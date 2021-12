A Túlvettség Éve volt az idei a tőzsdéken - de mi lesz jövőre?

Amíg a kínai horoszkópban az Ökör Éve van, addig a tőzsdei horoszkóp 2021-re a Túlvettség Éveként fog emlékezni, legalábbis a Technikai Elemzés álmoskönyve szerint. Rengeteg olyan időszak és instrumentum volt, amelyeknél a chartista eszköztár klasszikus beállításai között nemcsak szokatlanul magas, de elképesztően hosszan is tartott. Ilyen persze gyakran előfordul, de általában kis és közepes kapitalizációjú részvényekben, egyéb alacsony likviditással és forgalommal rendelkező eszközök piacán. Itt a viszonylag kevés szereplő, vagy egy-egy nagyobb súllyal jelenlévő befektető megbízásaival jelentős mértékben el tudja tolni az árfolyamot huzamosabb ideig és messzebb lévő szintekig. Idén viszont meglepően sokszor, nagy forgalmú piacokon, gyakran a legnagyobb piaci értékű papírokban, átütő erővel fordultak elő hasonló jelenségek.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Átültetnéd az elméletet a gyakorlatba? Érdekel a tőzsde, a kereskedés? Kezd el a gyakorlást! HF Markets demószámla letöltése itt. (X)

Mit is jelent a túlvettség?

A piaci szereplők között számos különböző tudású, nagyságú és motivációjú szereplő van. Ezeknek egy része inkább sorolható a rövidebb távon gondolkozó, illetve ezzel jelentős átfedésben remegő kezű befektető, vagy sokkal inkább spekuláns. Az ide tartozó emberek, esetleg kisebb hedge fund-ok, vagyonkezelő cégek, illetve pár napos, hetes pozíciótartásra kiélezett quant alapok egyre inkább azt érzik egy-egy árfolyamemelkedés során (amennyiben vételi pozícióban vannak), hogy viszket a tenyerük. Mind az eltelt idő miatt, amely azt érezteti velük, hogy ha az adott pénzügyi eszközön már nem keresnek pénzt, akkor érdemes más, erősebb momentummal rendelkező piacra átmenni. Mind pedig

a még nem realizált nyereség okán, amelynek valós bezsebelése érdemben csökkentheti kortizol és növelheti (átmenetileg) endorfin szintjüket.

Ezért ahogy megyünk előre az időben, és még inkább ahogyan egyre nőnek a nyereségek, fokozatosan nő a nyomás az eladói oldal felől, hogy a profitrealizálások útján technikai korrekció induljon el. Annak eldöntése, hogy ennek időzítésére mikor kerül sor nem éppen egyszerű, de azon túlvettséget és túladottságot mutató indikátorok és azon belül is általában oszcillátorok kifejezetten erre lettek kifejlesztve. Ezek más és más módszereket alkalmaznak azzal kapcsolatban, hogy miként határozzák meg azokat a zónákat, ahol a technikai korrekció időben és árfolyam oldalról is esedékes. Nézzük meg ebből a három, talán legismertebbet és leggyakrabban alkalmazottat.

RSI

Relative Strength Index, aminek a neve nem éppen a szerencsés, de mégis mind a mai napig a legnépszerűbb indikátor ezen a területen, és általában a legmegbízhatóbb is. Ez a mutató az átlagos napi nyereségeket hasonlítja össze a napi veszteségekkel, majd ezt egy százas relatív skálán helyezi el. Ha az érték az elméleti maximumon van, akkor a vizsgált időszak során csak növekvő napok vagy egyéb periódusok voltak, ha az elméleti minimumon, akkor csak csökkenőek. A leggyakoribb beállítása a 14 nap.

a túlvett zóna határa a klasszikus értelmezés szerint 70, a túladotté pedig 30.

Ez a nagy likviditású részvények, vagy sok, jellemzően magas kapitalizációjú vállalatok, nagy mennyiségű papírjait tartalmazó indexeinél rendszerint jól is működik. Ilyenkor a 70-es értéknél gyakran meg is fordul az árfolyam, vagy ha fölé is megy, akkor csak nagyon rövid időt tölt el ott és utána hamar egy komolyabb korrekciót indukál.

