve amúgy is dühös ügyfeleiket.

A számok azonban azt mutatják, hogy a punitive damages körüli vita alaposan fel van fújva. Bár az itt említett esetek valóban hatalmas összegekről szólnak, a legtöbbször a hasonló tételek jóval alacsonyabbak, nemcsak a pénz nagyságát, de az arányokat tekintve is.

A statisztikák szerint még azokban az esetekben is, ahol az adott ügy egyáltalán eljutott a bírósági ítéletig, csak 2% volt annak az aránya, hol egyáltalán megítéltek punitive damage címszó alatt bármekkora összeget is.

Ezek között a medián érték államtól függően valahol 38 000 és 50 000 dollár között volt. Természetesen a legtöbb polgári ügy a fentinél sokkal kisebb téttel bírt, de még a legnagyobb hasonló eseteknél is legkésőbb a Legfelsőbb Bíróság a punitive damages arányát a compensatory damage-hez képest általában maximum egy nagyságrenddel nagyobbra állította csak be, sőt: akár majdnem ugyanolyan mértékűre hozta le. Ez történt az Exxon Valdez ügy esetén, ahol 287 millió dollár volt az olajszennyezés miatt a felperesek valódi kára, de az eredeti 5 milliárdos punitive damage helyett ennek végső összege végül 507 millió dollár lett csak.

A Liebeck kontra McDonald’s ügyben végül egy felsőbb fokon a Bíróság a punitive damages részt jelentős mértékben levitte. Emellett úgy ítélte meg, hogy részben az igencsak rosszul járt idős hölgy is hibázott, így a compensatory damages tételt is 20%-kal csökkentette. Így a végső kártérítési tétel 640 000 dollár lett, amit ugyan a felek nem fogadtak el, de újra tárgyalóasztalhoz ültek, és egy nyilvánosan ki nem mondott, vélhetően az ítélethez közel eső summáról állapodtak meg. Nagyon valószínű, hogy a Owen Diaz és a Tesla ügyében is valami hasonló fog történni, az utóbbi fellebbezése után a Bíróság a punitive damages-t közel 1:1-hez arányra fogja visszaszorítani, de három-négyszeres szorzó sem elképzelhetetlen.

Így a végső költsége az esetnek a várakozások szerint 15 és 35 millió dollár lehet a Tesla számára, már ami számszerűsíthető ebből.

Hogy ennek önmagában mekkora visszatartó ereje lesz a Tesla irányában, azzal kapcsolatban nyilván lehetnek kérdőjelek.

Az ügynek azonban ettől függetlenül is lehetnek pozitív hozadékai is. Az egyre erősebb és tudatosabb ESG mozgalom, amelynek ma már az intézményi befektetők többsége ezt gyakorlatban is alkalmazó tagja, nem fogja jó szemmel nézni a hasonló eseteket, pláne ha ezek ekkora nyilvánosságot kapnak. Lehet, hogy ebben van képmutatás is, de a pontszámokban és az értékelésekben ez megjelenik, ami már a tulajdonosi érdeklődés nagyságára és minőségére is hatással van. A Tesla az első betű, vagyis a Környezetvédelem terén tagadhatatlanul sokat tett és nagyon jó minősítéseket is kap. A második két betű esetén, vagyis a Társadalmi felelősségvállalás és a Felelős Vállalatirányítás zónájában már eddig is hagyott kívánnivalót maga után.

Mindezek eredőjeként a cég kockázati besorolása a Sustainalytics-nél kifejezetten magas és az összes vizsgált vállalat között a 61. percentilisben vannak, azaz a mezőny középső harmadának az aljánál. A céget a kiválóan eltalált termékei és szolgáltatásai, illetve a gyors növekedés egyelőre elviszi a hátán, de ha nem fog kellő mértékben figyelni az alkalmazottaira például, akkor biztos lehet benne, hogy nemcsak a befektetők egy jó része fogja őket elkerülni a kevésbé jó időkben, de hasonló perek tucatjaik kapja majd a nyakába. Ezért talán

a mostani eset rábírja őket arra, hogy a hasonlóakat megelőzendő, tegyenek rendet a munkatársak között is, ne csak az utakon.





