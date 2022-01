Íme a 10 legdrágább 2021-ben eladott műalkotás és sikerének titka

A Sotheby's példátlan novemberi aukciója, amelyen az elvált Harry és Linda Macklowe gyűjteményéből származó műveket árverezték el, mindhárom szempontból telitalálat volt. Ez az árverés a piac évek óta legritkább (és legdrágább) kincseit kínálta. Talán nem meglepő, hogy a 2021-es év 10 legdrágább tételéből négyet a gyűjteményből származó művek adták.

Az elmúlt két év során keletkezett hihetetlen vagyon teljes egészében megmutatkozott az aukciós piacon. 2020-ban a 10 legértékesebb tétel közül mindössze kettő ért el egyenként 50 millió dollár feletti árat, míg idén a tíz legdrágább tétel mindegyike jóval 50 millió dollár fölött kelt el, együttesen összesen 1,2 milliárd dollárt hoztak. A lista legalacsonyabb ára pedig 61,6 millió dollár volt.

A következőkben listába szedtük a tíz legdrágább műalkotást, és megpróbáltunk választ adni arra, hogy hogyan is tudtak elérni ennyire magas leütési árakat.

10. Jackson Pollock: Number 17, 1951 (1951)

Ár: 61,6 millió dollár

Eladás időpontja: november 15.

Eladás helye: Sotheby’s New York

Sikerének titka: A Macklowe-gyűjtemény részét képező festmény sikere némileg meglepő volt. Egy 33 vászonból álló, „Black Pourings” (Fekete öntések) vagy „Black Paintings” (Fekete festmények) néven ismert csoportból származik, amelyet 1951-ben mutattak be, közvetlenül azután, hogy Pollock nyilvánosságra hozta a mindenhol színes, többszínű kompozíciókat, amelyekről a festő a legjobban ismert. A festmény megdöntötte a 35 millió dolláros becsértéket, és felülmúlta a művész korábbi, 58,3 millió dolláros rekordját, amelyet egy jellegzetesebb csepegtetett technikával készült kompozíciójával állított fel 2013-ban. A Number 17, 1951 provenienciája verhetetlen: mielőtt Macklowék 1999-ben megvásárolták, az illusztris gyűjtő, S. I. Newhouse tulajdonában volt, előtte pedig a Metropolitan Museum of Art gyűjteményének része volt, amely 1952-ben szerezte meg az alkotást a legendás Sidney Janis Galériától.

9. Xu Yang: Emperor Qianlong’s Conquest of Xiyu (18. század)

Ár: 65 millió dollár

Eladás időpontja: június 6.

Eladás helye: Poly International, Peking

Sikerének titka: Ez az aprólékosan megfestett, ritka tekercs az elmúlt évben a valaha volt egyik legdrágább, árverésen elkelt kínai műalkotásává vált. A kézitekercset Xu Yang készítette, akit Qianlong császár az 1750-es években vett fel udvari festőnek, és a császár hatalmának Kína nyugati részén való megszilárdítását célzó katonai hadjáratok utáni pekingi jeleneteket ábrázol. A részletgazdag műalkotás a pekingi Zhengyangmen-kapunál kezdődik, áthalad a Tienanmen téren, majd a Tiltott Város bejáratánál ér véget, ahova az alkotás egykoron fel is volt szerelve – közölte az aukciósház. Utoljára 2009-ben cserélt nyilvánosan gazdát, amikor Liu Yiquan kínai milliárdos, a Long Múzeum alapítója 19,7 millió dollárért megvásárolta.

8. Beeple: EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS (2021)

Ár: 69,3 millió dollár

Eladás időpontja: március 11.