Az RSI-t egyébként másként is fel lehet használni. Létezik az RSI divergencia jelensége, amikor az indikátor már süllyedni kezd, de az árfolyam még nem, ez belső gyengeségre utal. Szintén vannak profi befektetők, akik a trend erejének meghatározására használják a mutatót, akár jóval hosszabb távokon is. Erre példát szintén idei egyik podcast adásunkból tudhatunk meg, amelyben az Union befektetési vezetője osztott meg egy érdekes módszert.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 21. Amikor 250 milliárdot technikai elemzés segítségével fektetnek be

Stochastic

Egyike a legrégebben használt indikátoroknak a technikai elemzésben, és nem tekinthető túl bonyolultnak. Eredetileg momentum mutatónak lett kitalálva, és alapvető logikája alá is támasztja ezt az elképzelését. Ám a befektetők idővel észrevették, hogy rövid távon a nagyon magas és nagyon alacsony értékek túlfeszített piacot mutatnak. Ezeket pedig viszonylag könnyű volt behatárolni, mert ez az indikátor is oszcillátorként működik, vagyis van behatárolható maximuma (100) és minimuma (0).

Az alap, ún. fast stochastic azt mutatja meg, hogy az árfolyam az adott ponton a meghatározott időtartam alatti időszakban az ez alatti csúcspont és mélypont között hol helyezkedik el. Ha egy részvény árfolyama most 18 dollár és a vizsgált időszakban 10 és 20 dollár között mozgott, akkor a fast stochastic értéke 80 lesz, mert a sáv 80%-nál van. A mutatót általában simítják egy nagyon rövid paraméterű mozgóátlaggal, illetve utána ezt további finomítják. A leggyakrabban 12 napos beállítással találkozhatunk.

Az alap értelmezés szerint 80 felett vagyunk a túlvett és 20 alatt a túladott zónában.

Erős trendben azonban könnyen belekerülhetünk egy olyan helyzetbe, amikor tartósan a szélső értékeknél marad az indikátor, ezért a megbízhatósága kevésbé erős, mint akár az RSI-nek, akár a következő mutatónak.

Bollinger Szalag százalék (Bollinger Bands Pct.)

A Bollinger szalagok használata szintén ikonikus részét képezi a technikai elemzésnek. Az idő nagy részében az árfolyam a szalagokon belül helyezkedik el, de viszonylag ritkán és általában viszonylag rövid ideig kiléphet ezek közül. Az indikátor felépítésének lényege, hogy amíg közepén egy nagyon rövidtávú (leggyakrabban húsz napos) mozgóátlag van, addig a két szélét ehhez képest a szórás adott számú (általában kettő) szorzatának való hozzáadás, illetve kivonása határozza meg.

Így ez az indikátor egyedülálló módon a négy indikátor típus közül három elemeit is többé-kevésbé megtestesíti.

A trendkövetést a mozgóátlag révén, a kilépés miatt a túlvettséget/túladottságot, és a szórás miatt természetesen a volatilitást is, így sokoldalúan használható.

Ez a konkrét mutató pedig azt árulja el nekünk, hogy képest az aktuális árfolyam hol helyezkedik el. Ha a százalék érték 100% felett van, akkor felfelé, ha 0% alatt van, akkor lefelé lép ki a szalagok közül. Alapesetben az előbbi túlvettséget, az utóbbi túladottságot jelez felénk. A tapasztalatok szerint azonban nem ennyire egyszerű a helyzet. Gyakran a beszűkült Bollinger szalagok az alacsony volatilitás fázis miatt közelgő kitörést jeleznek vissza, és ilyenkor a kilépés egyben ki- vagy letörést jelentenek az esetek többségében. Emiatt a valódi túlvett és túladott állapot elsősorban akkor tekinthető szignifikáns mértékűnek, ha a szalagok eleve a megszokottnál szélesebbek.

Számtalan példát fel lehetne hozni, de nézzük meg a három leginkább látványosat, a mögöttes történettel együtt.

Viacom

Március végén egy egészen megdöbbentő, soha nem látott vihar söpört át a tőzsdén, ami szinte totális összeomlást okozott. Szerencsére ez csak néhány részvényre korlátozódott, de így is a címlapokra került. A mögöttes történet félelmetes, de annak ismerete nélkül, a technikai elemzés segítségével is gyorsan rá lehetett világítani, hogy valami nem stimmel, még a zuhanás előtt.

