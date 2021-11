Milyen gyakran érdemes megnézni hogy állnak a befektetéseink?

Rengeteg olyan ember van, akinek nem a tőzsdézés, vagy valamilyen más árfolyamnyereségen alapuló befektetés jelenti a fő jövedelemforrását. A statisztikák mégis azt mutatják, hogy közel felük napi szinten ellenőrzi, hogy miként áll a portfóliója. A digitális világban akár csak néhány percet, sőt akár másodpercet igénybe vevő tevékenységnek azonban sokkal nagyobbak a veszélyei, mint az sejtenénk, ha ezt túl gyakran tesstük. A pénzügyi viselkedéstan legismertebb professzorainak kutatásai szerint is ez egy olyan jelenség csapdájába vezethet minket, ami nemcsak a folyamatos aggódásban, de idővel komoly veszteségekben is testet ölthet.

Richard Dobatse, egy alig 32 éves San Diegoban élő orvos imádott tőzsdézni. Minden nap számos alkalommal megnyitotta a Robinhood app-ot, ahol folyamatosan kereskedett. A felesége arról panaszkodott, hogy a piac és portfóliójának szüntelen követése teljesen kikészítette az idegeit, nem evett, és éjjelente ha végre el tudott aludni, szörnyű rémálmai voltak. A három gyerekes apuka azonban eleinte nagyon sikeres volt a számokat tekintve, és összesen 45 000 dolláros befektetését főleg opciós kereskedésnek köszönhetően több mint 1 millió dolláros számlaegyenlegre változtatta. Aztán szinte az egészet pár hét alatt elveszítette, és portfóliójának értéke 7 000 dollár alá esett. Csak ekkor tudatosult benne, hogy mániája mennyire súlyos volt.

Több is veszett Gettysburg-nél - vonhatott volna vállat Dobatse, ha a konföderáció visszaállításán ábrándozna, de ez nem valószínű. A fájdalma a veszteségek miatt azonban legalább olyan nagy lehetett, mint Lee tábornoké, hiszen nemcsak arról van szó, hogy elveszített mintegy 38 000 dollárt, ami pár hónapnyi fizetése, hanem arról, hogy már a kezdőtőkét is hitelkártya adósságból, illetve az otthonukra felvett jelzáloghitelből biztosította. Így most nemcsak Dobatse büszkesége, hanem a megélhetésük, sőt az otthonuk forog kockán, ami önmagában is ijesztő lenne, de három kis gyermekkel még inkább az. Bár az általa három év alatt végigjárt út extrém értékekkel van kikövezve, számtalan hasonló eset van az amerikai magánbefektetők között, és korántsem csupán a Robinhood app hatásai miatt.

A Dynata elemző cég felmérése szerint a befektetők 49%-a minden egyes nap ránéz a befektetéseinek értékének alakulására.

Ez megdöbbentően magas szám annak annak tükrében, hogy a megtakarítók nagy többsége nem tekinthető aktív és valóban professzionális kereskedőnek a részvénypiacon. Mindössze az összes befektető 6%-a sorolható ide, vagyis ha azzal az erősen valószínűsíthető hipotézissel élünk, hogy az aktívak minden nap látják, mi történik a számlájuk értékével, akkor is marad 43%-nyi olyan lakossági piaci résztvevő, aki bár viszonylag ritkán köt tranzakciót, mégsem bír a kíváncsiságával, és belép az app-ba, hogy lássa: mennyi pénze van az adott pillanatban.

A kérdés adja önmagát: miért? A válasz több tényező miatt is fontos:

Ha valaki nem aktív kereskedő, talán negyedévente, talán évente, esetleg még ritkábban hoz befektetési döntést, akkor mi szükség van arra, hogy napi szinten tudja, hogy mi történik?

