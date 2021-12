2021 legőrültebb tőzsdei sztorija: így zajlott a mémrészvény-őrület

"Csőd szélén lévő, alig üzemelő mozilánc? Az e-commerce cégek miatt elavult üzleti modellel rendelkező videójáték-kiskereskedő? Remek befektetésnek tűnik, azonnal fel is teszem rájuk minden megtakarításomat és a házat is!" Az ilyen logikával megáldott egyszeri befektetőre finoman szólva is ferde szemmel nézhettek tavaly ilyenkor a profi tőzsdések, azóta azonban nagyot fordult a világ. A globális pandémia okán otthonukban ragadt, stimulus csekkekkel megbombázott unatkozó amerikai huszonévesek ugyanis egy valódi befektetői közösséget hoztak létre a Redditen, a TikTokon és a Twitteren kommunikálva, és a nagy közösségi feeling közepette elhatározták, hogy kimenekítik kedvenc, csődközeli állapotban lévő vállalataikat a "gonosz hedge fundok markából". Hatalmas mennyiségben kezdték zsákolni a papírokat, aminek köszönhetően beindult az öngerjesztő short squeeze a mémrészvényeknél, brutális árfolyamrobbanásokat és egészen nyakatekert eseményeket eredményezve. Év végi cikkünkben összefoglaljuk, hogy pontosan hogyan is történt 2021 legőrültebb tőzsdei sztorija.

Unatkozol, sok a pénzed és szeretsz fogadni? Irány a tőzsde!

Ahhoz hogy megértsük a motivációt az év talán legfurcsább tőzsdei sztorija mögött, vélhetően 2020 márciusáig, azaz a koronavírus-járvány kirobbanásáig kell visszanyúlnunk. A globális pandémia ugyanis emberek millióit kényszerítette bezárkózásra és otthonmaradásra, aminek következtében az embereknek lényegesen több szabadidejük keletkezett a korábban megszokottnál – a mi szempontunkból lényeges aspektus még, hogy sok egyéb mellett a sporteseményeket és nagy általánosságban a legtöbb társasági csoportos eseményt is megtiltották, legyen itt szó moziba, kocsmába, színházba járásról.

Ennél fogva egyrészt nem tudtak sporteseményekre fogadni az emberek, másrészt ami jóval lényegesebb, az egyébként sem feltétlenül szűkölködésben élő amerikai huszon-és harmincévesek (akik a később tárgyalt kisbefektetői társadalom magját képezik) jóval kevesebbet is költöttek úgy, hogy nem vehettek részt társasági programokon. Mindezek mellé jöttek még az újabb és újabb stimulus csekkek az Egyesült Államokban, aminek következtében nagyon komoly pénzállomány halmozódott fel a fiataloknál.

A rengeteg szabadidő, a tehetetlen unalom és a kvázi “ingyenpénz” olyan kombinációnak bizonyult, ami nagyon könnyen a tőzsde irányába terelte fiatalok tömegeit,

akik a nagyobb online brókercégeknél trédelve, illetve a Redditen, a TikTokon meg a Twitteren megosztva élményeiket megalkották a közösségi tőzsdézés fogalmát. Nagyon erős közösségek kovácsolódtak rengeteg fiatallal, akik ha összefognak – ahogy azt mindjárt látni fogjuk - , akkor képesek egekbe lőni egy-egy részvény árfolyamát, térdre kényszeríteni a hedge fundokat és óriási problémákat okozni a tőzsdefelügyeletnek.

A short squeeze

Első körben érdemes lehet feleleveníteni a short squeeze jelenséget ahhoz, hogy megértsük, pontosan mi és miért is történt idén a mémrészvényekkel. A short squeeze szó szerint a short pozícióban lévők “kirázását” vagy “kifacsarását” jelenti - ez a finoman szólva is groteszk tőzsdei folyamat elképesztő árfolyam-emelkedéseket okozhat nagyon rövid idő leforgása alatt, akár 2-3 napon belül is brutális ralit láthatunk egy-egy cég papírjánál egy ilyen eseménynél, ahogy erről később lesz is még szó.

