Annyira rákaptak a gazdagok a magánrepülőzésre, hogy lassan már nincs szabad gép

"Bajban" vannak a magánrepülőgép-társaságok, a gazdagok megnövekedett repülési igényét már nem nagyon tudják kapacitással követni – számol be a hírről a Financial Times

Idén eddig már több mint 4,2 millió magánjárat indult világszerte a WingX adatszolgáltató szerint. A november első hetében felszálló magánjáratok 54%-os növekedést mutatnak az előző év azonos időszakához képest, de még 2019-hez képest is 16%-os emelkedésről beszélhetünk.Az iparági vezetők szerint a gazdagok körében egyre inkább felhalmozódó vagyon, különösen Amerikában, szintén hozzájárult a magángépek iránti megnövekedett igényhez. A megnövekedett kereslet miatt a Flexjet már nem is vesz be új ügyfelet a Jet Card programjába. Hasonló bőrben van a NetJets is, amely az elmúlt 60 év legnagyobb keresletéről számol be a magángépek piacán. A cég mintegy 2,5 milliárd dollárt fektet 100 új gép megvásárlásába.

A Jeffries adatai is alátámasztják a fentieket, ugyanis a magángépek készlete rekord alacsony szinten van, októberben mindössze 861 gépet kínáltak eladásra, feleannyit, amennyit tavaly ugyanekkor. Mindeközben a használt gépek piaca 10%-kal magasabb eladásokat produkál, mint 2019 hasonló időszaka.

A lap megjegyzi, hogy a magángépek iránti igény annak ellenére növekszik, hogy azok 20-szor több széndioxidot bocsátanak ki utasonként, mint egy kereskedelmi repülőjárat.

