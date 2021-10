Megérkeztek a magasabb kamatok Magyarországra, de mit művelnek a bankbetétek?

Több mint hat éve volt utoljára ilyen „magas”, 1,65%-os a jegybanki alapkamat Magyarországon. Már akkor sem a bankbetét volt a legkedvezőbb alacsony kockázatú befektetés, de azért egy átlagos lekötött betét 1% felett kamatozott. Most viszont a legtöbb banknál nyoma sincs annak, hogy értelmezhető kamatot akarnának fizetni a pénzünkre, miközben soha nem tartottunk még ennyit pénzt a bankoknál. Mi folyik itt?

Június végén kezdte meg kamatemelési ciklusát az MNB, azóta havi 30 bázispontos tempóban 0,6%-ról augusztusig 1,5%-ra, majd szeptemberben pedig 15 bázisponttal 1,65%-ra emelte a jegybank az irányadó rátát. Korábbi tapasztalatok alapján ilyenkor a betéti kamatoknak is meg kell lódulniuk, de nem ezt látjuk.

Egy átlagos éven belül lekötött lakossági betét az augusztusi adatok szerint 0,51%-ot, egy átlagos lekötött vállalati betét pedig 0,98%-ot kamatozik. Bár azóta történt még egy szeptemberi kamatemelés is, most már biztosan kimondható, hogy a betéti kamatok nem követték az alapkamat emelkedését, csak kis mértékű elmozdulás történt (főként a vállalati betéteknél).

Az okot a budapesti bankközi kamatláb, vagyis a BUBOR alakulásában is kereshetnénk, de nem itt találjuk meg. A 12 havi BUBOR például az alapkamatnál is jóval magasabban, 2% felett tartózkodik (elsősorban a bankközi piacon alkalmazott lejárati prémium miatt), és ha egyenlőképpen áraznák a bankközi és a lakossági forrásgyűjtés költségét a bankok, „illene” ehhez a szinthez tapadniuk a lekötött betéteknek is.

Ez persze soha nem volt teljesen így: 2015 elejétől 2020 végéig például az éven belül lekötött lakossági forintbetétek kamata átlagosan 13 bázisponttal elmaradt a 3 havi BUBOR-tól, mutatva többek között azt, hogy a lakossági forrásgyűjtésnek járulékos költségei (persze a haszna is) van a bankközihez képest, elég a betétgyűjtésben még mindig fontos, de csökkenő szerepet játszó bankfiókok üzemeltetésére gondolnunk.

2021-ben azonban valami megváltozott: idén a bankok átlagosan 65 bázisponttal fizettek kevesebbet a legfeljebb egy évre lekötött betétekre, mint amit a 3 havi BUBOR mutat. Kitágult tehát az a betéti marzsnak hívott számszerű előny, amit a bankközi forrásgyűjtéshez képest a lakossági betétgyűjtésen realizálnak a bankok az ügyfeleknek fizetett kisebb kamat formájában.

Ráadásul nem szabad megfeledkezni arról, hogy az alacsony kamatkörnyezet miatt a lekötött betétek már több mint fél évtizede elvesztették korábbi népszerűségüket, így a háztartási betétek mindössze 21%-a és a vállalati betétek 13%-a volt lekötve augusztus végén.

Ezek nulla közeli (a vállalatok esetében gyakran nulla alatti) kamatozása miatt a tényleges betéti marzs a BUBOR értékéhez közelít.

Cikkünk alapkérdése tehát kissé átfogalmazva úgy hangzik: miért engedhetik meg maguknak ezt az árazást a bankok? Mint a legtöbb árazás esetében, kereslet-kínálati okokból:

Azért, mert még ilyen alacsony kamat mellett is jórészt bankban tartjuk a pénzünket, A Lakosság és A vállalatok egyaránt.

Amit a köznyelvben nem is betétnek, hanem bankszámlának nevezünk: a háztartások lekötés nélküli bankszámla-állománya például ötszöröse a 10 évvel ezelőttinek (jelenleg 9500 milliárd forint fölötti), a teljes bankban tartott pénzünk (betétállományunk) pedig 1,6-szorosára emelkedett, miközben a háztartási hitelállomány csak 6%-kal múlja felül a tíz évvel ezelőttit.

Ezt az aránytalan növekedést a kétféle állomány hányadosa, vagyis a bankok hitel/betét aránya tükrözi a leginkább. Tíz évvel ezelőtt 120% környékén járt, vagyis a bankok a hitelezési tevékenységükhöz a betéteken túl jelentős többletforrást is bevontak, leginkább külföldi tulajdonosaiktól. Ma ez a mutató (a belföldi állományok alapján) mindössze 62% az MNB adatai szerint, és a bankok belföldi betétállománya mintegy 12 500 milliárd forinttal múlja felül a belföldi hitelállományát (a külföldi eszközök és források ezt részben kiegyensúlyozzák).

Az alacsony hitel/betét arány nemcsak azt jelenti, hogy

úsznak a likviditásban a magyar bankok, hanem egyúttal azt is, hogy

kellően biztonságos mérlegszerkezettel rendelkeznek egy esetleges likviditási válság elviseléséhez (amennyiben például a jegybank vonakodna beavatkozni, vagy váratlan és nagyarányú betétkivonás történne), és

bőséges terük van még saját forrásból hitelezni, a hitelállományukat jelentősen növelni.

Az egyes bankok persze eltérhetnek az átlagtól, nincs azonban olyan kereskedelmi bank (az ábrán nem szereplő Cetelem Bankot leszámítva, amely – tudatosan - elsősorban nem betéti forrásokból gazdálkodik), amely 100% feletti hitel/betét aránnyal rendelkezett volna a 2020 végi adatok szerint. (Alábbi ábránk a csoporthoz tartozó bankok adatait konszolidálva, a nem csoporthoz tartozókat konszolidálás nélkül mutatja).

Mivel a magyar bankszektor és benne a bankok többsége messze van attól, hogy ne tudna bőséggel hitelezni a rendelkezésére álló betétekből, egyelőre nem kell arra számítani, hogy általános és tömeges betéti versenyt indítanának.

Nem kizárt azonban, hogy a piaci turbulenciákat (ahogy kis mértékben tavaly tavasszal a vállalati betéteknél előfordult egy-két hazai nagybank részéről) vagy éppen a monetáris szigorítást egyes bankok ügyfélszerzésre használják ki, vagy ezektől függetlenül emelnek kamatot. A betéti kamatok szempontjából ugyanis a kamatkörnyezet olyasmi, mint a kereskedőknél a beszerzési ár: az árazást sok más tényező, például az ügyfél(szegmensek)ért folytatott verseny és a bank stratégiai megfontolásai is befolyásolják.

Mivel a betéti kamatok várakozásaink szerint egy jó darabig még elhanyagolhatóan alacsonyak lesznek, továbbra is érdemes lehet máshol hozamot vadászni, illetve

a betéti kamatok helyett a hitelköltségek vagy a teljes számlaköltség alapján bankot választani.

Utóbbit megtehetjük például az alábbi kalkulátor segítségével:

