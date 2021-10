SPB: idén nem várható jelentősebb forinterősödés

Az aktuális gazdasági és piaci történésekről tartott online eseményt az SPB Befektetési Zrt. A szakértők többek között arról beszéltek, hogy ha kötvénypiac, akkor érdemes körülnézni az energiapiacon tevékenykedő cégek papírjai között, de a változó kamatozású kötvények is jól teljesíthetnek emelkedő hozamkörnyezetben. A forint kapcsán egyelőre nem látszik érdemi erősödési potenciál, de a jövő év hozhat ebben is változást.

Kötvénypiacok

Kalapos Csaba, az SPB Private Banking igazgatója a kötvénypiac kapcsán arról beszélt, hogy továbbra is preferálják a külföldi vállalati kötvényeket a befektetési portfóliókban, vannak azonban egyre növekvő kockázatok, amelyekre reagálni kell. Az egyedi befektetési sztorik kapcsán a jelenlegi energiaválságot, illetve az ezt kiaknázó kötvény-befektetési lehetőségeket is említette, ilyen lehet például a Gazprom kötvénye. A változó kamatozású kötvények is jól teljesíthetnek – mutatott rá, főleg, ha megindul a hozamemelkedés a világban.

Kosovics László, prémium banki senior elemző az aktív és passzív befektetésekről beszélt. A passzív befektetések az ügyfélportfóliókban főként kötvények és ETF-ek, utóbbiak jól diverzifikáltan lekövetik a globális kötvénypiacot. Kiemelte a pénzügyi szektor jó teljesítményét, érdemes szerinte az amerikai pénzügyi szektorra fókuszálni.

MNB, kamatemelés, forint

Kalapos szerint az e heti kamatemelés mértéke az elemzői konszenzust kicsit alulmúlta, ezt mutatta a forint gyengülése is. A világ jegybankjainak fel van adva a lecke, bár jelenleg mindenhol azt kommunikálják, hogy a mostani inflációs megugrás csak átmeneti. A Fed esetében hamarabb látszik a szándék a szigorítás felé vezető útra.

Kosovics szerint el fogunk jutni a 365-ös szinthez is, év végégig nem lesz érdemi erősödés a magyar fizetőeszközben, a jövő év viszont érdekesebb lesz a konkrét inflációs adatok tükrében.

ESG

Kosovics szerint prémium banki oldalon egyszerűbb a helyzet, mivel számos olyan ETF-et lehet elérni, amely erre a három betűszóra fókuszál. Ugyanakkor nem árt a körültekintés, hiszen nem minden ESG-nek címkézett alap környezettudatos.

Kalapos ezzel egyetértve elmondta, nehezebb a privátbanki vonalon ezt a szemléletet megvalósítani, hiszen az egyedi értékpapír-szelekció dominál. A zöld kötvény kibocsátás még gyerekcipőben jár itthon, a Növekedési Kötvényprogram látható beindulása ellenére is – tette hozzá. Itt még nem alakult ki tartósan likvid másodpiac, így érdemes körülnézni a külföldi, eurós és dolláros kötvények piacán is annak, aki zöld kötvényeket keres.

Geopolitikai kockázatok

Kosovics szerint a kínai piacon jó értékeltséggel bíró vállalatokba lehetett befektetni mindaddig, amíg a kínai kormány úgy nem döntött, hogy beleszól magáncégek tevékenységébe. Emiatt a prémium üzletágban jelenleg nem ajánlják ezeket a befektetéseket az ügyfeleknek, de ettől még nem szabad Kínát elfelejteni. Amint normalizálódik a helyzet, érdemes lesz újra befektetési lehetőség után kutatni a térségben – mondta.

Kalapos szerint a lokális geopolitikai gócpontok közül kiemelte Oroszország és az EU között húzódó feszültséget, legújabban a gázkrízis réme miatt. Igyekeznek olyan eszközöket találni, amelyek erre ütésállónak bizonyulnak, ilyen lehet a Gazprom kötvényeibe való befektetés.

Légitársaságok

A szakértők szerint az, hogy az emberek újra elkezdtek utazni, lökést adhat ennek a szektornak is. Igaz, ennek a fellendülésnek az üteme nem olyan gyors, ahogyan azt korábban sokan várták. Közép-hosszú távon viszont érdemes a légitársaságokkal foglalkozni, nem szabad azonban megfeledkezni az emelkedő olajárakról. Érdemes lehet az európai légitársaságokkal szemben az amerikai társaikat előnyben részesíteni, mivel ott sokkal jobb a társaságok pénzügyi helyzete – mutattak rá.

