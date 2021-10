Emelkedik az olaj ára, kitart a jó hangulat a tőzsdéken

Emelkedéssel indult a nap az európai tőzsdéken, a DAX fél százalékos pluszban indítja a napot, a CAC 0,4 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,6 százalékot emelkedett. A milánói börze is lejjebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,6 százalékot emelkedett. A kifejezetten jó hangulatot többek között Putyin tegnapi megszólalásával is lehet magyarázni - az orosz elnök úgy fogalmazott, hogy ha az európaiak több gáz szállítást kérnek, akkor a nehézségek ellenére az oroszok ezt teljesíteni fogják. Mindemellett tegnap startolt el a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is a tengerentúlon, az első beszámolók kifejezetten jól sikerültek.