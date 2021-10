Hiába az energiaválság és a kínai ingatlanpiaci hitelválság, emelkedtek a tőzsdék a múlt héten – mire lehet ma számítani?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kifejezetten jó teljesítményeket láthattunk a múlt héten a vezető európai és a tengerentúli tőzsdéken is - úgy néz ki, hogy a befektetők szerint továbbra is érdemes megvenni az éppen aktuális korrekciókat. A bizakodó hangulat többek között a remekül elstartoló amerikai gyorsjelentési szezonnak volt betudható, kifejezetten jó számokat tudtak közölni a tengerentúli nagybankok. Mindeközben továbbra is meredeken emelkedik az európai földgázár, bár enyhítő tényezőként szolgált, hogy az orosz elnök elmondta: ha az európaiak több gáz szállítást kérnek, akkor a nehézségek ellenére az oroszok ezt teljesíteni is fogják. A helyzet egyébként annyira akut, hogy a héten megrendezésre kerülő EU-csúcson is domináns téma lesz. Újabb aggasztó téma lehet a kínai ingatlanpiaci helyzet alakulása, a súlyosan eladósodott Evergande ugyanis ismét nem tudott a múlt héten teljesíteni egy kamatfizetést a nemzetközi kötvényeire, emellett a fertőző hatás apropóján új leminősítések érkeztek a szektorban tevékenykedő vállalatokra. Ami pedig a mai kilátásokat illeti, az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, míg a határidős részvényindexek állása alapján ugyancsak kedvezőtlen hangulatú piacnyitás jöhet Európában.