Remekelnek a kriptovaluták, fontos gyorsjelentések érkeztek itthon - mire lehet ma számítani?

Izgalmas héten vagyunk túl a magyar piacon, a két legjelentősebb hazai blue chip pénteken tette közzé legfrissebb negyedéves gyorsjelentését, az OTP és a Mol is kedvező számokat közölt – ma pedig a Richter jelentett, az elemzői konszenzust felülteljesítő harmadik negyedéves bevételről és adózott eredményről számolt be a gyógyszergyártó vállalat. Ami pedig a nemzetközi piacokat illeti, a hét közepi remek hangulatra okot adhatott a Fed kamatdöntése, melynek keretében a jegybank bejelentette az eszközvásárlási programjának visszavágását, azonban közölte, hogy a kamatemelés addig nem lesz terítéken, amíg foglalkoztatottság nem éri el a kívánt szintet. Kifejezetten jó a hangulat ma a kriptovaluták piacán, új történelmi csúcsra jutott az ether jegyzése, de a bitcoin is komoly pluszban van. Az ázsiai tőzsdék ma többnyire rosszul teljesítettek, kisebb esésre lehet számítani az európai tőzsdéken a határidős indexek állása alapján.