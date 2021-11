Izgalmak a magyar tőzsdén - Van, ami zuhan, van, amit vesznek, mint ha nem lenne holnap

Nem unatkoznak a befektetők a Budapesti Értéktőzsdén, van olyan részvény, amelyek a kormányzat lépései erősen sújtanak, míg más papírok éppen a közbeszerzések sikere miatt vannak komoly vételi nyomás alatt. A jó hírek azonban nem mindig elegek ahhoz, hogy tartós emelkedő trend alakuljon ki bennük, és a hirtelen felfutás óta inkább már egy kipukkadt buborékra emlékeztetnek. A technikai elemzés képe alapján mindegyik most erősen mozgolódó részvényben van még tér a mozgás előtt, és könnyen lehet, hogy ezúttal nem csak átmeneti jelenségeket láthatunk.

Mol

A tegnapi zuhanást, amely a benzinárplafon váltott ki, ma tovább esett a hazai olajpapír, ami egyértelműen jelzi, hogy nagyon sok nagy szereplő is a pozíciójának a zárása mellett döntött. A volatilitás egyelőre nagyon magasan van, és a következő napokban ez fent is maradhat, de a piacon lévő hatalmas feszültséget nem lehet nagyon sokáig fenntartani. Emiatt most jól is jön a hétvége, a befektetők egy kicsit megnyugodhatnak és átgondolhatják a kormányzati intézkedések valós hatását.

Bár a zuhanás mértéke, a mögötte álló forgalom, az 50 napos mozgóátlag alá esés mind-mind nagyon negatív tényezők, a tegnapi elemzésünkben lévő értékelést minimális módosítással egyelőre fent tudjuk tartani mindaddig, amíg a 2 450 Ft-os támasz megtartja az árfolyamot. Ha ez még pár napig így történik, akkor a volatilitás csökkenő fázisa és a közelgő túladott zóna miatt amúgy is egy enyhe technikai korrekció, várható. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ahogyan mindig, az értékelés a középtávú, több hónapos képre vonatkozik.

Támaszok: 2 450, 2 300, 2 200

Ellenállás: 2 650, 2 800

Kockázat: 68,3 (átlag feletti)

Értékelés: 60,2 (pozitív)

4iG

A hazai technológiai és egyre inkább telekom nagygömbőc árfolyam egyre inkább egy kipukkant buborékra emlékezteti a piacot. Ez valószínűleg nem a fundamentumoknak szól, hanem a korábbi lelkesedésnek és felfokozott várakozásoknak. A gyors felfutás során rengeteg kisbefektető szállt be az addig álmos részvénybe, és sokan mostanában dobják be végleg a törülközőt. Ezzel kapcsolatban a 900 Ft-os szint alá esés már egyértelműen egy középtávú csökkenő trendet indított el. Öröm az ürömben, hogy a mostani esésben már nincs nagy forgalom, ráadásul mostanra kialakult egy kis túladottság is, így ha folytatódik az út lefelé, akkor sem egyenes lesz az út és nem is olyan átütő, mint felfelé.

Támasz: 775, 710, 645

Ellenállás: 900, 1 000, 1 150

Kockázat: 81,1 (nagyon magas)

Értékelés: 38,5 (enyhén negatív)

Opus

Széles sávban, alacsony forgalom mellett oldalazott az Opus hónapokon át, ahol az egyre kisebb számú, kissé fásult kisbefektetői réteg lassan szórta kifelé megmaradt részvényeit. Ez a folyamat egyre inkább felgyorsult október végén és november elején, ami miatt a legfontosabb támasz is elesett. Ez nagyon is negatív jel volt, de a jó hírek nagyon úgy néz ki, hogy egy nap alatt letörölte a frissen elindult csökkenő trendet. Mind a forgalom, mind a gyertya hosszúsága eléggé meggyőző, hogy nem egy napi csodáról van szó, és ha emelkedő trendről még szó sincs, a korábbi sáv megtartása a következő időszakban eléggé valószínű. A volatilitás ugyan gyorsan elkezdett felfelé szaladni, már a letörés után, de van még idő, akár 2-3 hét is, hogy a frissen megindult hullám kiforrja magát.

Támaszok: 230, 220

Ellenállás: 236, 247, 270, 302

Kockázat: 83,4 (nagyon magas)

Értékelés: 54,9 (semleges)

PannErgy

A szeptember végi kitörés során minden okunk megvolt, hogy optimisták legyünk a PannErgy várakozásait tekintve, és az árfolyam annak rendje és módja szerint a momentum hátán további alig néhány nap leforgása alatt további közel 25%-ot száguldott. Itt azonban két egymást követő kereskedési napon egy long-legged doji, majd egy hullócsillag alakzat jött létre, ami gyors hangulatváltozást jelentett a piacon. A rengeteg masszívan nyereséges pozíciót innentől a spekulánsok fokozatosan zárni kezdték és bár volt november legelején kalapács alakzat, valódi vételi erő ezt nem követte és a trend végleg megfordult, ezzel egy újabb sírkövet állítva a rapid BÉT-es spekulációk temetőjébe. Az eső trendnek itt több mozgástere is van, mint a 4iG esetén és bár a túladott zóna nincs messze, még rövidtávon is könnyen eshet tovább a papír.

Támaszok: 902, 840, 800

Ellenállás: 1 020, 1 160

Kockázat: 84,7 (nagyon magas)

Értékelés: 35,4 (enyhén negatív)

