Raiffeisen: érdemes a régiós papírokat venni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"A szeptemberi lassulást követően október második felétől kezdve ismét gyorsulni kezdett a koronavírus terjedése, az új esetek száma jellemzően Európában dinamikus növekedésnek indult. A részvénypiacokat eleinte nem aggasztotta az általánosságában romló – több európai országban kifejezetten rosszul festő – járványhelyzet, november második felében azonban alulteljesítővé váltak az ciklikus részvények a növekedési papírokkal szemben, ami a gazdasági növekedést övező félelmek erősödésére utalt. Az egyre idegesebbé váló piacokat aztán hidegzuhanyként érte a múlt hét csütörtöki hír, miszerint egy új koronavírus-variánst azonosítottak Dél-Afrikában, ami azóta megjelent Európában is. A részvényindexek eséssel reagáltak a hírre, a menekülőeszközök iránti kereslet jelentősen megnőtt.

A piaci reakció abból a szempontból érthető, hogy a tőzsdék nem szeretik a bizonytalanságot, az új, omikronnak elnevezett koronavírus-variánsról pedig egyelőre keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy Dél-Afrikában gyorsan ez a változat vált a dominánssá, ami magasabb fertőzőképességet sejtet, illetve az is tudható, hogy sok mutációt hordoz magában, ami a vakcinák potenciális hatékonyságának szempontjából fontos kérdés. Mivel az omikron variánssal kapcsolatos kutatások jelenleg is zajlanak, a következő hetekben az elmúlt hónapok során megszokottnál nagyobb lehet az idegesség a tőzsdéken.

Összességében úgy gondoljuk, hogy az új variáns megjelenése nem írja át alapjaiban az idén elindult ciklikus fellendülési pályát, ám rövid távon hozhat benne lassulást. A rövid távú volatilitás, illetve egy esetleges jelentős korrekció jó vásárlási lehetőséget jelenthet a részvénypiacokon, ezek kihasználása érdekében érdemes tartogatni vételi erőt a következő hetekre, vagyis nem érdemes most teljes kockázati kitettséggel nekivágni az előttünk álló időszaknak.

Alapvetően továbbra is úgy gondoljuk, hogy középtávon az infláció lesz a piacok szempontjából a legmeghatározóbb kérdés, és egyben fő kockázat is, ami különösen a növekedési részvények és a kötvények árfolyamát érintheti negatívan. Emiatt továbbra is a részvények kötvényekkel szembeni felülsúlyozását, azon belül is elsősorban a ciklikus szektorok papírjainak tartását javasoljuk mintaportfóliónkban. Régiók szintjén a kedvezőbb árazás következtében a feltörekvő piacokat részesítjük előnyben, különös hangsúlyt fektetve a kelet-közép-európai térségre. Ezen felül az emelkedő hazai hozamkörnyezet hatására növeltük a hazai kötvények súlyát a portfólióban. A részvényeken túl az alternatív eszközök, mint az ingatlanok és nyersanyagok is jelentős súllyal rendelkeznek a portfóliónkon belül."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.