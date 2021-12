Diófa: nagy a bizonytalanság, de már érdemes lehet a részvénykitettséget növelni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hónapban az omikron variáns miatt bizonytalan volt a kereskedés a részvénypiacokon és az inflációs adatok is mindenhol ismét kellemetlen meglepetést okoztak és ennek kapcsán már a Fed kommunikációjából is kezd kikopni az „átmeneti” kifejezés és a jegybank is kezd egyre jobban tartani az infláció hosszú távú következményeitől. Ráadásul a Fed felgyorsította a kötvényprogram kivezetését és jövőre akár három kamatemelés is elképzelhető. Az EKB esetében bár nem várható kamatemelés jövőre, de a vírus miatt életbe léptetett kötvényprogram kivezetése mégiscsak egy óvatos jelzés a jegybank részéről.

Ugyanakkor az omikron variánsról alapvetően jó hírek érkeztek. Bár gyorsabban terjed, mint a delta variáns, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy a halálozási rátája alacsonyabb. Ezt bizonyítja az is, hogy több Nyugat-európai országban a fertőzések ismét nagyon magasra emelkedtek, de ezt egyelőre nem követi a halálozások megugrása. Ez egyelőre bizakodásra ad okot, még akkor is, ha még mindig sok a bizonytalanság az új variánssal kapcsolatban. Ez a fajta óvatos optimizmus érezhető volt a tőzsdéken is, hiszen a Nasdaq100 és az S&P 500 is korábbi csúcsok közelébe, vagy még új csúcsra is emelkedtek, de az európai tőzsdék is pozitív teljesítményt tudtak felmutatni és az olaj is emelkedésnek indult a korrekció után, míg a kötvényhozamok az emelkedés jeleit mutatják az USA-ban és az Euróövezetben is.

A fentiek miatt bár összességében sok kritikát lehet felhozni a részvénypiac szerkezetének egészségével kapcsolatban és vannak aggodalomra okot adó szerkezeti változások (pl. ciklikus részvények alulteljesítése), de egyelőre inkább a részvénypiac további emelkedése várható, de ezen belül is a fejlett országok részvénypiacai továbbra is preferáltak, a magyar és CECE indexek a mostani helyzetben még nem teljesítenek jól. (A CECE felülteljesítésnek a feltétele egy újabb ciklikus fordulat lenne a tőzsdéken.) A vírus miatti aggodalom csökkenésével azonban a kötvények alulteljesítőek lehetnek, mivel ismét az infláció és a monetáris szigorítás kerülhet a befektetők gondolkodásának homlokterébe. A magyar kötvények esetében az MNB kamatemelései, a jegybanki kötvényvásárlási program kivezetése, valamint a nagy fiskális költekezés együttesen felfelé vihetik még a hosszú hozamokat is, ezért a magyar kötvények felé most alacsonyabb kitettség javasolt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.