Soha nem látott elsöprő hullám köszöntött be idén a tőzsdéken

Az idei év a tőzsdék világában szép csendben az opciós piacoké lett, legalábbis ami a forgalmat érinti. A kiváló év pedig elsősorban nem is az emelkedő piacoknak és az azokra ömlő tőkének köszönhető, hanem egy újfajta kisbefektetői hullámnak, amelynek hatásai a piacra és a piaci kereslet-kínálatra, illetve az árfolyamok viselkedésére és nem utolsósorban a volatilitásra igencsak messze mutatnak.

A Chicago Board of Exchange és az OCC adatai szerint a valaha látott 10 legnagyobb forgalmú opciós kontraktus közül 9 idei lejáratú volt.

Nem is kell ennél látványosabb adat arról, hogy az opciós tőzsdék forgalma soha nem látott szinteket döntöget. Ám nemcsak arról van szó, hogy rekordszintű adatok vannak, hanem arról is, hogy a növekedés mértéke kirobbanó, és egészen elképesztő. Amíg a nyolcvanas években egy millió körüli, a kilencvenes években egy és két millió közötti volt a jellemző opciós forgalom darabszámot tekintve. Az ezredfordulót követő években gyors növekedés indult meg és 2010-ben már 15 millió db feletti volt a jellemző volumen az opciós tőzsdéken összesen. Ezután viszont két évvel stagnálás történt a statisztikában hosszú évekig és csak 2018-tól kezdődött meg ismét az élénkülés. 2020-ben már 29 milliót, idén pedig a 38 milliót haladta ez a szám a legutolsó elérhető adatok alapján, ami egészen hihetetlen növekedés pár év alatt. Volt három olyan nap is az évben, amikor 50 millió darab felett volt a forgalom. Fontos tudni, hogy egy opció alapesetben 100 darab részvényre vonatkozik, tehát valójában ezeken a napokon 5 milliárd darab részvényre, ETF-re történt kötés.

Opciós forgalom 1999 - 2021 (Bloomberg/CBOE/Bianco Research)

Árfolyamértéken a növekedés még inkább egy lehengerlő hullámra emlékeztet, és úgy tűnik, hogy egy olyan rekord is megdőlhet idén, amiről soha nem gondoltuk volna, hogy megtörténhet. A 2010 előtti években az opciós piacon kifejezetten azok árfolyamai és nem a kötési árak, tehát az alaptermék vonatkozó szintje alapján számolva napi átlagban 30-40 milliárd dollár fordult meg az érintett tőzsdéken. Az előző évtized nagy részében ebben már eleve volt egy nagy ugrás és a tipikus napi forgalom értéke 50 és 80 milliárd közé rendezkedett be. 2018-ben és 2019-ben újabb ugrás történt, és ugyanez az adat már a 120-130 milliárdos zónáig merészkedett el. Az igazi robbanás azonban itt is csak ezután következett be hiszen a 2020-as adat már megközelítette a 300 milliárd, az idei várható pedig a 450 milliárd dollárt. Sőt: az utolsó negyedév eddigi adatai szerint a napi átlag már a 600 000 000 000, azaz hatszáz milliárd dollárt közelíti!

Ezek már valóban hatalmas számok, ám összefüggésbe helyezve őket fog igazán leesni az állunk. Mi mással érdemes ezt összevetni, mint magával az alaptermékekkel, tehát a valós részvények kereskedésével. A növekedés természetesen itt is nagy volt, de szinte mindvégig megvolt egy jellemzően bő 100 milliárdos előny az értékpapírok javára a napi átlagot tekintve. 2009 és 2014 között az árfolyamérték itt 100 milliárdról 150 milliárdra nőtt, ami az utána következő években bőven 200 milliárd fölé emelkedett. Tavaly már a 350 milliárdos szintet kezdte ostromolni ez a statisztika és szinte biztos, hogy idén egy kicsivel 400 milliárdra emelkedik majd.

Ez utóbbi adat azonban már jelzi, hogy megtörtént az elképzelhetetlen: az opciós piac forgalma meghaladta a részvényekét teljes árfolyamértéket tekintve! Olyan ez, mintha a farok csóválná a kutyát.

