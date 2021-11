Pitiáner csalás volt az elmúlt napok nagy kripto-sztorija

Nem példanélküli a kriptovaluták piacán, hogy egy token árfolyama néhány nap alatt sokszorosára emelkedjen, de azért, amikor 1 centről 2800 dollár fölé emelkedik az árfolyam, az már gyanús. Múlt héten írtunk arról, hogy a Squid Game sikerét meglovagló kriptopénz, a squid token árfolyama elszállt, de már akkor arról szóltak a hírek, hogy a befektetők nem tudják eladni a tokenjeiket. Nem kellett hozzá sok idő, hogy kiderüljön, pitiáner csalásról van szó, a projekt kitalálói egyszerűen leléptek a befektetők pénzével.

Túl szép, hogy igaz legyen?

Világszerte óriási sikert aratott a Netflix dél-koreai sorozata, a Squid Game. Rövidesen a kriptovaluta-piacon is megjelent egy coin, ami a sorozat sikerét igyekezett meglovagolni - és tette mindezt nagy sikerrel, a SQUID ugyanis a klasszikus mém-kriptókhoz méltóan hatalmas árfolyamrobbanással indult, múlt hét szerdán például még csak 6 cent volt az árfolyama, míg szombaton már 12,96 dollárra emelkedett.

A SQUID árfolyamának alakulása szombatig, forrás: coinmarketcap

Az őrület igazán tegnap hágott a tetőfokára, ugyanis

három óra leforgása alatt 89 dollárról egészen 2861,8 dollárig szárnyalt a jegyzés.

A brutális rali apropóján már szombaton jeleztük, hogy a csalásoktól és átverésektől "nem teljesen mentes" kriptovilágban könnyen előfordulhat, hogy egy-egy hype-nak rossz vége lesz, ezért érdemes nagyon komolyan megfontolni, hogy beszállunk-e egy ilyen első és második pillantásra is minimum érdekesnek mondható sztoriba - a történések tükrében úgy néz ki, hogy indokolt volt az elővigyázatosság.

Jött a hidegzuhany

Pár perccel az őrületes rali után ugyanis hirtelen beszakadt a jegyzés, egészen pontosan 0,0007926 dollárig zuhant az árfolyam.

A hirtelen bezuhanás tegnap, forrás: coinmarketcap

Valóban elmondható tehát, hogy átverés volt a történet, gyakorlatilag "kihúzták a szőnyeget" a befektetők alól miután a kibocsátó a kereskedés leállítása után lelépett a becsalogatott vevők pénzével - a Gizmodo tech-oldal számításai szerint

a SQUID fejlesztői 3,38 millió dollárt tudtak bezsebelni a csalásból.

Kriptoszakértők egyébként már a rali során is figyelmeztették a közösséget a potenciális csalásra, a legárulkodóbb jel az volt, hogy egyáltalán nem is lehetett eladni a tokeneket. A kritikusok azt is kiemelték, hogy a token honlapja számos helyesírási és nyelvtani hibát tartalmazott - a weboldal egyébként már nem is online, és a tokent népszerűsítő közösségi média fiókok is eltűntek. Mindezek után talán mondani sem kell, hogy a projekt semmilyen kapcsolatban nem áll a Netflixszel.

A SQUID olyan decentralizált kriptotőzsdéken volt megvásárolható, mint például a PancakeSwap és a DODO, mindez

lehetővé teszi, hogy a vevők és az eladók közvetlenül, azaz hatósági ellenőrzés nélkül tranzaktáljanak.

"Manapság az új coinokat már a létrehozásuk napján be lehet jegyezni a decentralizált tőzsdéken, mindenféle szabályozás vagy átvilágítás nélkül" - fogalmazott a helyzetre reflektálva Jinnan Ouyang, a szingapúri székhelyű Openmining kriptocég vezetője. Hozzátette:

Tehát gyakorlatilag bárkitől lehet bármiféle kriptót venni

A squid token tündöklése és bukása ékes példája annak, hogy nem minden arany, ami fénylik a kriptovaluta-piacon, a nem megfelelő körültekintéssel eljáró befektetők könnyedén megégethetik magukat a rendkívül volatilis piacon.

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images