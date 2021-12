Ha már elszáll az építőanyagok ára, legalább keressünk rajta!

Az infláció egyik legnagyobb motorját az építőipar képezi, amely negyedévről negyedévre hajmeresztő áremelkedésekről számol be, mind az alapanyagok, mind az építőanyagok területén. Így van ez Magyarországon, Európában, és természetesen az Egyesült Államokban is. Ez meglátszik az ágazatban lévő részvények árfolyamán is, amelyek mintha meg sem érezték volna a szupervariáns által kiváltott, de egyéb félelmek által táplált széleskörű visszaesést az elmúlt bő két hét során. A vételi nyomást a technikai elemzés is visszaigazolja, de egyben türelemre is int, mert jó pár esetben komoly túlvettség vagy rövid távú fordulós jelek alakultak ki. Bemutatunk négy részvényt az ágazatból, amelyek több hónapos távlatban izgalmasak lehetnek, amennyiben a teljes piac is kitart addig.