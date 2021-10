Kitart az esés a tőzsdéken, a BUX index keresi az irányt

Eséssel indult a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos mínuszban indítja a napot, a CAC 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 0,3 százalékot esett. A milánói börze is lejjebb került 0,4 százalékkal, míg a spanyol tőzsde ugyancsak 0,4 százalékot esett. A befektetők a negyedéves gyorsjelentési szezon kibontakozására figyelhetnek a héten, most már Európából is érkeznek fontos számok. A múlt héten egyébként a vártnál erősebben indult a szezon az Egyesült Államokban, remek teljesítményről tudtak beszámolni a nagybankok. Rosszul hathat a mai tőkepiaci hangulatra egy Kínából érkező makroadat, az előzetesen várt 5 százalék feletti harmadik negyedéves GDP-növekedés helyett mindössze 4,9 százalékos bővülésről tudtak beszámolni az országban.