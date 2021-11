Bármennyi pénzed van, a szegénység a te problémád is

A jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek sok évtizedes csökkenés utána a nyolcvanas években hirtelen fordulatot vettek a fejlett országokban, és azóta egyértelmű emelkedő tendencia figyelhető meg. Az utóbbi évek laza, szinte már kétségbeesett gazdaságpolitikája miatt pedig az eszközár- illetve egyre inkább a klasszikus értelemben vett infláció révén a folyamat felgyorsulni látszik. Ez azonban nem csak a leszakadó, vagy a tisztes megélhetés szélén egyensúlyozó rétegek számára jelent gondot, hanem mindannyiunknak.

Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva

Ráönti illatát a szomjazó világra,

Hogy abból jótestvéri jusson

Minden szegénynek ugyanannyi jusson.

Míg több jut egynek, másnak kevesebb,

Nincs még szabadság, éget még a seb.

Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,

Te sem vagy még szabad, te is csak...

Gyáva rab vagy.

(Részlet Heltai Jenő: Szabadság című verséből)

Nem nehéz kitalálni, hogy ebben a versben mire gondolhatott a költő, hiszen a társadalmi egyenlőtlenségek elvi szintű problémája kiviláglik a sorokból, még csak azok között sem kell olvasni. Heltai Jenő még 1945-ben írta Szabadság című művét, és a háború alkonyának idején sem kellett messzire menni a vagyoni és jövedelmi különbségek szembetűnő látványáért, de Kossuth-díjas írónk arra is ráérzett, amit azóta számos közgazdász és szociológus visszaigazolt. A nagy gazdasági különbségek az egyének között mindenkinek ártanak, ahogyan az erőltetett egyenlőség is. Ez utóbbira Heltai már valóban nem tér ki, de a szocializmus évtizedei előtt ez talán még egy megbocsátható hiba.

Az utóbbi évtizedekben a világ legtöbb országában hatalmasra nőttek a jövedelmi és a vagyoni különbségek is. Ez elsősorban az angolszász országokban szembetűnő, de más helyeken is érzékelhető. Bár ennek mértékét a leggyakrabban a Gini-koefficienssel szokták leírni, de elsőre egy valamivel ugyan kevésbé mély, a helyzetet mégis jól érzékeltető statisztikát hozunk fel.

Az alábbi ábrán az látható, hogy a leggazdagabb 1%-nak mennyi jut a teljes jövedelemből, az egyes országok esetén, az előző század elejétől nézve. Az Egyesült Államokban az 1900-as évek első felében ez még 20% körül alakult, ami fokozatosan javult és hetvenes évekre már csak 10% környékén állt, vagyis a megtermelt jövedelmekből a többség sokkal többet tudott kihasítani. Ennek azonban ára volt, hiszen a hatalmas adók egyre inkább gúzsba kötötték a gazdaságot.

A Reagan évek ebben éles váltást hoztak, és az egykori színész valóban el tudta indítani ismét a motorokat, ám ezzel az államháztartási hiányt is hízlalni kezdte, továbbá egy olyan rendszert alakított ki, ami ismét növelni kezdte az egyenlőtlenségeket. Az Egyesült Királyságban ezzel párhuzamosan a Thatcher kormányzat lépései után indult el hasonló folyamat, de szinte mindegyik angolszász országban megtörtént ugyanez. Mindez a mai napig is tart és a lenti ábrán egy U alakban fel is fedezhető mindegyik angolszász országnál.

Mostanra a jóléti állam erőfeszítései ellenére ott tartunk, ahol 120 éve: a leggazdagabbak iszonyúan elhúztak a mezőnytől.

A tendencia megfordulása Európa kontinentális országaiban is lezajlott, de ennek mértéke jóval kisebb volt.

A felső 1% részesedésének alakulása az összes jövedelemből (forrás: OurWorldInData.org)

Mindez összességében elképesztő mértékű gazdasági fellendüléssel együtt zajlott le, amelyből ha jóval kisebb növekedési ütemmel együtt, de a középosztály, sőt még valamennyire az alul lévő demográfiai csoportok is részesedtek valamennyire. Az Egyesült Államokban például a legalsó kvintilis, vagyis a legszegényebb 20% jövedelme is emelkedett reálértékben, ami 2019-es vásárlóerőt számolva 10 738 dollárról 15 286 dollárra történő, 42%-os növekedést jelent bő 50 év alatt. Ez annak ellenére tűnik elfogadhatónak, hogy eközben a legfelső kvintilis esetén bőven 100% felett alakult a növekedés, és az éves 0,4%-os átlagos emelkedéssel szemben itt már 1,5% volt a jellemző. Sőt a legfelső 5% esetén ugyanez a statisztika már 1,9%. Ez az éles eltérés azonban nem változtat azon a tényen, hogy a hivatalos statisztikák szerint minden társadalmi réteg jobban járt az elmúlt évtizedekben.