A folyamat megértéséhez érdemes első körben tisztázni néhány alapfogalmat – és mivel a tőzsde nyelve alapvetően az angol, ezért angol kifejezések jelentését kell megérteni a short squeeze kibontásához. A számunkra fontosabb fogalmak a következők:

Shares outstanding: kibocsátott részvényszám egy adott vállalatnál.

Float: a kibocsátott részvények közkézen forgó állománya.

Shorted shares: a részvények nyitott short állománya, azaz hány darab “kölcsönvett” (azaz valójában nem is birtokolt) részvényt adtak el rövidre úgy, hogy még nem zárták a pozíciót, azaz nem vásárolták vissza a szóban forgó kölcsönvett részvényt.

Short percent (%) of float: a short állomány a közkézen forgó részvényállomány százalékában.

Short ráta: megmutatja hogy hány napnak kellene eltelnie ahhoz, hogy az összes short pozíció lezárásra tudjon kerülni. Ezt úgy számolják ki, hogy az átlagos napi részvényforgalommal elosztják a nyitott short állományt.

Első ránézésre logikusan úgy működne a tőzsdei folyamat dinamikája, hogy a közkézen forgó részvények számára vetítve rendkívül magas short állománnyal rendelkező papírok körül óvatos, pesszimista légkör alakulna ki, mivel relatíve sokan gondolják úgy, hogy csökkenni fog a részvény árfolyama a közeljövőben, és ezt a short pozícióikkal szeretnék kihasználni, az általános pesszimizmus pedig levinné az árfolyamot – legalábbis elméletben, első ránézésre logikusan így nézne ki a dolog.

A gyakorlatban azonban nem mindig így alakul a helyzet, ilyen szituációban

GYAKRAN HAJMERESZTŐ ÁRFOLYAMEMELKEDÉS KÖVETKEZIK BE.

Hogy mindez miért történik, arra egy viszonylag egyszerű magyarázatot lehet adni: tudni kell ugyanis, hogy a nyitott short pozíciókat előbb-utóbb mindenképpen zárni kell, ennek legkardinálisabb oka az, hogy amennyiben a shortos pozíciójában lévő pénz a letéti követelmény alá csökken, akkor “bukta” az ügyletet az adott befektető (margin call), de persze rengetegen azért is zárják a shortjukat, mert az árfolyam további növekedésétől tartva nem szeretnének még többet bukni annál, mint amennyit a jelenlegi pozíciójuknál fogva buktak (ebben az esetben nincs margin call).

A SHORT POZÍCIÓK ZÁRÁSA TULAJDONKÉPPEN A RÉSZVÉNYEK “VISSZAVÉTELÉT” JELENTI, EZ PERSZE KERESLETET GENERÁL AZ ADOTT PAPÍR IRÁNT, AMI FELHAJTJA AZ ÁRFOLYAMOT.

Könnyen belátható, hogy ez egy öngerjesztő folyamat, minél többen zárják ugyanis a short pozíciójukat, annál feljebb kerül az árfolyam, ezzel rákényszerítve a maradék shortost arra, hogy ők is bedobják a törülközőt. Megfelelő számú “törülközőbedobás” esetén könnyedén lehet exponenciális az árfolyam-emelkedés, egészen brutális pluszokat generálva akár néhány nap leforgása alatt is.

Hogy kezdődött az év legnyakatekertebb tőzsdei sztorija?

És hogy miért (volt) olyan forró téma a short squeeze? Még január végén a fent körülírt jelenség dinamikájára támaszkodva egy olyan narratíva mentén kezdtek el együttműködni a később hírhedtté vált wallstreetbets felületen összesereglett kisbefektetők, hogy közös erővel elűzik a "gonosz" hedge fundokat egy bennük rengeteg kedves gyerekkori emléket felelevenítő vállalat, azaz a videójáték-kiskereskedő GameStop háza tájáról.

A kisbefektetők közösségi trédelésének köszönhetően

történelmi léptékű short squeeze alakult ki a részvénynél,

egymást hergelve biztatták társaikat a daytraderek a vásárlásra, minden bizonnyal komoly tőkeáttétel mellett – ami pedig az árfolyamot illeti, mindössze hét nap leforgása alatt egészen elképesztő, 640 százalékos ralit láthattunk.

