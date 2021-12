Elektromos autógyártók: Vissza a jövőbe!

Amíg a piacon csapkodás, sok helyütt nagy esés, és idegeskedés a jellemző, addig számos elektromos autógyártó részvényei szárnyalnak, vagy közelítenek pár héttel vagy hónappal ezelőtt csúcsaik felé. A befektetők elfogadják a leginkább optimista hosszú távú forgatókönyveket, és úgy gondolják, hogy ezek a vállalatok fogják megváltani a világot, vagy legalábbis a közlekedését. Az élen továbbra is a Tesla áll, de több trónkövetelő esetén is megindult a trend, illetve a technikai elemzésben ismert folytatódást valószínűsítő formáció jelent meg. Külön ki kell emelni néhány kínai céget, amelyek rég nem látott szinten száguldanak, ugyanakkor az intézmények mintha mostanában már óvatosabbak lennének velük kapcsolatban. Megnéztük, hogy a részvénypiaci kereslet-kínálat jelzései mit árulnak el most ezekről a papírokról.