Itt azért érdemes kiemelni, hogy az amerikai részvénypiacon azért nem feltétlenül látszik a forgalom nagy része, erről itt írtunk részletesebben, továbbá azt is, hogy ezen sorok írásakor még nincsenek végleges idei adataink, de ezek valószínűleg már nem fogják érdemben befolyásolni a rendelkezésre álló adatokat.

Azt, hogy a forgalom növekedés nagy része honnan jött, nem nehéz kideríteni, az adatokról szinte ordít. Bár a monetáris lazítás miatt részben az intézményi részvétel is nőtt, de azt is tudjuk, hogy az opciós tőzsdék elsősorban a spekulatívabb mozgásokban utazó piaci szereplők szeretik, és a nagyobb szereplők inkább fedezeti céllal vannak jelen. A komolyabb méretű hedge fund-ok sem szeretik a széles spread-eket, ugyanakkor explicit vagy implicit jelleggel árjegyzői, illetve kiírói szerepkörökre van közülük, aki specializálódik.

A mostani brutális növekedés motorja azonban egyértelműen a kisbefektetők új generációja.



Csak néhány példa:

Az opciós piac előzése a legismertebb, legnagyobb cégeknél világlik ki a leginkább. Amíg a teljes piac tekintetében - mint feljebb láthattuk - kb. 10% az árfolyamértéken számolt forgalmi többlete a részvényekkel szemben addig az Apple esetén napi 20 milliárd dollárnyi opció cserél gazdát jócskán felülmúlva a papírok 12 milliárdos értékét, ami 67%-os eltérést jelent.

ami 67%-os eltérést jelent. Feltűnő, hogy ez az aránytalanság a mánia részvényeknél a legnagyobb. Hiába jóval kisebb a Tesla piaci kapitalizációja az Apple-nél, a hype a vállalat és Elon Musk néha a józan ész határait feszegető megnyilvánulásai miatt sokkal nagyobb az elektromos autóiról ismert cég esetén. Emiatt az év jelentős részében a Tesla opcióinak forgalma a részvény piac hasonló adatának a négyszerese volt, mintegy 80 milliárd dolláros átlaggal. Az adat egyben jelzi azt, hogy a Musk vezette vállalat részvényeinek opciós piaca hatalmas szeletet vágott ki a teljes tortából. Így a mánia részvényeknek sokkal nagyobb súly jutott, mint amit akár a méretük, akár a részvénypiaci forgalmuk indokolt volna.

mintegy 80 milliárd dolláros átlaggal. Az adat egyben jelzi azt, hogy a Musk vezette vállalat részvényeinek opciós piaca hatalmas szeletet vágott ki a teljes tortából. Így a mánia részvényeknek sokkal nagyobb súly jutott, mint amit akár a méretük, akár a részvénypiaci forgalmuk indokolt volna. Külön érdekes megfigyelni, hogy a kifejezetten kisebb szereplők által kezdeményezett mémrészvény jelenségben milyen opciós aktivitás volt. A nagy részvény short állományokkal rendelkező Gamestop, AMC, és az őket követő vállalatokat a Reddit egyik fórumán történő egyeztetés és feltüzelés után kezdtek el venni kisbefektetők, hogy az árfolyam felhajtásával a shortosokat, különösen egy hedge fund-ot ezzel zárásra kényszerítsenek, jórészt sikerrel. A legőrültebb nap az eseménysorozatban talán január 27-e volt, amikor is a Gamestop papírok árfolyama 135%-kal robbant fel. A cég kapitalizációjának többszöröse, 32 milliárd dollárnyi részvény cserélt aznap gazdát. Ám ugyanezen kereskedi idő alatt az opciók forgalma meghaladta az 53 milliárd dollárt. Ennél nagyobb bizonyíték nem kell arra, hogy a derivatív piacot mennyire eluralták a kisbefektetők, pontosabban a kis összeggel spekulálók, akik azonban sok milliónyian, sőt: minden bizonnyal több tízmilliónyian vannak.

A Gamestop árfolyama idén télen.