Az öngerjesztő folyamat beindulásakor egyre több és több amatőr kisbefektető csatlakozott a „hordához”, mondhatni teljes volt a fejetlenség és egészen groteszk káosz alakult ki a részvény körül. Jól mutatja ezt például egy, a walsstreetbets reddit oldalán megosztott mém, amiben a ZeroHedge arra vonatkozó kérdésére, hogy vajon tudják-e az emberek, hogy egyáltalán mivel foglalkozik a cég, az a válasz érkezett az oldal egyik vezető mémgyártójától, hogy

EGY ELEKTROMOSAUTÓ-GYÁRTÓ, AMI FORRADALMASÍTJA AZ AUTÓSZEKTORT.

Persze nem csak a GameStopot találták meg maguknak a kisbefektetők, több cég is felkerült a repertoárra – a leggyakrabban hangoztatott négyes (a FAANG-csoport mintájára) az ún. “BANG”-részvények voltak, azaz a BlackBerry, az AMC, a Nokia és a GameStop négyese – de ugyancsak rákaptak a befektetők a közösségi űrutazással foglalkozó Virgin Galactic részvényére, de nagy sztár lett a Bed Bath & Beyond és egy 5 embert foglalkoztató olajfúró cég, a New Concept Energy is, de a kimondottan rossz helyzetben lévő American Airlines-t is előszeretettel zsákolták a shortvadászok.

A birodalom visszavág

Természetesen egyáltalán nem volt ínyére a helyzet a tőzsdei felügyeleti szervnek, a SEC több közleményt is kiadott illetve lépéseket tett annak érdekében, hogy "rendet tegyenek" a káoszban és felülvizsgáljanak bizonyos piaci szereplőket. Például törölték a wallstreetbets Discord-szerverét, hivatalosan nem pénzügyi csalás vádjával, hanem gyűlöletkeltő és diszkriminatív tartalomközlés miatt, de jó ideig redditen sem volt elérhető a fórum.

Persze minderre megérkezett a hírhedt wallstreetbets válasza is egy elég csípős poszt formájában, ami alább látható:

Mindenesetre a SEC közleménye után a kisbefektetők kedvenc online kereskedési platformja, a Robinhood kvázi betiltotta a sztárpapírok vételét egy blogbejegyzésben az erőteljes piaci kilengésekre és a befektetővédelemre hivatkozva, illetve egy felső limitet határoztak meg az említett részvények vásárlását illetően, de több brókercég is hasonlóan járt el, például a Webull, az M1 és a Public is ideiglenesen beszabályozta az ominózus papírok vételét, de például Magyarországon is sorra korlátozták a kereskedést a sztárpapírokban.

Persze azonnal érkezett a reakció a vonatkozó wallstreetbets reddit fórumán, egy több, mint 85 ezer lájkot kapó komment szerint például megérett arra a helyzet, hogy polgári peres eljárást indítsanak a Robinhood és társaik ellen

– ha nem is pont erre, de valami hasonlóra ugyancsak sor került nemsokára.

A meghallgatás

Február közepén zajlott le a short squeeze-el kapcsolatos kongresszusi meghallgatás, az eseményen többek között részt vett a Reddit és a Robinhood vezérigazgatója, illetve persze a mozgalmat elindító, önmagát “Roaring Kitty” néven illető kisbefektető, Keith Gill is. Az eseményen leginkább Vlad Tenev, a Robinhood cégvezére volt a figyelem központjában aki bocsánatot is kért az eseményen a felhasználóktól a részvényvásárlások korlátozása miatt. A meghallgatás során a bizottság több kérdésére sem tudott kielégítő választ adni a cégvezér, többek között

NEM TUDTA BIZONYÍTÉKKAL ALÁTÁMASZTANI ÁLLÍTÁSÁT, MISZERINT FELHASZNÁLÓIK ÖSSZESÍTVE TÖBB, MINT 35 MILLIÁRD DOLLÁROS (VALÓS ÉS MÉG NEM RALIZÁLT) PROFITOT HALMOZTAK FEL

eddig a Robinhoodon keresztül. A showt azonban Roaring Kitty lopta el végül:

Van néhány dolog, ami nem vagyok. Nem vagyok macska. Nem vagyok intézményi befektető. Hedge fund sem vagyok.