Ha valakinek sok évre, vagy pláne évtizedre vannak kijelölve a pénzügyi céljai, és nincs ideje, kedve, tudása arra, hogy aktívan kereskedjen, miért nézné meg kényszeresen a portfóliójának értékét minden egyes nap?

Ha a befektetéseinek értéke emelkedett, akkor ugyan örülhet egy kicsit, de máris nő a csábítás, hogy besöpörje a nyereséget, ezzel megkockáztatva azt, hogy a későbbi hozamokból nem részesül. Ha pedig veszít, akkor kiváló szorongási táptalajt talált magának. Vajon mi okból ragaszkodna ehhez bárki?

A túl gyakori és felesleges portfólió érték ellenőrzésről már 24 évvel ezelőtt közzétett egy tanulmányt és kísérleti eredményeket a pénzügyi viselkedéstan legnagyobb sztár csapata, akit csak elképzelni lehet: Richard H. Thaler, Amos Tversky, Daniel Kahneman, és Alan Schwartz. Ketten közülük megkapták a Nobel-díjat is, és csak egy sajnálatos halálesetnek tudható be, hogy nem hárman. Kutatásaik alapján amellett, hogy túlságosan sokat aggódtak,

azok a befektetők keresték a legkevesebb pénzt a pénzügyi piacokon, akik a leggyakrabban kaptak visszajelzést arról, hogy miként állnak befektetéseik.

Ennek fő oka pedig az, hogy sokkal többször láttak átmeneti visszaesést, ami megijesztette őket, és zárták pozícióikat.

A legendák szerint amikor megkérdezték Amos Tversky-t, a neves izraeli kognitív pszichológust, hogy mit gondol a mesterséges intelligenciáról, azt mondta:



Nem tudok sokat a mesterséges intelligenciáról. Az én szakterületem a természetes hülyeség tanulmányozása.



A mindössze 59 éves korában elhunyt Tversky híres volt arról, hogy mély szakmai tudása ellenére, nagyon velősen, és humorosan tudott elmagyarázni bonyolult folyamatokat, amire remek példa ez az idézet. A harmincas években született Izraelben, csak úgy, mint Kahnemann, és mindketten az akadémiai életutat választották maguknak. A hatvanas években kötöttek barátságot a Jeruzsálemi Egyetemen, és bő húsz évig kutatták az emberi döntésekben rejlő szisztematikus hibákat. Hamar rájöttek arra, hogy ez a leginkább látványos módon, és közben nagyon is jól mérhetően a pénzügyi döntéseknél jelenik meg. A hetvenes és nyolcvanas években megjelent publikációik indították el a pénzügyi viselkedéstan tudományágát, amely eleinte a közgazdaságtan és a pszichológia zabigyereke volt.



Kutatásaik és kísérleteik alapján nemcsak elméleti oldalról is bizonyítást nyert, hogy az emberek nem racionális alapokon hozzák meg a döntéseiket, hanem számos jelenség, heurisztika feltérképezésére is sor került, amelyekből mára több százat határoztak meg részben ők maguk, részben pedig az őket követő kutatók. Ezek közé tartozik például a veszteségkerülés is, vagy a közeli események jelentőségének túlbecslése, illetve a túlzott optimizmus, amikor valaki a vágyai bekövetkezésének valószínűségét szisztematikusan túlbecsüli.



A két izraeli professzor mellett a fenti tanulmány írói között is megjelenő Richard Thaler munkássága a területen szintén meghatározó jelentőségű, és Kahnemann mellett az ő felfedezéseit is sok más elismerés mellett Nobel-díjjal is jutalmazták. Kortársaival szemben ő nem pszichológusként, hanem közgazdászként diplomázott, de 1978-ban a Stanford Egyetemen vendégeskedett, ahol meghatározóvá vált számára, hogy együtt dolgozhatott Kahnemann-al és Tversky-vel.