Akkor mi a probléma? - merül fel a kérdés.

Ha mindenki több pénzt kap és jobban él, miért is gond az egyenlőtlenség növekedése?

A válasz a kínálati oldalon keresendő. Vannak olyan termékek és szolgáltatások, ahol a kereslet növekedése ellenére nem tudnak az eladók rugalmasan reagálni.

Ennek oka lehet az, hogy egészen egyszerűen nincs elegendő nyersanyag. Számos építőanyag esetén, vagy éppen a chipgyártóknál ez a helyzet idén. Így az árak emelkednek, amit csak a gazdagabbak tudnak kifizetni.

Számos építőanyag esetén, vagy éppen a chipgyártóknál ez a helyzet idén. Így az árak emelkednek, amit csak a gazdagabbak tudnak kifizetni. Demográfiai és társadalmi változások miatt egyes szolgáltatási területeken strukturális szintű munkaerőhiány lép fel. Ezt tapasztalhatjuk bármikor, amikor egészségügyi problémánk van. A nagyobb jövedelműeknek ezért a piac magán ellátó intézményeket üzemeltet, ami elszívja az orvosokat, nővéreket az állami fenntartásúakból.

lép fel. Ezt tapasztalhatjuk bármikor, amikor egészségügyi problémánk van. A nagyobb jövedelműeknek ezért a piac magán ellátó intézményeket üzemeltet, ami elszívja az orvosokat, nővéreket az állami fenntartásúakból. Földrajzi okok miatt az áruszállítási útvonalak áteresztő képessége sem véges. Ez növeli a költségeket, amit a kereskedők, majd a boltok áthárítják a vevőkre.

sem véges. Ez növeli a költségeket, amit a kereskedők, majd a boltok áthárítják a vevőkre. Környezetvédelmi externáliák. Ahogyan az emisszióval és egyéb szennyezéssel kapcsolatos elvárások és jogszabályok szigorodnak, a kínálati oldal nem minden esetben képes ezzel lépést tartani.

Ahogyan az emisszióval és egyéb szennyezéssel kapcsolatos elvárások és jogszabályok szigorodnak, a kínálati oldal nem minden esetben képes ezzel lépést tartani. A legnagyobb probléma mégis az, hogy a megfelelő szintű és jellegű ingatlan állomány nem elégséges kínálatú. A nagyvárosokban, ahol a legtöbb munkalehetőség adódik, korlátozott a lakások száma, és a gyorsan és egyenlőtlenül bővülő jövedelem nagymértékben felhajtja az árakat, illetve a lakbéreket.

Mindez növeli a leszakadást, a társadalmi különbségek pedig újratermelik önmagukat.

Az eszközár infláció, amit az ingatlanoknál tapasztalhatunk, az minden eszközosztályban érezteti a hatását és azoknak kedvez, akik rendelkeznek (megfelelő összetételű) megtakarításokkal.

Az eszközár inflációt a bőkezű monetáris politika, és a mostanság szintén nem túl szigorú fiskális politika is elősegítette. A rengeteg pénz, ami a gazdaságba ömlött, utat kellett, hogy találjon valahová, és ennek nagy része a magasabb jövedelműeknél csapódott le, akik a megtakarítási rátájuk miatt sokkal többet tudtak befektetéseikbe tenni, mint a szegényebbek.

Ha egy négy tagú család, ahol a szülők például jól menő jogászként, vagy magán orvosként dolgoznak, és havi 3 millió Ft nettó jövedelemmel rendelkeznek, el tud járni étterembe, nyaralni, könnyedén tudja fizetni egy új autó, vagy egy jobb lakás részleteit, és még a jó mód fenntartás mellett is növelni tudja megtakarításait. Amennyiben akár csak a jövedelmük 20%-át teszik csak félre, az évente akkor is 7,2 m Ft, ami 14 év után már hozamok nélkül is kilenc számjegyű összegűre hízik.