- így kezdte beszédét Gill, az akkoriban futótűzként elterjedt YouTube videóra utalva, amiben egy ügyvédet láthatunk véletlenül bekapcsolva hagyott macskás filterrel, amit sajnálatos módon asszisztensi segítséggel sem sikerült egyhamar eltávolítani.

Komolyra fordítva a szót Gill elmondta, hogy

A GAMESTOP BEFEKTETÉSE FUNDAMENTÁLIS ALAPOKON TÖRTÉNT MÉG 2019-BEN, NEM PIACMANIPULÁLÓ CÉLLAL KERESKEDETT.

Az eseményen végül konkrét intézkedés nem született, és ezt követően valamelyest le is csillapodtak a kedélyek a mémrészvények körül – persze ez korántsem jelenti azt, hogy itt vége lenne a sztorinak.

A második roham

Az egyre harciasabb hangvételű kiírások közepette június elején újra beindult a mémrészvények pumpálása, ekkor azonban az első short squeeze során a másodhegedűs szerepét játszó, mozilánc-üzemeltető AMC került a reflektorfénybe. Sorra érkeztek az újabb short squeeze-ért, vagy akár gamma squeeze-ért kiáltó top kommentek, melyek nyomán

az AMC részvénye 4 nap alatt 220 százalékot ralizott.

A legfrissebb narratíva és cél valahogy úgy fogalmazódott ekkor meg, hogy a vállalatok "Reddit-hadserege újra meneteljen a hedge fundok ellen", akik a kisbefektetők szerint még mindig shortolhatják a részvényeket. A Reddit-fórumon a mémrészvényeket nyomon követő posztolók olyan kutatásokat és adatokat osztottak meg, amelyek szerintük azt bizonyították, hogy a short állomány még mindig furcsán magas mind a GameStop, mind az AMC esetében, és ezt az elméletet sokak vélekedése szerint alátámasztja az a körülmény is, hogy a részvények május nagy részében szinte együtt mozogtak.

Érdemes lehet a második brutális rali után a számokba is belemenni: ahogy arra az egyik aktuális top kommentelő is rámutatott akkoriban, csak a legnagyobb őrület közepette két nap alatt 722 millió dollárt buktak a GameStop papírján a hedge fundok az S3 múlt hét csütörtökön elemzőcég adatai szerint, a teljes évet figyelembe véve ez a szám akkor már 6,5 milliárd dollár fölött járt, de hasonlóan rosszul állt a shortosok szénája az AMC esetében is.

Ekkor már el is kezdtek hullani az első “áldozatok”, többek között bezárta kapuit egy londoni székhelyű hedge fund, amely a januaz ári első mémrali során is a GameStop amerikai kiskereskedelmi vállalat ellen fogadva komoly veszteségeket szenvedett el, a “második rohamot” azonban már nem bírta a cég.

Az idei második nagy short squeeze valamivel szerteágazóbb volt egyébként az elsőnél, nem célzottan a BANG-részvényeket és néhány egyéb papírt szemeltek ki a befektetők, illetve a lefolyása is hosszabb volt, nem volt egy meghatározó lezáró pillanata, mint az első roham esetében a kongresszusi meghallgatás. Az eseménnyel kapcsolatos aktualitásokról akkoriban podcast adásunkban is megemlékeztünk:

A Trump-rali

A júniusi eseményeket követően egy-egy magas short állományú részvény ideiglenes felpumpálásán kívül sokáig nem láthattunk érdemleges mozgást a walsstreetbetses kisbefektetőktől, október végén azonban beindult valami, amit talán a Trump-hatásként lehet a legérzékletesebben jellemezni.

