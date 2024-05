Kiderült, hogy állnak idén a magyarok a lakásfelújításhoz

Kedvezőbbé vált a felújítás, építés lehetőségének a megítélése a lakosság körében, de nem terveznek sokkal többen felújítást 2024-ben - állapította meg friss reprezentatív online kérdőíves felmérése alapján az Impetus Research. Tízből három magyar tervez valamilyen felújítást vagy bővítést otthonában, többségük 500 ezer forint alatti értékben, míg az új építkezésben gondolkodók aránya mindössze 4 százalék.

2023-hoz képest növekedett azok aránya, akik szerint érdemes idén belefogni otthonuk felújításába, bővítésébe vagy új építkezésbe.

A lakosság 12 százaléka gondolja azt, hogy kifejezetten ideális időszak következik ahhoz, hogy otthonának felújításába, bővítésébe vagy éppen új építkezésbe

kezdjen, ez pedig szignifikánsan magasabb, mint a 2023 tavaszán mért 8 százalékos arány – derült ki az Impetus Research, a hazai 18-69 éves lakosságra reprezentatív online kérdőíves felméréséből, amely 2024 április első felében készült.

Bár a lakosság 50 százaléka szerint továbbra sem kedvezőek a gazdasági kilátások ilyen munkálatok elindításához, az elutasítók aránya 2023 tavaszán 63 százalékot tett ki, így a csökkenés egyértelmű és szignifikáns. Egy másik nagy csoport, a megkérdezettek 38 százaléka inkább bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy idén felújításba vagy építkezésbe kezdhet-e, az ő részarányuk emelkedett 2024 tavaszán, de az elutasítók kárára.

A 40 év alattiak, valamint az alacsonyabb iskolai végzettségű honfitársaink nagyobb arányban látják reálisnak azt, hogy építési vagy felújítási munkába kezdjenek idén, ezzel szemben a nagyvárosokban lakók kevésbé gondolják kedvezőnek a gazdasági klímát arra, hogy belevágjanak egy ilyen munkába.

Az áprilisi első felében zajló megkérdezés adatai szerint a lakosság

30 százaléka tervez otthonában valamilyen felújítást vagy bővítést, 4 százaléka pedig új ház vagy lakás építésébe

akar belekezdeni 2024-ben. A felújítást vagy bővítést tervezők aránya magasabb, mint a 2023-ban mért 26 százalékos érték, de az emelkedés nem nevezhető szignifikánsnak. Az új építést tervezők részaránya viszont nem változott tavalyhoz képest.

Nagyobb arányban gondolkodnak otthonuk megújításán, bővítésén vagy éppen új építkezésen a 20-29 évesek, valamint a fővároson kívül és nagyvárosban lakó személyek.

Ha felújítás, akkor továbbra is főleg kisebb, 500 ezer Ft alatti munkákat terveznek a magyarok 2024-ben. A lakosság 30 százaléka szeretne ilyen részleges felújítást, például lakásfestést, padlócserét vagy mázolást elvégezni, ami, noha magasabb érték, mint 2023-ban, de a növekedés nem nevezhető jelentősnek. A nagyobb horderejű, azaz

500 ezer Forint feletti munkálatokat a lakosság 11 százaléka akar idén elvégezni, ami a tavalyi évben mért 8 százalékos értékhez hasonló.

Lakás- vagy házbővítésben pedig honfitársaink mindössze 7 százaléka gondolkodik idén, ami szintén nagyon hasonló mértékű, mint a tavaly mért 6 százalékos arány.

A felújítási munkák fő finanszírozási forrása a saját megtakarítás, de

a felújítást tervezők legalább 14 százaléka gondolkodik személyi kölcsönben.

Lakástakarékpénztári megtakarítását legalább 7 százalék használná fel ezekhez a munkálatokhoz, jelzáloghitelt pedig 4 százalék venne fel e célból. A családi, baráti kölcsönnek is fontos szerepe lehet a finanszírozásban, hiszen a felújítók legalább 8 százaléka tervez kölcsönkérni pénzt magánszemélytől a felújítások finanszírozásához.

„Az idén április elején készült felmérésünk egy pozitív elmozdulást mutat a felújítási tervekben 2023-hoz képest. Kevesebben gondolják azt, hogy a gazdasági környezet nem kedvez az ilyen munkálatoknak az idei évben, és növekedett az optimisták aránya is, még, ha csak kis mértékben is, ez egyértelműen látszik az adatokból. A felújítást ténylegesen tervezők arányában még nem láttunk egyértelmű növekedést, az új házat építők aránya pedig stagnál 2023-hoz képest. Viszont el kell mondani, hogy a megkérdezések április 5-e és 18-a között zajlottak, abban az időszakban, amikor az új otthonfelújítási hitelprogrammal kapcsolatos első hírek megjelentek, de a kiírás pontos részleteit még nem ismerhette meg a nagyközönség. Azóta már újabb információk derültek ki a támogatások mértékéről és a részvételi feltételekről, ami a felújítási szándék emelkedését eredményezheti az idei évre. Ha most kérdeznénk meg a lakosságot, várhatóan már magasabb szándékot mérnénk a felújítási területen, mint a tavalyi évben” – kommentálta az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.

