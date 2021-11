Melyek most a legérdekesebb európai részvények? - online előadás MA este

Portfolio 2021. november 15. 10:19

Európa részvényindexei a szezonális hatások, a kissé romló belső erő és a helyenként enyhe túlvettség, valamint a gazdasági nehézségek ellenére a világ élvonalában vannak idén. Mind északon, mind nyugaton, mind a mediterrán térségben ha csökkenő lendülettel is, de még élő trendben vannak az indexek. A komponensek között szétnézve azonban már erősen differenciált a kép, és nagyon nem mindegy, hogy mely országokban, mely szektorokban és ágazatokban, milyen részvényeket veszünk a portfóliónkba. Ezt gyakran nem is a fundamentumok, hanem a piaci hangulat és várakozások határozzák meg. Webináriumunkon során megnézünk néhány olyan egyedi részvényt, amelynek a technikai elemzés szemszögéből a legnagyobb potenciállal bírnak a következő hónapokra. Az előadás végén a felmerülő kérdésekre is igyekszünk választ adni.