Akkoriban ugyanis Donald Trump egy saját internetes közösségi hálózat elindítását jelentette be, az új médiacég pedig tőzsdére is került, mégpedig egy biankó társaságon keresztül. A Trump Media & Technology Group a Digital World Acquisition nevű SPAC-el egyesül, a hír hatására pedig elképesztő rali indult a biankó vállalat részvényénél.

Egy nap alatt egész pontosan 107 százalékot szárnyalt a jegyzés, a 94,2 dolláros záró árfolyam a rali előtti 10 dolláros árhoz képest

ez több mint 800 százalékos ralit jelentett.

Valóságos "bulihangulat" alakult ki a mémrészvény apropóján a wallstreetbets subredditen, egymásra kontrázva osztották meg a rövid idő alatt elért elképesztő (persze realizálatlan) hozamokról készített képernyőképeket a tagok, de mémek is jócskán születtek - a közkedvelt 2021-es bólogató macskás meme formatra rászerkesztett Trump alak lett az egyik legtöbbek által kedvelt videó, az alkotást itt érdemes megnézni.

Az őrület egyébként nem csak az új biankó vállalatra koncentrálódott, a Trump 2020-as újraválasztási kampányában részt vevő reklámszoftver-startup Phunware ugyancsak nagyot ralizott

- A RÉSZVÉNYEK ELKÉPESZTŐ, 471 SZÁZALÉKOS EMELKEDÉST PRODUKÁLTAK

egy nap leforgása alatt. A DWAC és a Phunware üzleti kapcsolatára azonban sehol sem volt utalás.

Megismétlődhet az őrület?

Az egyre inkább előtérbe kerülő inflációs félelmek és a vonatkozó jegybanki szigorítások apropóján joggal feltételezhetjük, hogy korántsem lesz akkora pénzbőség a fiatal kisbefektetők zsebébe juttatva jövőre, mint idén és tavaly volt – pedig mint tudjuk, ez volt az egyik mozgatórugója a 2021-es short squeeze őrületnek. De ahogyan azt a Trump-rali hirtelen jött orkánja is jól mutatja,

a reddites közösség továbbra is megmaradt és “lesben várja” a jó sztorikat,

ennél fogva közel sem kizárt, hogy 2022 is tartogat hasonló, komoly árfolyamrobbanással járó sztorikat.

És mielőtt azt hinnénk, hogy egyedülálló volt a történelemben a wallstreetbets-es fiúk ténykedése, érdemes lehet kicsit visszatekinteni a múltba: korántsem a GameStop volt ugyanis az első short squeeze részvény, hasonló, ha nem még ennél is nagyobb kaliberű sztori zajlott le ugyanis a Volkswagennel még 2008-ban.

A sztori lényege, hogy a Porsche vezetői valamikor 2005 környékén úgy döntöttek, hogy elkezdik növelni részesedésüket a Volkswagenben, részben a vásárlások (és persze a jó tőkepiaci hangulat) miatt a részvényárfolyam a 2005-ös 30 euró körüli szintről 2007 végére egészen 200 euróig emelkedett, azon a szinten pedig már a piaci szereplők nagy része szerint túlárazott volt, így népszerű trade lett a Volkswagen részvények shortolása, világszerte egészen nagy intézményi szereplők fogadtak nagy tételben a Volkswagen ellen.

Csakhogy egy fontos információt nem tudtak: a Porsche időközben „baráti kezekbe” elhelyezett részvénycsomagokon és opciókon keresztül megszerezte a Volkswagen részvényeinek 74 százalékát, és mivel egy másik nagytulajdonosnak, Alsó-Szászországnak 20 százalékos tulajdonrésze volt a Volkswagenben, hirtelen nyilvánvalóvá vált, hogy már csak 6 százaléknyi részvény van kint a piacon, vagyis körbekerítették a shortosokat, akik fejvesztve próbáltak menekülni, zárni pozícióikat, amivel persze még magasabbra hajtották fel az árfolyamot.

