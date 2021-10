Beszállnak a nagypályás befektetők a kriptoőrületbe – Már tényleg mindenkinek csak a bitcoin kell?

Az nem új dolog, hogy a lakossági befektetők imádják a kriptodevizák világát, a magas kockázatuk ellenére elképesztő pénzek áramlanak ebbe a befektetési őrületbe, amit egyébként már sok piaci szereplő lufinak tart. Újabban azonban komolyabb játékosok is megjelentek a pályán: a kockázatitőkések mellett a gazdagok pénzét kezelő bizalmi vagyonkezelők, a milliók nyugdíjáért felelő nyugdíjalapok és a nagy alapkezelők is rákaptak a kriptopénzekre.

Megéri még bitcoint venni? Vagy inkább másfelé kellene nézni a kripto univerzumban? Erről is szó lesz a Portfolio Private Investor Day rendezvényén november 25-én, amelyen akár ingyen is részt vehetsz! Részletek:

Egyre több nagypályás a kriptopiacon

Júliusban jött ki egy felmérés arról, hogy egyre több intézményi befektető tervez befektetni a digitális valutákba. A Fidelity Digital Assets számára készített, tavaly december és idén április közé eső tanulmányból kiderül, hogy 10-ből 7 intézményi befektető tervezi, hogy beszáll a kriptodevizák piacára a közeljövőben, a legnagyobb visszatartó ereje azonban továbbra is az igen hektikus árfolyammozgásnak van.

A felmérésben résztvevő 1100 intézményi befektetőnek több mint a fele azt válaszolta, hogy már most is rendelkeznek kriptobefektetéssel, ez az arány az USA-ban 33%, Európában 56% és Ázsiában pedig 71%. Azok, akik azt válaszolták, hogy a jövőben érdekelné őket a lehetőség, mintegy 90%-ban öt éven belülre teszik ezt a lépést, akár közvetlen kriptoeszközök vásárlásáról, akár közvetett befektetésről legyen szó.

A kriptobefektetéssel már rendelkező válaszadók többsége bitcoint és ethereumot tart az egyes régiókban:

Forrás: Fidelity Digital Assets

Az eredmények alapján, ahogyan azt várni lehetett, a kripto hedge fundok és a kockázatitőke-alapok portfólióban van a legnagyobb arányban kriptobefektetés. Az alábbi ábrán jól látszik, hogy az intézményi befektetők közül egyelőre a nyugdíjalapok és alapítványok óvatosabbak ezekkel a digitális eszközökkel, a pénzügyi tanácsadók, bizalmi vagyonkezelők és nagyobb vagyonnal bíró privátbanki ügyfelek körében azonban egyre jobban terjed a kripto-szemlélet:

Forrás: Fidelity Digital Assets

A megkérdezettek szerint a kriptopénzekbe való befektetés legnagyobb visszatartó ereje az árfolyamvolatilitás, ezt követi az értékelés meghatározásához szükséges fundamentumok hiánya, majd a piaci manipulációval kapcsolatos aggodalmak.

Egy másik, ettől független felmérés a Nickel Digital Asset Managementtől arra világít rá, hogy azok az intézményi befektetők, akiknek már van bitcoin befektetése, nagy valószínűséggel fognak altcoinokba (bitcointól eltérő kriptoeszközökbe) fektetni. Az ok a megkérdezettek szerint az, hogy egyre több kriptodeviza piaci kapitalizációja ér el olyan szintre, ami már befektetési szempontból vonzó belépési pont, másrészt jó alternatívát és diverzifikációs lehetőséget jelentenek a bitcoin mellett.

Nézzük sorba, hogy az intézményi befektetők piacán mennyire terjed a kriptobefektetés.

Bizalmi vagyonkezelők (family office-ok)

A Goldman Sachs elemzése a bizalmi vagyonkezelőkre összpontosult, e szerint a family office-ok 15%-a már most is rendelkezik kriptobefektetésekkel, további 45% pedig nyitott az ilyen irányú befektetésekre, elsősorban az infláció elleni védelem és az alacsony kamatok miatt.

A bizalmi vagyonkezelők kriptopiacra való belépése nagy löketet adhat, ugyanis ezek, a gazdagok vagyonát kezelő intézmények elképesztő pénzeken ülnek. Az utóbbi időben például a biankó vállalatok (SPAC) iránt mutattak élénk érdeklődést, jelentősen felhajtva ezzel a SPAC-ek árfolyamát.

A family office-ok által kezelt vagyon jelentős emelkedésnek indult ebben az évszázadban, köszönhetően annak, hogy a technológiai szektorban érdekelt milliárdosok száma és vagyona is nagyot nőtt. Az EY adatai szerint világszerte több mint 10 ezer olyan bizalmi vagyonkezelő működik, amely egyetlen család vagyonát kezeli, ezeknek a fele ebben az évszázadban alakult. A Campden Wealth 2019-es becslései szerint a family office-ok közel 6 ezermilliárd dollár vagyont kezelhetnek globálisan, többet, mint a teljes hedge fund iparág.

A bizalmi vagyonkezelők közül egyre több nagyobb szereplő is nyíltan beszél már a kriptobefektetéseiről, az elmúlt napokban a Soros Fund Management vezérigazgatója és befektetési igazgatója beszélt arról, hogy rendelkezik bitcoin befektetéssel.