Robinhood, a kétséges üzleti modellre építő, “díjmentes” kereskedést kínáló befektetési szolgáltató az abszolút elsőszámú okozója és a szűken vett ágazatban haszonélvezője is a soha nem látott hullámnak. Bár a cég abból él, hogy az megbízásokat nem egy transzparens piacra, hanem láthatatlan árjegyzőkhöz, market maker-ekhez továbbítja, akik finoman szólva sem feltétlenül a legkedvezőbben hajtják végre ezeket. A tapasztalatlan kisbefektetők az explicit díjmentesség és az ügyesen kitalált, remek felhasználói élményt adó app miatt gyakran besétálnak a csapdába. A főként fiatal generációkból kikerülő ügyfélkör pedig szintén rákapott az opciókra, nem is akárhogyan. A Robinhood legfrissebb, harmadik negyedéves jelentése alapján az opciók order flow-jának értékesítéséből háromszor akkora összeget söpört be, mint a részvények és kriptodevizák hasonló megbízásainak eladásaiból összesen. Amennyiben az online brókercég hirtelen megszüntetné az opciós kereskedési lehetőségét, azzal ma már valamennyi, kiegészítős szolgáltatásokat is magában foglaló összes bevételének majdnem feléről lenne kénytelen lemondani. Bár az order flow eladások bevételeinek aránya nem vethető össze a közvetlen forgalom nagyságával, hiszen a Citadel, Two Sigma és hasonló market maker-ek még jobban le tudják húzni a kisbefektetőket az opciók spread-je révén, de a nagyságrendi különbség így is akkora, hogy bátran kijelenthetjük: a Robinhood esetén még sokkal nagyobb az opciók előnye a részvényekkel szemben a forgalmat tekintve mint a teljes piacon, így ez nagyrészt a kisebb szereplőknek tudható be.

Bár a cég abból él, hogy az megbízásokat nem egy transzparens piacra, hanem láthatatlan árjegyzőkhöz, market maker-ekhez továbbítja, akik finoman szólva sem feltétlenül a legkedvezőbben hajtják végre ezeket. A tapasztalatlan kisbefektetők az explicit díjmentesség és az ügyesen kitalált, remek felhasználói élményt adó app miatt gyakran besétálnak a csapdába. A főként fiatal generációkból kikerülő ügyfélkör pedig szintén rákapott az opciókra, nem is akárhogyan. Amennyiben az online brókercég hirtelen megszüntetné az opciós kereskedési lehetőségét, azzal ma már valamennyi, kiegészítős szolgáltatásokat is magában foglaló összes bevételének majdnem feléről lenne kénytelen lemondani. Bár az order flow eladások bevételeinek aránya nem vethető össze a közvetlen forgalom nagyságával, hiszen a Citadel, Two Sigma és hasonló market maker-ek még jobban le tudják húzni a kisbefektetőket az opciók spread-je révén, de a nagyságrendi különbség így is akkora, hogy bátran kijelenthetjük: így ez nagyrészt a kisebb szereplőknek tudható be. Más kisbefektetőkkel foglalkozó online brókercégek is hasonló számokat tettek közzé. Csak az idén júliust megelőző négy negyedév során az opciós order flow eladásból származó bevételek elérték az összes hasonló pénzforrás 60%-át, ami megközelíti a Robinhood nagyjából 75%-os arányát.

Az opciókban tapasztalható szökőárra emlékeztető jelenségnek vannak nyertesei és vesztesei is. Az előbbiek közé tartoznak természetesen az olyan tőzsdék, mint a Chicago Board of Exchange, a market maker-ek és az őket megbízásokkal kiszolgáló brókercégek. Nyilvánvalóan a spekulánsok egy része is a nyertes oldalon áll, ahogyan azok a nagyobb szereplők is, akik hosszútávon tudják finanszírozni fedezett eladásaikkal megfűszerezett stratégiáikat.

A vesztesek száma valószínűleg sokkal magasabb. Jó okunk van feltételezni, hogy a kisbefektetők tömegeinek nagy része nem rendelkezik megfelelő tudással és tapasztalattal az opciók bonyolult matematikai hátteréről, a kapcsolódó kockázatokról, illetve a piaci vagy jogi hátteréről. A tapasztaltabb befektetők többsége talán csak legyint a jelenségre, és mivel nekik nincs, vagy jóval visszafogottabb az opciós piacokon az aktivitásuk, ezért őket ez nem érinti, és mindenki úgy veszíti el a pénzét, ahogyan akarja.

Ám a jelenség olyannyira átütő, hogy lassan senki sem vonhatja ki magát a hatásai alól.

Mi ennek a jelentősége a piaci keresletet és kínálatot elemző technikai elemzés szemszögéből?

