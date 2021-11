Mérsékelt emelkedés Amerikában

Portfolio 2021. november 08. 21:41

Ma tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Richter, az elemzői konszenzust felülteljesítő bevételről és adózott eredményről számolt be a gyógyszergyártó vállalat. Az ázsiai tőzsdék ma többnyire rosszul teljesítettek annak ellenére, hogy kedvező makroadat érkezett: Kína ugyanis rekord mértékű havi külkereskedelmi többletet hozott össze októberben az ellátási válság által felvert árak miatt. Iránykeresés a jellemző a vezető európai tőzsdéken, a BUX index azonban jelentős mínuszban van a délutáni órákban, elsősorban az OTP és a Mol rossz teljesítményének köszönhetően. Kifejezetten jó azonban a hangulat ma a kriptovaluták piacán, új történelmi csúcsra jutott az ether jegyzése, de a bitcoin is komoly pluszban van. A tengerentúlon is kimondottan jó hangulatú piacnyitást láthattunk, mindhárom vezető börze új történelmi csúcson van. A Tesla részvényei a kereskedés elején közel 5 százalékot estek, miután a befektetők felkészültek Elon Musk tervezett részvényeladására, ami egy Twitteren közzétett szavazást követően a cégvezér elektromosautó-gyártóban lévő részesedésének mintegy tizedét érinti.