Nyugdíjalapok

Annak ellenére, hogy a felügyeleti szervek továbbra is hangsúlyozzák a kriptoeszközök magas kockázatát, egyre több nyugdíjalap dönt úgy, hogy beszáll az őrületbe. Legújabban az ausztrálok egyik legnagyobb nyugdíjalapja jelentette be, hogy kisebb összegeket kriptoeszközökbe fektet.

A Queensland Investment Corporation (QIC) mintegy 69 milliárd dollárnak megfelelő vagyont kezel, ezzel pedig Ausztrália ötödik legnagyobb nyugdíjalapjának számít. Az alap elmondta, hogy nyitott a kriptobefektetések iránt a jövőben. Az országban egyre több bizalmi vagyonkezelő és magánbefektető jelenik meg a kriptopiacon, de nagy nyugdíjalapok mindeddig nem tettek erre utaló kijelentéseket.

Vannak máshol is a világban példák arra, hogy nyugdíjalapok elkezdtek kriptobefektetéseket végrehajtani. Két, az amerikai Virginia államban lévő nyugdíjalap már beszállt az őrületbe, míg Kanada második legnagyobb nyugdíjalapja, a CDPQ egy 400 millió dolláros befektetésbe szállt be, amely a Celsius Network kripto-hitelezési platform fejlesztését támogatja.

Európában a nagy nyugdíjalapok egyelőre nem nagyon mernek a kriptopiacra belépni, mivel a szabályozói és reputációs kockázata is nagy még a digitális eszközöknek. Vannak azért olyan szabályozói szervek Európában is, amelyek nyitottabbak a kriptobefektetések felé. A Németországban életbe lépő új szabályok szerint kezelt vagyonuk 20%-áig már a nyugdíjalapok is fektethetnek kriptoeszközökbe.

Kockázatitőke

A KPMG Pulse of Fintech féléves kiadványában ír arról, hogy az idei év első felében jelentősen megugrottak a kockázatitőke-befektetések a blockchain és kriptodevizák piacán, a befektetések értéke több mint duplája a tavalyi számoknak. A KPMG elemzése kitér arra is, hogy az első félévben változást mutatott a kriptopiacra befektetők köre is, egyre több intézményi befektető jelenik meg ugyanis a színen. Erős számokat produkált a szektorban a kockázatitőke is, nagyon sok, a kriptopiacra vagy blockchain technológiára építő cég tudott 100 millió dollárt meghaladó mértékű forrást gyűjteni. Ilyen volt például a BlockFi, a Paxos, a Blockchain.com és a Bitso is.

A globális befektetői aktivitás (kockázatitőke, magántőke és M&A) a blockchainben és kriptodevizákban, 2018-2021; forrás: KMPG Pulse of Fintech

Hedge fundok

A Financial Times jelentetett meg nemrég egy cikket az Intertrust felmérésére hivatkozva, hogy a hedge fundok jelentősen növelnék kriptodevizás kitettségüket 2026-ra, 5 éven belül az általuk kezelt vagyon több mint 7%-át tehetik ki a kriptobefektetések.

Az Intertrust által megkérdezett 100, hedge fundoknál pénzügyi vezetői pozíciót betöltő válaszadó szerint 5 éves időtávon az alapok kezelt vagyonuknak átlagosan 7,2%-át tarthatják majd kriptodevizákban.

Ha ezt az arányt a teljes szektorra vetítjük, akkor a hedge fudok által kezelt vagyonból mintegy 312 milliárd dollár lehet 2026-ra kriptóeszközökben. A válaszadók 17%-a ráadásul azt mondta, hogy eszközeinek több mint 10%-a lehet addigra kriptobefektetésekben.

A PwC Global Crypto Hedge Fund 2021 jelentése szerint tavaly a kriptopiacra befektető hedge fundok kezelt vagyona közel 3,8 milliárd dollárra nőhetett az előző évi 2 milliárdról. Egyre több az olyan kripto alap, amelynek kezelt vagyona meghaladja a 20 millió dollárt (a tanulmány szerint az alapok 46%).

A PwC szerint a kripto alapok medián hozama tavaly 128%-ot tett ki, szemben a 2019-es 30%-kal. Az alapok medián vagyonkezelői díja 2%, sikerdíja 20% körül alakult tavaly.

További érdekesség, hogy az adatok alapján leginkább a nagy vagyonnal bíró magánbefektetők és a family office-ok fektetnek be kripto alapokba.

Forrás: PwC Global Crypto Hedge Fund 2021

A hagyományos, tehát a nem konkrétan kripto alapok körében is felfutóban vannak a kriptobefektetések. A hedge fundok mintegy ötöde fektet digitális valutákba, az általuk kezelt vagyonnak átlagosan mintegy 3%-át fektetik ilyen eszközökbe, az idei év végéig pedig további befektetéseket terveznek a területen.

A kriptopiacra történő befektetések egyik nagy akadályaként a szabályozói bizonytalanságot emelték ki a válaszadók, de magas kockázatként értékelik az ügyfélreakciót és reputációs kockázatot, valamint a befektetési politika szűkre szabottságát.

Címlapkép: Shutterstock