Amellett, hogy az ezt követő évtizedekben részt vett a pénzügyi viselkedéstani kutatásokban és az emberi döntéshozatal szisztematikus problémáinak a feltárásban, Nudge című könyvében számos olyan gyakorlati javaslatot is megfogalmaz, amely által akár államok, akár vállalatok olyan rendszereket alakíthatnak ki, ami a nagyobb közjó érdekében jobb döntésekre sarkallhatja az embereket. Hozzá fűződik például egy olyan kommunikációs lépcső létrehozása, amely által több millió amerikai ember növelte nyugdíjmegtakarításait, ezzel biztonságosabb időskort megteremtve maguknak.

Önmagában ha valaki negyedéves helyett a napi gyakoriságot választja a befektetési app, vagy platform használatára, 25%-ról 12%-ra csökkenti annak az esélyét, hogy 2%, vagy annál magasabb (nem realizált) veszteséget fog látni. Természetesen az is igaz, hogy nagyobb esés is előfordulhat ha hosszabb ideig rá se nézünk a portfóliónkra, de ennek jelentősége függ attól, hogy milyen időtávban gondolkozunk, és az emelkedés esélye egyébként is sokkal magasabb.

A jelenség mögött a Kahneman és Tversky által elindított pénzügyi viselkedéstan mozgalom elmélete áll, és azon belül is az ún. myopic loss aversion, azaz a rövidlátó veszteségkerülés.

Az emberek nem racionálisan döntenek, hanem érzelmeik befolyásolják őket akkor is, amikor pénzről van szó. A nyereségek felett érzett öröm pedig elhalványul a veszteségek miatti szomorúság mögött. Azonos összegű profit és mínusz közül az utóbbi fájdalma sokkal nagyobb, mint az első miatti elégedettség (lásd a lenti ábrát). Ennek alfaja az, amikor ugyanehhez a rövidtávon történt események felülértékelése társul. Ez a kettő pedig egy elég szerencsétlen kombinációt okoz, amiben kódolva van a rosszabb teljesítmény elérése.

Veszteségkerülés (Wikimedia Commons)

Ha gyakran lépünk be a befektetési platformra, akkor pedig előbb vagy utóbb szinte biztosan olyan rövid távú veszteséget fogunk látni, ami már eléri az ingerküszöbünket.

A kissé féloldalas nyereségérzékelés miatt pedig az emelkedések kevésbé fognak megnyugtatni minket, mint a visszaesések, még akkor is, ha az előbbiekből többet fogunk látni. A következmény pedig az lesz, hogy gyakrabban fogunk pozíciót zárni, mint amit a befektetési stratégiánk indokolna, és azt is a nagyobb visszaesések során fogjuk megtenni, ezzel tovább rontva eredményeinket.

A jelenség nehezen elkerülhető a digitális információk óceánjának korában, hiszen bármikor be tudunk lépni a kérdéses felületre egy pillanat alatt. Az egyik legnagyobb robo-advisor, vagyis automatizált portfóliókezelési szolgáltató, a Betterment pénzügyi viselkedéstani vezetője high-frequency monitoringnak nevezi. Ugyanakkor éppen a digitalizáció miatt könnyedén tetten is érhető: hiszen azt is tudjuk ellenőrizni, hogy hány alkalommal nyitottunk meg egy app-ot, és mennyi időt töltöttünk benne.

A jelenséget szolgáltatói oldalról is megtapasztaltam pár éve. Amikor egy digitális vagyonkezelési megoldás (ami kifejezetten nem aktív végfelhasználók részére készült) fejlesztésében vettem részt, az egyedi, személyre szabott kockázati limitek meghatározásában fontos tényező volt, hogy egy ügyfél hányszor lépett be, hogy ellenőrizze hogy áll. Ha ezt túl gyakran tette meg, akkor az azt jelentette, hogy csökkenteni kell a kockázatát, nehogy túlságosan és értelmetlenül megijedjen egy apró bukkanó miatt.

