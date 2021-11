Kitörtek az ingatlanrészvények a tengerentúlon

Átültetnéd az elméletet a gyakorlatba? Érdekel a tőzsde, a kereskedés? Kezd el a gyakorlást! HF Markets demószámla letöltése itt. (X)

Manhattan-ben 2006 óta nem volt olyan jó hét a luxus lakóingatlanok területén, mint november közepén, hiszen mindössze hét nap leforgása alatt mintegy 600 millió dollárnyi kiemelt ingatlan cserélt gazdát. Ehhez hasonló hírek keringenek mindenütt Amerika-szerte Floridától Alaszkáig, Kaliforniától New Yorkig.

Bár nemcsak a vagyonosabbak fűtik a piacot, miután igencsak jól jártak a koronavírus miatt a gazdaságra öntött ezer milliárdos összegekkel, de a motort most is ők képezik, és gyakran soha nem látott pénzeket költenek otthonaik megvásárlására. Október végével a medián ingatlanár is 13,1%-ot száguldott 12 hónap leforgása alatt, így már 353 900 dollárt kell tipikusan előteremtenie annak, aki saját házat vagy lakást szeretne vásárolni.