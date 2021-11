Diófa: indokolt az óvatosság rövid távon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Egészen november végéig a vezető nemzetközi részvényindexek folytatták menetelésüket, annak ellenére, hogy az inflációs nyomás fokozódott és a delta variáns gyors terjedése miatt több európai országban is ismét korlátozásokat kellett bevezetni. A hónap elején a várakozásoknak megfelelően a Fed elindította az eszközvásárlási programjának kivezetését, illetve Powell-t jelölték egy újabb jegybankelnöki ciklusra, míg Németországban felállt az új kormánykoalíció. A dollár trendszerű erősödése töretlen maradt, ami a feltörekvő országok devizáit nyomás alatt tartotta. Ennek ékes példája Törökország volt, ahol a dollár erősödésének negatív hatását csak tetézte az Erdogan által kikényszerített jegybanki kamatcsökkentés is, amelynek hatására a török líra árfolyama mélyrepülésbe kezdett.

A részvénypiacokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az indexek töretlen emelkedése ellenére az emelkedés belső szerkezete már nem volt egészséges, amelyet mutat az is, hogy az indexek emelkedésével együtt egyre kevesebb részvény tudott új csúcsra kerülni, illetve egyre kevesebb részvény tartózkodott a 200-as mozgóátlag felett. A hónap végén a Dél-afrikai omikron variáns hatására a piacon hirtelen megváltozott a kockázatérzékelés. A részvényindexek és az olaj is meredek esésnek indult, az amerikai és német kötvényhozamok pedig csökkenni kezdtek. Fontos kiemelni, hogy ezen a ponton még túl keveset tudni arról, hogy valójában mekkora kockázatot jelent az új variáns felbukkanása is. Több gyógyszergyártó is jelezte, hogy a következő két hétben fog kiderülni a vizsgálataik alapján, hogy az oltások mennyire hatásosak az új vírusvariáns ellen.

Mivel azonban a piac belső szerkezete már nem volt egészséges, és az omikron megjelenése előtt is egy olyan helyzet jött létre, ahol a lefelé mutató kockázatok (magas infláció, erősödő dollár, kötvényprogram kivezetése, kevés várható pozitív meglepetés a növekedésben) felülmúlják a felfelé mutató kockázatokat, és az omikron megjelenése ráijesztett a piacokra, ezért rövid távon óvatosság indokolt a részvényekkel kapcsolatban. Érdemesebb lehet – már csak a delta variáns miatti lezárások miatt is – defenzívebb részvényeket választani (IT, egészségügy, napi fogyasztási cikkek gyártói) választani, illetve ezzel együtt csökkenteni a részvénykitettséget és átmenetileg növelni a kötvénykitettséget, arra az esetre, ha folytatódna a korrekció a részvénypiacokon. De folyamatosan érdemes megőrizni a rugalmasságot a gondolkodásban, mivel a két hét múlva érkező hírek az omikronnal kapcsolatban, akár gyorsan átírhatják a piaci hangulatot."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.