Hajszálra a történelmi csúcs - Szépen menetelnek az amerikai tőzsdék

Amikor a bitcoin árfolyama 30 000 dollárra esett idén a kínai szigorítások nyomán, sokan azt mondták, hogy nagyon is jól néz ki a grafikon...lefelé. Ekkor azonban megérkezett a fordulat és a befektetők visszarántották a legnagyobb piaci értékű kriptovalutát a szakadék széléről, amiből aztán bődületes rali alakult ki. Persze ahogy a grafikon is egyre jobban nézett, úgy kerültek elő azok a hangok is, akik magasabbnál magasabb célárakat licitáltak egymásra, amivel még inkább optimistává vált a hangulat, ráadásul az olyan - kevesebb kitettséggel, és nagyobb befolyással rendelkező - vezetők, mint Jerome Powell, Gary Gensler, és Vlagyimir Putyin is pozitív hangnemben nyilatkoztak a kriptopénzekről. Most ott tartunk, hogy az óriási zuhanásból felállva, a bitcoin árfolyama kevesebb, mint 2000 dollárra van a mindenkori csúcsától, miközben a piac tűkön ülve várja, hogy évek fáradalmai után ma végre elinduljon az első amerikai bitcoin ETF.