Egy ponton, 2008 október 28-án napon belül 1005 euróig száguldott az árfolyam, a Volkswagen pedig a világ legértékesebb vállalata lett, megelőzve az akkori világelsőt, az ExxonMobilt, a Volkswagen akkorára nőtt, hogy súlya miatt gyakorlatilag egyedül mozgatta a vezető német részvényindexet, a DAX-ot.

Az intézményi befektetők összesen több mint 30 milliárd dollárt buktak a Volkswagen shortolásán, világszerte perek indultak a Porschével szemben.

Egy szó mint száz, nem a spanyol viasz lett feltalálva a Redditen és a Twitteren a kisbefektetők által, továbbá jövőre sem kizárt, hogy fogunk hasonló sztorikat látni. Ezek után már csak egy kérdés maradt: hogyan lehet beszállni ebbe az őrületbe?

Hogyan lehet beszállni a "buliba"?

Első körben mindenképp ki kell emelni, hogy a tőzsdei befektetések komoly kockázatokat hordoznak magukban, a spekulatív kereskedés és a "short squeeze vadászat" pedig már valósággal az extremitás kategóriájába tartozik - gyakorlatilag pillanatok alatt omolhat össze egy-egy spekulációra épülő, fundamentumokkal nemigen alátámasztott kártyavár és zuhanhat be az aktuális sztárrészvények árfolyama, kereskedők tömegeit hagyva tátott szájjal faképnél. Láthattuk ezt a januári őrület lecsengésénél az ősanya GameStop esetében,

és az AMC-nél is hasonló árfolyammozgás volt megfigyelhető a második short squeeze során május végén.

de a hirtelen árfolyamrobbanás és gyors visszaesés karakterisztikája általánosan igaz az összes mémrészvény esetében (a.k.a: "a legtöbb csoda három napig tart"). A fentiek tükrében tehát

OLYAN PÉNZZEL LEHET ÉRDEMES NEKIVÁGNI A "VADÁSZATNAK", AMINÉL AZ SEM AKKORA BAJ, HA ADOTT ESETBEN AZ EGÉSZET ELBUKJA AZ EMBER.

Ha rendelkezésre áll ilyen összeg, akkor első körben a short állományok alakulása mentén lehet érdemes szűrni a potenciális short squeeze részvények között. Erre több adatbázis is rendelkezésre áll, például az S3 Partners fintech céget lehet érdemes követni, de például a Marketwatch és a FactSet oldalán is találhatunk a legmagasabb shortállománnyal rendelkező vállalatokról listát.

A potenciális jelöltek szűrése után - a két tegnapi esemény tükrében - érdemes lehet azokra a vállalatokra fókuszálni, amelyek a közeljövőben terveznek bármilyen, a vállalat megítélését befolyásoló hírt közzé tenni, legyen itt szó például az aktuális negyedéves gyorsjelentésről (a BBBY esetében előre nem várt bejelentés hatására indult be a short squeeze).

Ezt követően érdemes lehet kipuhatolózni, hogy mennyire "szexi" az adott papír, azaz mennyi említést tesznek róla és a tickerjéről a különböző közösségi média oldalakon (például TikTok, Twitter, Reddit). Erre több szűrő felület is rendelkezésre áll, a swaggystocks oldalán például a januári short squeeze során elhíresült subreddit, a wallstreetbets hangulatát lehet nyomon követni. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az említések száma vélhetően már az árfolyamrobbanás után ugrik meg (a FOMO-jelenségnek köszönhetően azonban még tovább tarthat az emelkedés).

Fontos disclaimer

Mielőtt azonban azt hinnénk, hogy a leginkább shortolt és a kisbefektetői figyelem központjában lévő részvények felkutatása után már nincs is más dolgunk, mint feltenni minden megtakarításunkat és a házat az adott papírra, ne felejtsük el: az intézményi befektetők rendszerint okkal shortolják ezeket a részvényeket, a vállalatok rossz kilátásai okán ugyanis árfolyamesésre számítanak, és ebből szeretnének profitálni. Ennél fogva

finoman szólva is kétséges, hogy a soron következő bejelentés egy magas short-állományú vállalatnál pozitív hírrel tud szolgálni, jellemzően ez a ritkább eset.

Címlapkép: Getty Images