A ViacomCBS egy ismert amerikai médiavállalat, számos vezető TV csatornával, és egy régi, jól bevált filmstúdióval. A cég egy igazi értékalapú befektetés, stabil gazdálkodással, alig növekvő forgalommal, meglepetés nélküli eredményhányadokkal, és persze megbízható osztalékhozammal. Nagyon messze van attól, amit növekedési részvénynek gondolnánk. A grafikonja azonban februárban és március nagy részén nemcsak hatalmas emelkedést produkált, de annak jellege is hátborzongató volt.

A kurzus ugyanis napról napra, szinte mindenféle megálló, vagy kivétel nélkül emelkedett, technikai korrekciók, érdemi profit realizálások nélkül.

Mint idővel kiderült a háttérben egyetlen befektető, Bill Hwang állt. Az Archegos Capital vezetője kiváló amerikai egyetemeken végzett és egyike volt a híres Tigriskölyköknek, akik az egyik legsikeresebb régi hedge fundnál, a Tiger Management-nél tanulták ki a szakmát. Hwang is kapott 25 millió dollárt mentorától, amely az újabb befektetők eljövetelével, illetve a hozamok révén idővel 5 milliárd dollárra hízott.

A feltörekvő vagyonkezelőről azonban az évek alatt lehullt a lepel, és láthatóvá vált, hogy a kockázatokat nagyon könnyelműen kezeli, és a szabályok áthágásától sem riad vissza, ezeknek köszönhetően volt képes elérni sikerei nagy részét. Az amerikai felügyelet 44 millió dollárra büntette 2012-ben, Hong Kongban pedig négy évre el is tiltották a kereskedéstől. Ezek miatt Hwang kénytelen volt bezárni hedge fund-ját és egy teljesen zárt, csak saját pénzét kezelő family office formájában folytatta tevékenységét. Senki sem sejtette, hogy ez volt az előszobája egy hatalmas katasztrófának.

Ezt a jogi formát ugyanis szinte semmilyen piacvédelmi szabály, vagy ellenőrzési jogosultság nem köti, lényegében a radar alatt működnek a tőzsdéken, még akkor is, ha dollár milliárdokat, tízmilliárdokat is kezelnek. Az Archegos esetén is ez volt a helyzet, ráadásul Hwang egy olyan megoldás révén vett fel pozíciókat, amely által teljesen el tudott rejtőzni, és akár egyetlen ügyletet sem kellett kötnie a nyílt piacon. A CFD-k használatával ugyanis lényegében egy derivatív ügyletet vett fel, amely csak követte az alaptermék árfolyamát, az árjegyzést hozzá pedig olyan nagy pénzintézetek befektetési részlege adta, mint a Credit Suisse.

Ezek a nagy cégek azonban egyben pénzintézetek is voltak, így közel korlátlan tőkeáttételt is tudtak biztosítani az ügyfeleik, így az Archegos számára. Hwang azonban még arra is odafigyelt, hogy jó pár hasonló helyen nyisson számlát, elsősorban nem is a partnerkockázat, hanem a teljes kitettség elrejtése miatt. Így az egyébként is milliárdos egykori hedge fund vezér tízmilliárdos összértékű pozíciókat tudott nyitni. Ennek egyike a Viacom volt, amelyet a hatalmas tőkeháttér miatt folyamatosan vásárolhatott. A fokozatosságra nem figyelt oda,

kizárólag a nyers erőben bízott és ez egy darabig működött is, az árfolyam szárnyalt, de a miatta teljesen eltorzult piac miatt természetellenes formációkkal és bődületes szintű és hosszúságú túlvettség mellett.

Hwang célja az volt, hogy kifüstölje a shortosokat és eközben a mesterséges momentum révén további spekulánsokat is a piacra hozzon, akikre majd rásózhatja a felpumpált értékű részvényeit. A stratégia azonban nem működött eléggé és amikor mégis kezdett elfogyni a puskapor, illetve a befektetési bankoknak is kezdett leesni, hogy az Archegos megvezette őket, ezért villámgyorsan igyekeztek lezárni a pozíciókat, mert félő volt, hogy nem lesz elég fedezet a tőkeáttétel miatt. Ez pár nap alatt hatalmas zuhanáshoz vezetett, amelynek során az ismeretlen milliárdos Hwang nagyon gyorsan el is vesztette szinte teljes vagyonát. A befektetési bankok többsége sem volt elég gyors és az olyan tekintélyes vállalatok, mint a Credit Suisse is milliárdos nagyságrendű összegeket voltak kénytelenek leírni.

