Megtépték a Tesla részvényét, történelmi csúcsra ugrott az S&P500 index is

A BÉT Xtend piacán új kibocsátóként jelent meg múlt hét csütörtökön a NAP, a napenerőműveket üzemeltető vállalat tőzsdei bevezetését szimbolikus csengetés is jelezte a Budapesti Értéktőzsdén. Nem is akármilyen debütálást láttunk, hiszen a részvény az első kereskedési napi nyitóárhoz képest már közel nyolcszorozott, ma is kispapírhoz képest kiemelkedő forgalom mellett zsákolják a papírt a befektetők.