Ha egy hozzájuk hasonló, de egy szülős család jövedelme csak 300 000 Ft, mert az illető tanárként dolgozik egy középiskolában és még különórákat is tart, akkor jó esély van rá, hogy a lakbér, rezsiköltségek, bevásárlás, bérlet, gyerekek költségei után egy fillért sem tudnak félretenni. Saját autóról, külföldi nyaralásról nem is ábrándozhatnak.

Mi történik, ha ehhez még bejön a képbe az eszközár infláció?

Ha évente 10%-os árfolyam nyereséggel számolunk átlagosan, ami részvénynél, ingatlannál nagyjából megfelel a hosszútávú nominális hozamoknak, akkor a jó jövedelmű család éves szinten további 720 000 Ft-tal gazdagodik, de az újrabefektetési hatásnak (vagy ha úgy tetszik kamatos kamat hatásnak) köszönhetően tizenöt év múlva közel 229 m Ft megtakarításuk lesz majd. Ezzel szemben a szerény jövedelmű családnak továbbra sem lesz érdemi nagyságú tartaléka.

A gazdag család gyerekei addigra egyetemisták és ebből a pénzből van lehetőség arra, hogy finanszírozzák a tanulmányaikat, ami által sokkal jobb esélyük lesz, hogy magas jövedelmük legyen amikor munkába állnak. A szegényebb család két gyermeke viszont az egyetem mellett dolgoznia kell, hogy akár csak a kollégiumot is ki tudja fizetni, ami megnehezíti a tanulást, és a tandíj valamint az idő hiánya miatt eleve csak egy gyengébb diplomát tudnak szerezni, ha egyáltalán el is jutnak az út végére.

Természetesen vannak, akiknek sikerül kitörnie az ördögi körből, de a statisztikák szerint ez a ritkább eset. Gyakran emlegetik a világ leggazdagabb embereit, mint self-made men, vagyis akik maguk teremtették meg a vagyonukat és sikerüket. Általában a listák tetején valóban olyan emberek állnak, akik egy technológiai újítás és újszerű üzleti modell révén teremtettek százmilliárdos nagyságrendeket, de a legtöbb esetben ezek az emberek nem a nulláról indultak, legyen szó örökségről, vagy a legjobb iskolák lehetőségéről, amit szüleik fizettek:

Elon Musk egy jómódú dél-afrikai családban nőtt föl, egyes források szerint a főváros legnagyobb házában laktak egy időben. Bár egy idő után apjával megromlott a kapcsolata, az előtte álló példa, a legjobb iskolák, és a Kanadában élő rokonok segítsége is kellett, hogy elinduljon a saját útján.

egy jómódú dél-afrikai családban nőtt föl, egyes források szerint a főváros legnagyobb házában laktak egy időben. Bár egy idő után apjával megromlott a kapcsolata, az előtte álló példa, a legjobb iskolák, és a Kanadában élő rokonok segítsége is kellett, hogy elinduljon a saját útján. Jeff Bezos nem kis részben a szüleitől kapott 300 000 dollár révén indította el az Amazon.com-ot, és szintén a legjobb iskolákba járhatott.

nem kis részben a szüleitől kapott 300 000 dollár révén indította el az Amazon.com-ot, és szintén a legjobb iskolákba járhatott. Bill Gates apja jól menő ügyvéd volt, anyja pedig egy regionális bank igazgatósági tagja volt, anyai nagyapja pedig egy hitelintézet elnöki tisztségét is betöltötte. Már korai éveiben kiváló iskolákban koptathatta mind a padot, és bár ügyvédnek szánták, a billentyűzetet is, ami akkoriban nagy ritkaságnak számított.

apja jól menő ügyvéd volt, anyja pedig egy regionális bank igazgatósági tagja volt, anyai nagyapja pedig egy hitelintézet elnöki tisztségét is betöltötte. Már korai éveiben kiváló iskolákban koptathatta mind a padot, és bár ügyvédnek szánták, a billentyűzetet is, ami akkoriban nagy ritkaságnak számított. Mark Zuckerberg szülei sikeres orvosok voltak, akik nemcsak hogy egy drága magán középiskolába íratták be gyermeküket, de apja egy híres szoftverfejlesztőt is fizetett évekig, hogy különórákat adjon fiának.

szülei sikeres orvosok voltak, akik nemcsak hogy egy drága magán középiskolába íratták be gyermeküket, de apja egy híres szoftverfejlesztőt is fizetett évekig, hogy különórákat adjon fiának. Warren Buffett apjának saját brókercége volt, és 12 évig volt a képviselőház tagja a fővárosban, ahol nagyon jó iskolába íratta gyermekét.

apjának saját brókercége volt, és 12 évig volt a képviselőház tagja a fővárosban, ahol nagyon jó iskolába íratta gyermekét. Mukesh Ambani az apjától örökölte a cégbirodalmát, ami már akkor közel 3 milliárd dollárt ért, amikor 19 évvel ezelőtt végleg átvette azt.

az apjától örökölte a cégbirodalmát, ami már akkor közel 3 milliárd dollárt ért, amikor 19 évvel ezelőtt végleg átvette azt. Bernard Arnault az apja termelőüzemekből álló vállalatát alakította át ingatlan és luxustermék birodalommá.

Elon Musk a megújított luxusautó, a Model S bemutatóján (Getty Images)

Természetesen mindegyikük képes volt az átlagnál jobb családi hátteret és vagyoni előnyt arra használni, hogy az iskoláikban saját eszük révén is brillírozzanak, majd elképesztő mértékben képesek legyenek megváltoztatni a világot és még a szüleik számára is elképzelhetetlenül nagy vagyont felhalmozni. Teljesítményük ebből a szempontból mindenképpen elismerésre méltó. Bár a világ legvagyonosabb emberei között akad azért olyan, aki tényleg szó szerint a szegénységből tudott felkapaszkodni a ranglistára, de a nagy többségük vagy eleve egy kifejezetten gazdag családból származik, vagy legalábbis a felső középosztályba csöppent bele, és a hasonló listák átböngészése is arról árulkodik, hogy

a társadalmi mobilitás szintje viszonylag alacsony, és nagy átlagban a családi háttérnek, illetve az eleve fennálló vagyoni helyzetnek hatalmas szerepe van az emberek későbbi boldogulásának tekintetében.

Ám az eszközár inflációnak van még egy negatív hatása, ami tovább növeli a szakadékot a társadalmi rétegek között. A gazdag család a 228 millió Ft révén tud lakást venni a gyerekeknek. Amennyiben pedig az eszközárak nagy ütemben emelkednek, pláne a jövedelmeket meghaladó mértékben, akkor a nagyobb megtakarításokkal rendelkezők elkezdik felfelé hajtani az ingatlanárakat is. Ez egy olyan folyamat, amit nap mint nap látunk a világ minden táján, így Magyarországon is. A magasabb ingatlanárak miatt a bérleti díjak is nőni kezdenek, ami még nehezebb helyzetbe hozza a tartalékokkal, saját lakással nem rendelkezőket. Az olló pedig tovább nyílik.

Hogy a helyzet még nehezebb legyen, az utóbbi hónapokban már nemcsak az eszközár infláció, hanem maga a fogyasztói árindex is jelentős mértékben felgyorsult, ami még jó pár kést döf és forgat meg a megtakarítások nélkül élők hátában. Hozzá kell tenni: egy bizonyos szint fölött még a vagyonosoknak is rengeteg kárt okozhat. A laza monetáris politika, a költekező fiskális politika hiába önt rengeteg pénzt a gazdaságba, ha az rossz struktúrában, túlzott egyenlőtlenség mentén oszlik el, tovább növelve az egyenlőtlenséget és rövid távon is csak tüneti kezelést okozva. Ez most már a boltok pénztárainál is látszik, ám az igazi gyilkos a társadalmi ranglétrán mégis az eszközár infláció.

Mik a konkrét hatásai az egyenlőtlenségnek a gazdagokra?

GDP. Az OECD tanulmánya szerint minden 3%-os eltérés a fent már említett Gini koefficiensben 8,5%-nyi GDP eltérést okoz hosszú távon. Érdekesség, hogy két gazdasági, társadalmi történelmi és demográfiai ország, Csehország és Magyarország között a Gini eltérés majdnem ennyi: 4%, miközben az egy főre jutó GDP-ben forrástól és módszertantól függően 23-38% eltérés van, mindkettőben a csehek javára. Természetesen az összefüggések és a faktorok súlyának komoly szerepe lehet, de egyáltalán nem lehet kizárni, hogy a két nemzet közötti gazdasági siker különbségben oka legalábbis részben az egyenlőtlenség eltérésében keresendő.

Az OECD tanulmánya szerint minden 3%-os eltérés a fent már említett Gini koefficiensben 8,5%-nyi GDP eltérést okoz hosszú távon. Érdekesség, hogy két gazdasági, társadalmi történelmi és demográfiai ország, Csehország és Magyarország között a Gini eltérés majdnem ennyi: 4%, miközben az egy főre jutó GDP-ben forrástól és módszertantól függően 23-38% eltérés van, mindkettőben a csehek javára. Természetesen az összefüggések és a faktorok súlyának komoly szerepe lehet, de egyáltalán nem lehet kizárni, hogy a két nemzet közötti gazdasági siker különbségben oka legalábbis részben az egyenlőtlenség eltérésében keresendő. Bűnözés. Azokban az országokban, ahol nagyobbak a jövedelmi különbségek, a bűnözés és magasabb. Sőt, a Gallup 2018-as felmérése szerint ez nemcsak a valóságot néha nem éppen tökéletesen lefedő hivatalos statisztikákban jelenik meg (mert egyes bűncselekményeket például sosem jelentenek be), hanem ezek érzetével kapcsolatban is. Ahol nagyon az eltérések a társadalmi rétegek között, ott sokkal többen számoltak be arról, hogy ellopták már valamilyüket, vagy egyszerűen csak félnek este hazasétálni. Hozzá kell tenni, hogy a korreláció mint mindig, itt sem jelent közvetlen összefüggést, de amerikai kutatók rámutattak, hogy az összefüggés létezik, de csak a látható vagyon tekintetében. Vagyis azokban az országokban, ahol vannak ugyan sokkal gazdagabbak, de nem kérkednek ezzel, már nem feltétlenül nő meg csak a különbségek miatt a bűncselekmények száma. Ez még inkább arra utal azonban, hogy a magasabb jövedelműeknek is van bőven félnivalója a kiugró egyenlőtlenségek miatt.

Azokban az országokban, ahol nagyobbak a jövedelmi különbségek, a bűnözés és magasabb. Sőt, a Gallup 2018-as felmérése szerint ez nemcsak a valóságot néha nem éppen tökéletesen lefedő hivatalos statisztikákban jelenik meg (mert egyes bűncselekményeket például sosem jelentenek be), hanem ezek érzetével kapcsolatban is. Ahol nagyon az eltérések a társadalmi rétegek között, ott sokkal többen számoltak be arról, hogy ellopták már valamilyüket, vagy egyszerűen csak félnek este hazasétálni. Hozzá kell tenni, hogy a korreláció mint mindig, itt sem jelent közvetlen összefüggést, de amerikai kutatók rámutattak, hogy az összefüggés létezik, de csak a látható vagyon tekintetében. Vagyis azokban az országokban, ahol vannak ugyan sokkal gazdagabbak, de nem kérkednek ezzel, már nem feltétlenül nő meg csak a különbségek miatt a bűncselekmények száma. Ez még inkább arra utal azonban, hogy a magasabb jövedelműeknek is van bőven félnivalója a kiugró egyenlőtlenségek miatt. Instabilitás. Még a kilencvenes években egy olasz tanulmány, amely 71 ország történelmét vizsgálta részletesen, rámutatott, hogy azokban az országokban, ahol magasabb volt az egyenlőtlenség, erősebb volt a politikai instabilitás. Ez árt az üzletnek is, hiszen nehezebb kiszámítható környezetet elvárni, és a változó törvények és a korrupció nagy átlagban sokkal inkább nehezítik a vagyonosabb állampolgárok dolgát is.

Még a kilencvenes években egy olasz tanulmány, amely 71 ország történelmét vizsgálta részletesen, rámutatott, hogy azokban az országokban, ahol magasabb volt az egyenlőtlenség, erősebb volt a politikai instabilitás. Ez árt az üzletnek is, hiszen nehezebb kiszámítható környezetet elvárni, és a változó törvények és a korrupció nagy átlagban sokkal inkább nehezítik a vagyonosabb állampolgárok dolgát is. Egészségügy. Ahogyan a szegényebb rétegek egyre kevésbé tudják megfizetni az egészségügyi szolgáltatásokat, úgy szakadnak le a munkaerőpiacról is, csökkent munkaképesség, alkoholizmus és egyéb problémák miatt, ami mind a termelő, mind a szolgáltató szektorok számára hátrányt jelent. Ráadásul ezeknek az embereknek az ellátása csak társadalmi szinten valósítható meg, ami előbb-utóbb magasabb adókhoz vezet - a vagyonosok számára is. Ráadásul az egyenlőtlenség olyan következményekkel is járhat, mint az elhízás és a cukorbetegség növekedése, így hiába gazdag ország például az Egyesült Államok a legfelső jövedelmi harmadba tartozók elhízási aránya 30% körül van, míg a másik kétharmad esetén ez már 40% környékén van. Ám jó eséllyel ez nem csupán anyagi, hanem oktatási kérdés is.