A folyamatos zöld gyertyáknak és az égben lévő, túlvettséget jelző indikátoroknak meglett a böjtje, a spekulatív hullám összeomlott, azonban a manipuláció miatt ennek időzítése lehetetlenné vált. Így az eset egy fontos mementójává vált annak, hogy

egyes részpiacokon a megszokottnál sokkal tovább fennmaradhat a túlvettség.

Tesla

Gyakran azonban nem egyetlen bálna, hanem nem kis részben éppen kisbefektetők milliói nyomták fel elképesztő ütemben az árfolyamokat. Ez általában a trendi ágazatokra lehetett igaz, és akár a világ legnagyobb értékű vállalataira is igaz lehet. Az év derekén nehéz idők jártak a Tesla részvényeseire, és általában az elektromos autógyártók befektetőire. Télre, kora tavaszra az árazás olyan szintekre ért, amely még a legoptimistább piaci szereplőket is óvatosságra intette. Emiatt egy jellegében természetes, nagyságában a részvényre jellemző módon azért hatalmas hosszú távú trendhez illeszkedő korrekció zajlott le.

A nyár derekára azonban megjelentek az újabb intézményi vételek és akkumulációk, miközben a Tesla, de más autógyártók is nagyon szép számokat produkáltak gyorsjelentéseikben. Ez főként az árbevételeket jelentette, de ez volt az az időszak, amikor az Elon Musk vezette cég önmagától is nyereségessé vált. A lelkesedés hétről hétre nőtt és az ősz folyamán egy egyre inkább gyorsuló inverz spirálba torkollott, ahol a tapasztalatlanabb befektetők, de az index tagságok miatt az ETF-ek is egymást taposták a papírokért.

A Tesla piaci kapitalizációjának felfutása olyan nagy volt, hogy rekordot is döntött:

ez volt minden idők legnagyobb értéknövekedése egyetlen részvény esetén, hiszen a cég mintegy 440 milliárd dollárral ért többet november 4-én, mint alig három héttel, október 11-én.

Ez az időszak, amikor begyorsult az emelkedő rövid- és középtávú trend, egy igazi FOMO-rali volt, vagyis a kisbefektetők attól féltek, hogy kimaradnak az év egyik legnagyobb sztorijából, és gondolkozás nélkül zsákolták a részvényeket. A Tesla körüli felhajtás, az autók mind nagyobb számban történő megjelenése az utakon, és Musk gyakran provokatív megnyilvánulásai mind-mind rendszeresen emlékeztették az embereket arra, hogy itt bizony valami nagyon fontos, forradalmi történet zajlik.

A technikai kép bár egyértelmű trendet jelzett közép- és hosszútávon, egy bizonyos pont után rövid távon értelmezhetetlenné vált. A kis spekulánsok olyannyira hittek a cég jövőjében - sokan közülük hisznek benne a mai napig is - hogy a nagy 10-20-30%-os nyereségek ellenére sem adtak el belőlük, vagy ha mégis, akkor az újabb piacra tóduló vásárlók könnyedén felszívták azt.

Itt már nemcsak az érzékenyebb Stochastic, hanem az RSI és elképesztően magas értékeket mutatott fel hetekig, lehetetlenné téve a korrekció időpontjának előrejelzését.

Hozzá kell tenni, hogy a Tesla árfolyamától mánia és persze gyors növekedési részvény mivolta miatt. Számos alkalommal járt például az RSI is mélyen a túlvett zónában. Arra azonban még jóval éretlenebb korában sem volt példa, hogy az indikátor elérje az egészen hihetetlenül magasnak számító 94-es értéket. November elején azonban erre is sor került.

Egy bizonyos ponton nekünk sem volt más választásunk és az agyrém szinteket elért túlvettség miatt még a középtávú értékelésünket is kénytelenek voltunk semlegesbe lehúzni. Ez kényelmetlen, de mégis jó döntésnek bizonyult: az árfolyam azóta is lejjebb található. A vakmerő shortosokat elsöpörte a nép, a Tesla pedig belépett az ezer milliárd dollár értékű nyilvános vállalatok nagyon szűk elit klubjába.

