Jön a Mikulás-rali, de mibe fektetnek a profik?

Októberre ismét rendbejöttek a világ tőzsdéi, az amerikai részvényindexek közül az S&P 500 és a Nasdaq is csúcsot döntött. Volt egy kisebb energiapánik a hónap során, az elszálló infláció még mindig jelen van és úgy tűnik, itt is marad egy ideig, miközben a piac már készül a Mikulás-ralira. A Portfolio által megkérdezett portfóliómenedzserek októberi portfólió-ajánlóikban az alternatív befektetéseket inkább alulsúlyozták, míg a részvénypiacokon folyamatosan figyelik a beszállási lehetőségeket.

Kíváncsi vagy, milyen befektetési lehetőséget tartogat még 2021, és mit hoz 2022? Akkor regisztrálj te is akár ingyen a Portfolio november 25-ei Private Investor Day rendezvényére! Részletek itt:

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az októberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Hold Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Jön a Mikulás-rali?

A részvénypiacokon a szeptemberi negatív hangulat október közepére eltűnt, az S&P 500 a hónap végéhez közeledve új csúcsra tudott emelkedni. A kelet-közép-európai részvénypiacok folytatták az idei jó teljesítményüket, felülteljesítve a főbb nemzetközi részvényindexeket. A jó teljesítmény annak ellenére következett be, hogy Európában és Kínában energiaválság alakult ki, és egyre több nemzeti jegybank lépett a szigorítás útjára – írják a portfóliómenedzserek e havi portfólió-ajánlóikban.

A szakértők kitérnek az energiaárak megugrására is, amely pánikhangulatot váltott ki a piacon, nem utolsó sorban pedig arra enged következtetni, hogy az infláció jelentősen magasabb szintű lehet, és jelentősen tovább tarthat, mint amit korábban vártak.

A portfóliómenedzserek közül néhányan arra számítanak, hogy az inflációs nyomással szemben az amerikai jegybank fokozatosan eltolódó monetáris szigorítása a laza költségvetési politikával karöltve az év hátra levő részében további vételi támaszt fog nyújtani a kockázatos eszközök piacán, ami a klasszikus Mikulás-rali folytatódására utal.

Megugrott a likvid eszközök aránya

Októberben az előző hónapoktól eltérően a pénzpiaci eszközök súlya nőtt meg a portfóliómenedzserek mintaportfólióiban, ez elsősorban egy szakértő nagy arányú átsúlyozásának köszönhető az e havi ajánlókban (jobb beszállási pontok kivárása van a háttérben). A pénzpiaci eszközök mellett a fejlődő piaci részvények és az ingatlanok kaptak nagyobb felülsúlyt az előző hónaphoz képest.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget ezúttal is a pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezt követik a fejlett piaci részvények, majd a hedge fund/abszolút hozam stratégiák.

Nem meglepő módon októberben megugrott a pénzpiaci eszközök modellportfólión belüli aránya, utoljára egy éve volt hasonló szinten ez a likvid kategória. A kötvények és részvénybefektetések nagyjából szinten tartották magukat, míg az alternatív eszközök súlya kissé visszaesett:

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Getty Images