Mit tehetünk azért, hogy ebbe a rövidlátó kockázatkerülés sunyi, szinte a szőnyeg alatt a közelünkbe férkőző, eleinte láthatatlan csapdába beleessünk?

Ha aktív spekulánsok vagyunk, vagyis napi szinten bonyolítunk ügyleteket, sok éves tapasztalattal rendelkezünk, és jó kockázatarányos hozamokat produkálunk hosszú távon, akkor a gyakori belépés önmagában nem jelent problémát. Ám ahogy fent olvashattuk ez az egyéni befektetők mindössze 6%-ra igaz. Nekik szól az alábbi felhívás, a többieknek pedig érdemes elolvasnia a további pontokat.

Készítsünk pontos pénzügyi tervet, amiben a céljaink, azok várható időpontja, és a szükséges összeg is szerepel. Azt például pontosan tudjuk, hogy gyermekünk mikor lép be abba a korba, amikor egyetemi tanulmányait finanszíroznia kell, és ebben segíteni szeretnénk neki. De jövedelmi helyzetünk alapján arra is lehet prognózisunk, hogy mikor szeretnénk belevágni egy építkezésbe.

amiben a céljaink, azok várható időpontja, és a szükséges összeg is szerepel. Azt például pontosan tudjuk, hogy gyermekünk mikor lép be abba a korba, amikor egyetemi tanulmányait finanszíroznia kell, és ebben segíteni szeretnénk neki. De jövedelmi helyzetünk alapján arra is lehet prognózisunk, hogy mikor szeretnénk belevágni egy építkezésbe. A pénzügyi tervünk alapján határozzuk meg a befektetési stratégiánkat és az ehhez kapcsolódó időtávokat.

Ha nincs (!) aktív kereskedésünk, akkor a nyugdíjcélú, vagy legalább 5 éves időtávú befektetéseink esetén elegendő az éves felülvizsgálat. Zárójeles megyjegyzés, hogy ezekhez a célokhoz és időtartamokhoz amúgy is passzoló NYESZ és TBSZ számlák nemcsak adókedvezményt is adnak, de segíthetnek abban is, hogy külön kezeljük a nem aktív kereskedés formájában fialtatott pénzeinket.

Zárójeles megyjegyzés, hogy ezekhez a célokhoz és időtartamokhoz amúgy is passzoló NYESZ és TBSZ számlák nemcsak adókedvezményt is adnak, de segíthetnek abban is, hogy külön kezeljük a nem aktív kereskedés formájában fialtatott pénzeinket. Az 5 éven belüli pénzügyi célt szolgáló befektetések esetén pedig inkább a negyedéves felülvizsgálat a javasolt.

Bármennyire is furcsának tűnik, hogy csak ilyen “ritkán” ellenőrizzük hogy állunk, de a tanácsadók többsége a passzívabb befektetők számára éppen ezt ajánlják, és ha nem találunk racionális okot arra, hogy ne így tegyünk, akkor amögött valamilyen emocionális faktor áll.

Nézzük meg a mobilunkon, tablet-ünkön, desktop-unkon azt, hogy a befektetési platformot milyen gyakran használjuk. Ilyen például a Screen Time alkalmazás iOS-en és iPadOS-en. Ha éles eltérést tapasztalunk ahhoz képest, amit fent megfogadtunk magunknak, az egy kisebb vészcsengő, hogy idővel rosszul reagálhatunk egy kis visszaesésre.

Ilyen például a Screen Time alkalmazás iOS-en és iPadOS-en. Ha éles eltérést tapasztalunk ahhoz képest, amit fent megfogadtunk magunknak, az egy kisebb vészcsengő, hogy idővel rosszul reagálhatunk egy kis visszaesésre. Mindez nem jelenti azt, hogy nem érdemes követni a befektetésekkel kapcsolatos híreket és elemzéseket, akár a fentieknél sokkal gyakrabban, akár napi szinten is. De ezt ne a meglévő pozícióink miatti megerősítés igénye miatt tegyük, hanem azért, hogy új ötleteket és lehetőségeket keressünk (és találjunk).