A legforgalmasabb opciók általában eléggé közeli pár hetes, egy-két hónapos távolságra vannak az időben. Bár az átkötések miatt ez nem feltétlenül predesztinálja őket kizárólag nagyon rövid távú spekulációkra, a többség azonban ezen a piacon nem gondolkozik hasonló stratégiákban. Emiatt egyre nagyobb a piacon a kifejezetten spekulatív rész, rövidtávú, rövidebb középtávú pozíció.

A támasz és ellenállás szintek egyre inkább kötődhetnek a kötési árfolyamokhoz, hiszen ezek azok a pontok, amelyek környékén a pozíciók fedezése megtörténik, illetve a spekulánsok ezeket is figyelik abból a szempontból, hogy itt még van-e egyáltalán bármilyen értéke a pozícióknak. Itt elsősorban azokat az ún. strike price-okat kell figyelni, ahol a legnagyobb, sőt ahol egészen kiugró a nyitott kötésállomány.

hiszen ezek azok a pontok, amelyek környékén a pozíciók fedezése megtörténik, illetve a spekulánsok ezeket is figyelik abból a szempontból, hogy itt még van-e egyáltalán bármilyen értéke a pozícióknak. Itt elsősorban azokat az ún. strike price-okat kell figyelni, ahol a legnagyobb, sőt ahol egészen kiugró a nyitott kötésállomány. Fel kell készülni a magasabb volatilitásra az alaptermékek esetén is a korábbi években megszokottaknál, legalábbis a mánia részvények esetén. Ennek a fő oka az, hogy a hatalmas opciós kitettség miatt eleinte a fedezeti ügyletet végrehajtók hajtják (jellemzően) fel az árfolyamokat, majd a zárások miatt ugyanolyan gyorsan vissza is zuhanhat a korábbi szintekre, mindezt nagyon rövid idő, akár hetek, napok alatt.

a korábbi években megszokottaknál, legalábbis a mánia részvények esetén. Ennek a fő oka az, hogy a hatalmas opciós kitettség miatt eleinte a fedezeti ügyletet végrehajtók hajtják (jellemzően) fel az árfolyamokat, majd a zárások miatt ugyanolyan gyorsan vissza is zuhanhat a korábbi szintekre, mindezt nagyon rövid idő, akár hetek, napok alatt. Mivel a piacon nagyobb a kisbefektetői arány, a remegőbb kezű piaci szereplők önmagukban is bizonytalanabb talajt képeznek a részvényeknek. Ezek az emberek egyrészt idegesebbek lesznek, ha nem a nekik kedvező irányba mozdulnak az adott papírok, ami miatt pánikszerű eladásokat eszközölhetnek. Másrészt ha nyerő pozícióban vannak, akkor sokkal inkább viszkethet a kezük, és könnyebben zárhatják a pozícióikat, amik miatt a rövidtávú trendek jellemző ideje lerövidülhet.

Ezek az emberek egyrészt idegesebbek lesznek, ha nem a nekik kedvező irányba mozdulnak az adott papírok, ami miatt pánikszerű eladásokat eszközölhetnek. Másrészt ha nyerő pozícióban vannak, akkor sokkal inkább viszkethet a kezük, és könnyebben zárhatják a pozícióikat, amik miatt a rövidtávú trendek jellemző ideje lerövidülhet. A megvásárolt opciók az árfolyam változatlansága mellett jellemzően (de nem minden esetben) fokozatosan veszítenek is az értékükből állandóan, ahogyan a lejárati idő közeledtével csökken az esélye annak, hogy a rövidebb idő alatt további megfelelő árfolyammozgás következik be. Ezért a konszolidációs sávok esetén is az idővel még inkább csökken az esélye annak, hogy nem trend irányában, hanem azzal szemben történik meg kitörés.