Végül az őrületnek nem is technikai tényezők, hanem maga Elon Musk vetett véget, amikor egy kissé álságos, Twitteren közzétett szavazásának eredményei után jelezte, hogy részvényeinek egy viszonylag kicsi, de már érdemi részét a nyílt piacon értékesíti. A kissé kamikáze jellegű akció így már elhozta a régóta hiányzó, megtisztító jellegű korrekciót a piacra. Ám a hosszú ideig fennmaradó túlvettség így is rányomta a bélyegét a piacra és ledöntött egy tabut:

a stabilan szélsőséges piaci állapotok még igen nagy értékű vállalatok részvényei esetén is fennmaradhatnak jó darabig.

Nyersanyagok, energiahordozók és kapcsolt szektorok

Az ősz első felének legfontosabb történése a gazdaságban és a pénzügyi piacokon az energiaválságról és a klasszikus energiahordozók árfolyamának felrobbanásáról szólt. A kőolaj és a földgáz ára elképesztő emelkedést produkált, ami a szektor részvényeire is kiterjedt. A hatalmas kereslet és a koronavírus alatt rugalmatlanná vált kínálat eredőjeként sokak szerint még az ellátás biztonsága is veszélybe került.

Az árupiacokon tapasztalható őrület a technikai elemzés szempontjából néhány hétig itt is olyan jelenségeket okozott, ami rendkívül ritka vagy akár sohasem tapasztalható. Ez még a szektor stabilnak hitt papírjaira is kihatással volt, köztük az olyan részvényekre, mint a MOL, amelytől durva mozgásokra, befektetői rohamokra nem számítottunk. A lenti grafikonon látható, hogy a hazai olajpapír piaca nagy tiszteletben tartja a klasszikus beállítású RSI túlvett és túladott zónáit is, kevés kivételtől eltekintve. Ennek az oka az, hogy a magyar blue chip egy stabil, értékalapú részvény, egy erősen szabályozott ágazatban, erős piaci pozícióban, stabil menedzsmenttel, erős intézményi tulajdonosi háttérrel: összességében nagy meglepetésektől mentes.

Az elmúlt 5 év folyamán csak három olyan időszak volt, amikor a MOL piaca rendesen belemászott a túlvett zónába.

Elsőként 2017 elején a piac szárnyalásával párhuzamosan. Másodszorra 2020 tavaszán és nyarán, a koronavírus visszapattanás időszakában, ami a hirtelen jött pénzbőségnek volt köszönhető. Harmadszorra pedig idén ősszel, amikor is az energiahordozók ára vitte a hátán a szektor szinte összes részvényének az árfolyamát. A ritkán bekövetkező jelenség rávilágít arra, hogy a stabil részvények sem mentesülnek a szélsőséges állapotoktól, ha van szinte korlátlan pénz a vételekre, felfokozott érzelmi állapot a piacon, és akárcsak egy kiemelt szegmenshez való tartozás is.

Külön érdemes kiemelni, hogy bár az RSI időközben átmenetileg kicsúszott a túlvett zónából, de már éppen vissza is tért pár nap szünet után, amikor a benzinárplafon bejelentés a mélybe lökte az árfolyamot. Ez értelemszerűen pillanatok alatt véget vetett a túlvett állapotnak, de felveti a lehetőségét annak, hogy az indikátor akár még hetekig is a felhők felett maradhatott volna, ha nincs az alapvető fontosságú hír.

Tanulság

A hatalmas monetáris és fiskális stimulusok, és a lezárások, illetve a technológiai fejlődés miatt a tőzsdékre ömlő tőke, illetve a fiatal, tapasztalatlan befektetők tízmilliói sokszor kételkedés nélküli, feltűnően folyamatos szárnyalásokat produkáltak, ahol a piac megszokott ciklusai nem, vagy legalábbis nem a megszokott erővel és időben tűntek fel. Ennek a két hatásnak az eredőjeként pedig 2021 a Túlvettség Évévé vált.

Horoszkópunk végén adja magát a kérdés: minek az éve lesz 2022? A csillagok állása szerint a Volatilitás Éve.

Címlapkép: Getty Images