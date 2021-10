Itt a "a Trump-hatás", avagy hogy duplázd meg a pénzed egy nap alatt

Még múlt szerdán Donald Trump egy saját internetes közösségi hálózat elindítását jelentette be, az új médiacéget tőzsdére is viszi a volt elnök, mégpedig egy biankó társaságon keresztül. A Trump Media & Technology Group a Digital World Acquisition nevű SPAC-el egyesül, a hír hatására elképesztő rali indult a biankó vállalat részvényénél. De mit lehet tudni a cégről, mik a tervek és a kilátások?

Tőzsdére megy Donald Trump cége

A január eleji Capitolium elleni támadást követően a volt elnök hozzáférését korlátozták több közösségi médiaplatformon - azóta azon dolgozott Trump és csapata, hogy létrehozzanak egy új médiaszolgáltató vállalatot. Múlt szerdán meg is érkezett a bejelentés, Trump egy saját internetes közösségi hálózat elindítását jelentette be, a Trump Media & Technology Group és a várhatóan tesztverzióként novemberben induló TRUTH Social nevű alkalmazás célja, hogy "szembeszálljon a nagy technológiai cégek zsarnokságával".

Egy olyan világban élünk, ahol a tálibok nagyban jelen vannak a Twitteren, de a kedvenc amerikai elnökötöket elhallgattatták. Ez elfogadhatatlan

- fogalmazott nemrég Trump.

Az új médiacéget tőzsdére is viszi a volt elnök, mégpedig egy biankó társaságon keresztül, a Trump Media & Technology Group egyesül a Digital World Acquisition nevű SPAC-el. A Trump-vállalkozást alapvetően 875 millió dollárra értékelik - de ahogy azt a korábbi kisbefektetői őrületeknél is láthattuk, ez korántsem jelenti azt, hogy (legalábbis rövid távon) a piac is így értékelné a céget.

Mit lehet tudni a cégről?

A Trump Media weboldalán található prezentáció alapján a vállalkozásnak kifejezetten ambiciózus tervei vannak, többek között az Amazon AWS és a Google felhőjével is versenyezni szeretne az új platform. A Digital World igazgatótanácsában azonban egyelőre kevés a médiatapasztalattal rendelkező tag; például a vezérigazgató, Patrick Orlando a Deutsche Bank egykori derivatív ügyletekkel foglalkozó trédere.

Mindezek mellett az egyelőre nem világos, hogy Trump hogyan tervezi a következő hónapokban a Twitter-nagyságrendű közösségi médiaplatform kiépítését, nem is beszélve a streaming szolgáltatásról, amely a Trump Media terveinek következő fázisa a vonatkozó sajtóközlemény szerint. Ez a közlemény még SPAC-beadványok szintjén is kevés konkrétumot tartalmaz.

Nincsenek pénzügyi adataink. Nincs üzleti tervünk. Nem tudjuk, hogyan jutottak el az értékeléshez. Nincsenek információink

- összegezte Kristi Marvin, az SPAC Insider nevű kutatócég vezérigazgatója.

Ha sok minden nem is, az mindenképp elmondható a vonatkozó sajtóközlemények és az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott dokumentum alapján, hogy Trump az egyesített vállalat több mint 50 százalékát fogja birtokolni

- A JELENLEGI ÁRFOLYAM MELLETT EZ AZT JELENTI, HOGY DONALD TRUMP MÉG SOSEM VOLT OLYAN GAZDAG, MINT MOST.

Felrobbant az internet, új mémrészvény született

Rég nem látott vehemenciával vetették rá magukat a kisbefektetők a biankó vállalatra, mind a csütörtöki, mind pedig a pénteki napon

dollárértéken a második legnagyobb forgalmú papír volt a DWAC

az éppen a jelentése után felpörgő Tesla után. Úgy csinált a mémrészvény csütörtökön 13,8 milliárd, míg pénteken 13,6 milliárd dolláros forgalmat, hogy a SPAC vállalat piaci kapitalizációja a csütörtöki nyitásban még mindössze 457 millió dollár volt. Pénteken egész pontosan 107 százalékot szárnyalt a jegyzés, a 94,2 dolláros záró árfolyam a csütörtöki 10 dolláros nyitóárhoz képest több mint 800 százalékos ralit jelent.

Valóságos "bulihangulat" alakult ki a mémrészvény apropóján a korábbi short squeeze-őrületek során megismert wallstreetbets subredditen, egymásra kontrázva osztották meg a rövid idő alatt elért elképesztő (persze realizálatlan) hozamokról készített képernyőképeket a tagok, de mémek is jócskán születtek - a közkedvelt 2021-es bólogató macskás meme formatra rászerkesztett Trump alak lett az egyik legtöbbek által kedvelt videó, az alkotást itt érdemes megnézni.

Forrás: reddit.com/r/wallstreetbets/

Érdekességként megjegyezhető, hogy pénteken a Gamestop és az AMC árfolyama is bármiféle hír nélkül esett egyaránt 6,5-7,3 százalékot - vélhetően a DWAC pozíciók finanszírozására kellett feladni ezeket a mémrészvény-pozíciókat.

Nem csak egy cég árfolyama szárnyalt

Úgy tűnik, hogy az őrület nem csak az új biankó vállalatra koncentrálódott, a Trump 2020-as újraválasztási kampányában részt vevő reklámszoftver-startup Phunware ugyancsak ralizott pénteken.

A részvények elképesztő, 471 százalékos emelkedést produkáltak

részvényenként 8,74 dollárra, így a héten közel 750 százalékos emelkedést lehetett elkönyvelni a papírnál. A DWAC és a Phunware üzleti kapcsolatára azonban sehol sem volt utalás. A Phunware nem reagált azonnal a CNBC megkeresésére.

Emellett ugyancsak brutális ralira számíthatunk ma a Remark Holdings részvényénél is, itt azonban már erősen spekulatív jellegű mozgásról beszélhetünk: a mesterséges intelligenciára támaszkodó tech-cég egyik vezetőjéről felkerült egy kép a Twitterre, ahol Donald Trumppal együtt néznek egy képernyőt.

Trump pump by the CEO of ? $MARK — Big (Bull) October 25, 2021

És gyakorlatilag ennyiről van szó, innen már "tovább költhették" a történetet a short squeeze-re éhes kisbefektetők

- a jelenlegi adatok alapján 170 százalékos pluszban nyithat ma a részvény.

Címlapkép: Getty Images