Könnyebben létrejövő és nagyobb buborékok alakulnak ki a piacon. A jórészt tapasztalatlan kisbefektetők érzik, hogy az opciók eladásának elméletileg korlátlan veszteséget jelentő kockázata nem vállalható a számukra, ezért inkább vásárolni hajlamosak, és azon belül is a vételi jogokat részesítik a előnyben. Ez nemcsak magának az opciónak az árazását nyomja fel, hiszen valakinek mindig állnia kell a tranzakció másik oldalán is. Itt általában nagyobb szereplők, említett hedge fund-ok, árjegyzők, nagyobb tartalékokkal rendelkező spekulánsok állnak. Ezek nagy része elsősorban a túlságosan magasra értékelt beárazott volatilitás statisztikai arbitrázsára utazik, vagyis úgy gondolja, hogy a kis halak vásárlási kedve miatt maguk az opciók túl drágák és nagy átlagban, összességében nyerni fog az eladói pozíciókon. Az esetek többségében emiatt azonban nem vállalják a fedezetlen (naked) opciók egyedi kockázatát és a részvénypiacon - legalább. részben - lefedezik a rizikójukat, a vételi jogok eladásával szemben érthető módon részvények vásárlásával. Ez az ún. covered call pozíció, ami csak akkor veszteséges, ha nagyon felmegy a részvény árfolyama. Paradox módon azonban éppen ezek az ügyletek, vagyis a papírok vásárlása nyomja fel az árfolyamot. Persze ez a folyamat nem tarthat örökké, az opciók kifutásával, illetve a vásárlások elapadásával fordított folyamat zajlik le: a megnyitott long pozíciók zárása miatt az árak nagyot eshetnek lefelé.

A jórészt tapasztalatlan kisbefektetők érzik, hogy az opciók eladásának elméletileg korlátlan veszteséget jelentő kockázata nem vállalható a számukra, ezért inkább vásárolni hajlamosak, és azon belül is a vételi jogokat részesítik a előnyben. Ez nemcsak magának az opciónak az árazását nyomja fel, hiszen valakinek mindig állnia kell a tranzakció másik oldalán is. Itt általában nagyobb szereplők, említett hedge fund-ok, árjegyzők, nagyobb tartalékokkal rendelkező spekulánsok állnak. Ezek nagy része elsősorban a túlságosan magasra értékelt beárazott volatilitás statisztikai arbitrázsára utazik, vagyis úgy gondolja, hogy a kis halak vásárlási kedve miatt maguk az opciók túl drágák és nagy átlagban, összességében nyerni fog az eladói pozíciókon. Az esetek többségében emiatt azonban nem vállalják a fedezetlen (naked) opciók egyedi kockázatát és a részvénypiacon - legalább. részben - lefedezik a rizikójukat, a vételi jogok eladásával szemben érthető módon részvények vásárlásával. Ez az ún. covered call pozíció, ami csak akkor veszteséges, ha nagyon felmegy a részvény árfolyama. Persze ez a folyamat nem tarthat örökké, az opciók kifutásával, illetve a vásárlások elapadásával fordított folyamat zajlik le: a megnyitott long pozíciók zárása miatt az árak nagyot eshetnek lefelé. Egyre inkább érdemes lesz nézni a beárazott volatilitást egyedi részvényeknél is, mivel ez indikáció lesz arra nézve, hogy mennyire emocionális oldalról nézik a kis spekulánsok a piacról. Ha ez nagymértékben megnő, különösen a historikus (statisztikai) volatilitáshoz képest, akkor egyre inkább élni lehet a gyanúperrel, hogy csak átmeneti lelkesedésről és momentumról van szó.

mivel ez indikáció lesz arra nézve, hogy mennyire emocionális oldalról nézik a kis spekulánsok a piacról. Ha ez nagymértékben megnő, különösen a historikus (statisztikai) volatilitáshoz képest, akkor egyre inkább élni lehet a gyanúperrel, hogy csak átmeneti lelkesedésről és momentumról van szó. Mindezek mellett egyre jobban árulkodó lesz a put/call arány sentiment, azaz hangulat. Nyilván az átlagos értékek egyre alacsonyabbak lettek és lesznek egyedi részvényekben, mert a kisbefektetői tömeg elsősorban a long oldalon gondolkozik. Ahogyan az alábbi ábrán is látszik, a put/call arány az idei évben egyszer sem lépte át az 1,2-es értéket, amire ebben az évezredben még nem volt példa. Sőt, olyanra is csak 2003-ban volt példa, hogy az indikátor 50 napos mozgóátlaga nem lépte át a 0,90-es szintet. Ezekkel a folyamatokkal kiegészítve a szélsőséges értékek többet fognak elárulni arról, hogy mennyire túlvett vagy túladott érzelmileg a piac.

A teljes piacra vonatkozó Put/Call ráta az elmúlt 20 évben.

