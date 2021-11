Újabb kötvénykibocsátásra készül a KÉSZ csoport

Az idén márciusi 20 milliárd forint után most 10 milliárd forint értékű kötvénykibocsátást tervez a KÉSZ csoport. A második körös kötvénykibocsátáshoz mind a vállalat, mind pedig a kötvény BB stable hitelminősítése megerősítésre került. A 10 milliárd forintos friss tőkét a KÉSZ csoport elsősorban az építőipari kapacitásai bővítésére és hatékonyságnövelésre, valamint ingatlanfejlesztési portfóliójának bővítésére kívánja fordítani.

Az első körös sikeres, 20 milliárd forintos kötvénykibocsátás után a KÉSZ csoport ezúttal szintén 10 éves futamidejű, 10 milliárd forintos kötvénykibocsátást tervez, a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának keretében.

A Magyar Nemzeti Bank a 2019-ben elindult Növekedési Kötvényprogram (NKP) során 1550 milliárd forint keretösszegben a nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, minimum B+ minősítéssel rendelkező kötvényeket vásárol. A jegybank célja, hogy a hazai vállalatok a bankhitelek mellett megfelelő mértékben támaszkodjanak más finanszírozási formákra is.

A tranzakcióhoz szükség volt a vállalat és a kibocsátandó kötvények ismételt minősítésére is, ennek eredményét a napokban kapta meg a KÉSZ csoport. A Scope október 29-i közzétételi dátummal megerősíttette a KÉSZ Holding mint kibocsátó BB stable hitelminősítését és a második körös vállalati kötvényre is kiterjesztette az első kötvény BB stable minősítését. Ezzel a hazai építőipar legjobb vállalati minősítését mondhatja magáénak a KÉSZ csoport. A minősítő kiemelte, hogy a KÉSZ Holding és a kötvény esetében is stabil kilátásokat állapított meg, a korábbiakban kiemelt pozitív tényezőkön felül megjegyzi, hogy a vállalatcsoport árbevétele és eredményessége is jelentősen javult a 2020-as évben és ezt támasztják alá 2021-es féléves gazdálkodási beszámolói is, valamit pozitívan értékeli a 2022-re és 2023-ra látható már leszerződött munkák magas arányát is.

„Az első sikeres kötvénykibocsátást követően a második kibocsátásból befolyó új forrásokat a KÉSZ csoport elsősorban

az építőipari kapacitásai bővítésére és hatékonyságnövelésre, valamint ingatlanfejlesztési portfóliójának bővítésére kívánja fordítani

- mondta Vida Tamás, a KÉSZ csoport vezérigazgatója. A KÉSZ csoport egyébként 2020-ban konszolidált szinten rekord árbevételt könyvelt el és 2021-ben is kétszámjegyű növekedést prognosztizál.

A tervezett aukció dátuma 2021.11.15.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde