Hihetetlen, de ismét új csúcson járt az amerikai részvénypiac

A tegnapi napon ismét új mindenkori csúcsra futott néhány vezető amerikai index. Bár a piacon van jó néhány szektor, amelyik nem bírja a magaslati levegőt, de az év során vezető szegmensek és részvények ismét vezetik a trendet. Hiába van tehát rengeteg egyre inkább aggasztó tényező a makrogazdaságban, legyen szó inflációról, növekvő kamatkörnyezetről, a chip- és egyéb áruhiányról, a továbbra is nyomasztó koronavírus helyzetről, a már pozícióban lévő befektetők nem hajlandóak kompromisszumot kötni és továbbra is bíznak az elitista papírokban. Újonnan jövő vételi nyomás azonban nem igazán jellemző a piacon, ami palack nélküli mászást tesz csak lehetővé, és a tegnapihoz hasonló fordulós jelzéseket produkálásában közrejátszik. A technikai elemzés segítségével megnézzük, hogy az egyre inkább hajmeresztő hegymászás meddig tarthat még, és milyen kockázatokkal jár.

A hegymászók híresek az állhatatosságukról. Edmund Hillary, aki elsőként mászta meg a Mount Everest-et, a világ legmagasabb csúcsát, két évvel korábban is részt vett egy expedícióban, amelyen sikertelenül próbálták meg a csúcs támadást. Egy évvel a sikert megelőzően egy másik hegyet próbált megmászni a Himaláján, de a rossz idő meggátolta az összes próbálkozást. Ugyanebben az évben egy svájci expedíció nem tudta meghódítani a világ legmagasabb hegyét. 1953-ban a Brit Expedícióhoz csatlakozott Hillary, de reményei ellenére csak a második csapatba nevezték ki. Az első különítmény már csak 90 méterre járt a Csomolungma csúcsától, amikor az elromlott légzőkészülék miatt vissza kellett fordulniuk. Ekkor jött el az ő ideje és Tenzing sherpa kíséretében május 29-én az első ember lehetett a világtörténelemben, aki megmászta a világ legmagasabb pontját.

Nagyon úgy fest, hogy a legszélesebb körben figyelt amerikai részvényindexek, minden nehézség ellenére tegnap ismét újabb csúcsra futottak. Pedig aggodalomra van ok bőven, legyen szó az inflációs félelmekről, az energiaválságról, a kínai ingatlanpiacról, a kamatemelési várakozásokról, az elszabadult árazásokról, az áruhiányról, a leszakadó feltörekvő piacokról, vagy a továbbra sem igazán csituló koronavírusról. A piacon valóban csökkent valamelyest a momentum és a piac egy része nem is igazán tart az emelkedéssel, még csak nem is arról van szó, hogy őrülten nagy vételi erő lenne. Ám a legfontosabb részvényeket, általában a technológiai és a nagy kapitalizáció keresztezésénél továbbra is veszik a kis- és nagybefektetők egyaránt. A piac szívét tehát továbbra is a FAANG (legnagyobb tech) papírok nagy része, és ezek közvetlen környezete jelenti. Legalábbis múlt hétig így volt.