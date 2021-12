Drága lesz így a reggeli: száguldanak az élelmiszer árfolyamok

Bár a nagy trend számos pénzügyi piacon, így az energiahordozók, a részvények és a kriptodevizák területén is megtorpant az idei év végén, az élelmiszerek és általában az ún. soft commodity-k állják a sarat. A feltörekvő piaci kereslet folyamatos vételi erőt ígér a határidős tőzsdéken is, miközben a már pozíciókban lévőknek sem kell igazán félnie az inflációtól, hiszen alapvető termékekről van szó. A trend továbbra is erős ezeken a piacokon és a technikai elemzésben jól ismert formációk is megerősítik a pozitív előrejelzéseket.