Ha van elegendő megtakarításunk, ami Magyarországon is egyre inkább a kilenc számjegyű összegeket jelent ebben az esetben, akkor válasszunk saját tanácsadót, vagy portfóliókezelőt. Ebben önmagában is számos kérdést kell tisztáznunk, és a költségek miatt nem is biztos, hogy megéri, de egy valóban erős szakmai alapokon álló tanácsadó már ahhoz is elegendő lehet, hogy ne engedje meg, hogy a rövidtávú mozgások miatt túlságosan aggódjunk.

Ebben önmagában is számos kérdést kell tisztáznunk, és a költségek miatt nem is biztos, hogy megéri, de egy valóban erős szakmai alapokon álló tanácsadó már ahhoz is elegendő lehet, hogy ne engedje meg, hogy a rövidtávú mozgások miatt túlságosan aggódjunk. Válasszunk robo-advisor szolgáltatást. Ha ide túl gyakran lépünk be az biztosan baj, hiszen ezek automatizált módon elintéznek szinte mindent helyettünk, és kifejezetten azoknak találták ki, akik szeretnének személyre szabott portfóliót kapni, de ehhez nincs meg a szakértelmük és idejük.

Ha ide túl gyakran lépünk be az biztosan baj, hiszen ezek automatizált módon elintéznek szinte mindent helyettünk, és kifejezetten azoknak találták ki, akik szeretnének személyre szabott portfóliót kapni, de ehhez nincs meg a szakértelmük és idejük. Vegyünk befektetési alapokat, vagy index ETF-eket egyedi részvények helyett, hogy ne legyenek túl nagy kilengések, így a diverzifikáció a figyelmünk elterelésének megszüntetésében is segít.

Ha mégis komolyan gondoljuk az aktív kereskedést, akkor képezzük magunkat, tanuljuk meg a befektetési stratégiákat, a kockázatkezelést, és a piac belső működését. Továbbá alakítsuk ki úgy a mindennapi életünket, hogy erre legyen idő, ne csak 1-1 percet lopva a munkanapból a WC-n ülve a teakonyhában pillantsunk rá portfóliónkra.

Ne olyan befektetési platformot válasszunk, amelyiket kifejezetten arra tervezték, hogy ne hagyjon békén, és feltűnően könnyen, szinte észrevétlenül vegyen rá egy-egy újabb tranzakcióra. Ha nincs nagyon aktív kereskedési stratégiánk, akkor kapcsoljuk is ki az értékesítéseket.

Befektetéseink kezelésére elsősorban ne hobbiként vagy egyfajta szórakozásként tekintsünk, hanem a pénzügyi céljaink elérését szolgáló eszközként gondoljunk rá. Amennyiben a részvények, egyéb értékpapírok, kriptovaluták kiválasztása és a pozíciók időzítése jó játéknak tűnik, és önmagában ez is örömet okoz számunkra, akkor különítsünk el egy kisebb részt a portfóliónkon belül, amelynek akár esetleges teljes elvesztése sem veszélyezteti fő céljainkat, és ezt tekintsük "játék pénznek", amelynek alakulására akár napi szinten, vagy gyakrabban ránézünk.

A myopic loss aversion, vagyis a rövidlátó veszteségkerülés tehát mélyen beeszi magát a gondolataink közé, és egyfajta parazitaként arra ösztönöz, hogy felesleges lépéseket tegyünk.

Ezzel lassan felemésztve az időnket, az idegeinket, energiánkat és nem utolsó sorban a pénzünket is. Ezt a kis élősködőt pedig úgy tápláljuk, ha túlságosan gyakran nézünk rá befektetéseinkre. Ha ezt a szívességet nem tesszük meg neki, azzal elsősorban magunkon segítünk.