Ahogyan a szegényebb rétegek egyre kevésbé tudják megfizetni az egészségügyi szolgáltatásokat, úgy szakadnak le a munkaerőpiacról is, csökkent munkaképesség, alkoholizmus és egyéb problémák miatt, ami mind a termelő, mind a szolgáltató szektorok számára hátrányt jelent. Ráadásul ezeknek az embereknek az ellátása csak társadalmi szinten valósítható meg, ami előbb-utóbb magasabb adókhoz vezet - a vagyonosok számára is. Ráadásul az egyenlőtlenség olyan következményekkel is járhat, mint az elhízás és a cukorbetegség növekedése, így hiába gazdag ország például az Egyesült Államok a legfelső jövedelmi harmadba tartozók elhízási aránya 30% körül van, míg a másik kétharmad esetén ez már 40% környékén van. Ám jó eséllyel ez nem csupán anyagi, hanem oktatási kérdés is. Oktatás. Ahogyan a tanárok száma csökken, egyre kisebb figyelem jut az állami, önkormányzati fenntartású óvodákban, iskolákban egy-egy gyerekre. Emiatt évtizedek utána teljes társadalom műveltsége, tudása kisebb lesz, ami jelentős versenyhátrányt jelent a teljes gazdaság számára. Egy 2014-es tanulmány egyértelmű negatív összefüggést talált a Gini koefficiens és a gyenge matematikai tudással rendelkezők aránya között. Olaszországban, ahol a Gini értéke 0,34, a tanulók 70%-a mutatott alacsony teszteredményeket. Ezzel szemben Finnországban, 0,26-os Gini mellett ez csak 42% volt.

Ahogyan a tanárok száma csökken, egyre kisebb figyelem jut az állami, önkormányzati fenntartású óvodákban, iskolákban egy-egy gyerekre. Emiatt évtizedek utána teljes társadalom műveltsége, tudása kisebb lesz, ami jelentős versenyhátrányt jelent a teljes gazdaság számára. Egy 2014-es tanulmány egyértelmű negatív összefüggést talált a Gini koefficiens és a gyenge matematikai tudással rendelkezők aránya között. Olaszországban, ahol a Gini értéke 0,34, a tanulók 70%-a mutatott alacsony teszteredményeket. Ezzel szemben Finnországban, 0,26-os Gini mellett ez csak 42% volt. Lélek. A legtöbb ember ösztönösen érzi, hogy nem nézheti tétlenül a szegénységet és egyes társadalmi rétegek leszakadását, puszta empátiából. A különbségek még a gazdagok számára is nyomasztóan hatnak, ezért részben a lelkiismeretük miatt is, egyre többet adakoznak jótékony célokra. Az Egyesült Államok, ahol a fejlett világhoz képest kiugróan magas a Gini koefficiens, világelső a GDP-hez viszonyított adakozásban, 1,44%-kal. Nincs még egy olyan nemzet a bolygón, aki elérné az 1%-ot ugyanebben a statisztikában. Részben azért, mert a gazdagok ott is érzik, hogy valamilyen módon csökkenti kell a szakadékot köztük és a kevésbé szerencsés rétegek között.

Természetesen mindez egyáltalán nem jelenti azt, hogy maga az egyenlőség hatásai pozitívak lennének, hiszen ez esetben az innovációra való ösztönzés jelentős mértékben lecsökken, a potyautas probléma pedig megnő. Az ideális az lenne, ha valamiféle egyensúly megmaradna, ám amíg ez nem történik meg és

az eszközár infláció tovább zakatol, addig a szegénység is tovább fog nőni, és ez egyre inkább lesz mindannyiunk problémája.

Címlapkép: A hajléktalanok által a járdán felállított sátrak Los Angelesben (Nick Ut/Getty Images)