Eladás helye: Christie’s New York

Sikerének titka: A Christie's nem is sejtette, mire számíthat, amikor márciusban eladta Beeple (valódi nevén Mike Winkelmann) 2007 májusa óta mindennap készített digitális műalkotását. A kéthetes online árverés utolsó perceiben a licitálók az Everydays-t – amelynek kikiáltási ára 100 dollár volt – az elképesztő 69,3 millió dollárig tornázták fel. A vevő a szingapúri székhelyű NFT produkciós stúdió és kriptoalap, a Metapurse volt, amely a vásárlást arra használta, hogy népszerűsítse saját tokenjét, amely digitális művészeti állományának töredékrészvényeit képviseli (és amely számos más Beeple-t is tartalmazott). Persze 69,3 millió dollár sok pénz. De azonnal híressé válni a kriptoművészeti szférában, az NFT-ket a figyelem középpontjába állítani és potenciálisan növelni a portfóliókban lévő sok más Beeple-mű értékét, az talán többet érhet, mint 69,3 millió dollár.

7. Claude Monet: Le Bassin aux nymphéas (1917–19)

Ár: 70,353 millió dollár

Eladás időpontja: május 12.

Eladás helye: Sotheby’s New York

Sikerének titka: Monet „Szénaboglyák” című sorozata a legdrágább és legritkább alkotások közé tartozhat (a Mueles című 1891-es festménye 2019-ben rekordáron, 110,7 millió dollárért kelt el), azonban a művész „Tavirózsái” továbbra is a leghíresebbek. Monet gazdag színhasználata teszi a Le Bassin aux nymphéas című művét kiemelkedővé. A művet az egész Egyesült Államokban kiállították, a New York-i Metropolitan Museum of Art-tól a Los Angeles County Museum of Art-ig. A műalkotás legutóbb 2004-ben a Sotheby's árverésén volt látható, amikor 16,8 millió dollárt ért kelt el.

6. Vincent van Gogh: Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès (1889)

Ár: 71,35 millió dollár

Eladás időpontja: november 11.

Eladás helye: Christie’s New York

Sikerének titka: A változó ízlésről szóló beszéd ellenére a néhai texasi olajmágnás, Edwin Lochridge Cox által összeállított gyűjtemény teljesítménye bebizonyította, hogy még mindig bőven van kereslet az impresszionista remekművek iránt, feltéve, hogy azok jó minőségűek és kiemelkedő művészek munkái. Ez az idilli Van Gogh a Cox-gyűjteményből most a holland impresszionista mester árverésen valaha eladott öt legdrágább műve között van. Van Gogh akkor készítette a művet, amikor egy Saint-Rémy-de-Provence melletti elmegyógyintézetben tartózkodott. Az árverésen Hugo Nathan, a Beaumont Nathan londoni tanácsadó cég egyik alapító partnere vásárolta meg.

5. Alberto Giacometti: Le Nez (1947)

Ár: 78,4 millió dollár

Eladás időpontja: november 15.

Eladás helye: Sotheby’s New York

Sikerének titka: A Macklowe-gyűjteményből származó Giacometti-szobor eladása sokakat meglepett, nem feltétlenül az ára miatt (ez volt a második legdrágább mű a gyűjteményből), hanem azért, mert nem akárki vette meg, hanem a kriptomilliárdos Justin Sun. Sun Giacometti szobrát a művész „egyik leglényegesebb és legmesszebbre mutató” alkotásaként méltatta, és egy tweetben megjegyezte, hogy a kísérteties, második világháború utáni, rendkívül hosszú, hegyes orrú bronzfej szobor a Sotheby's Macklowe-árverés katalógusának címlapján szerepelt. A szobor a Solomon R. Guggenheim Múzeum 2018-as Giacometti retrospektív kiállításának katalógusának borítóján is megjelent, „ami bizonyítja, hogy ez a szobor igen fontos szerepet tölt be Giacometti alkotói pályafutásában és művészettörténeti jelentőségében” – írta. Sun, aki mindössze 31 éves és a TRON kriptopénz platform alapítója, az APENFT Alapítványán keresztül vásárolta meg a művet. Most digitálisan asszimilálják, hogy a metaversumban, az APENFT virtuális múzeumában, a Cryptovoxelsben „láthatóvá” váljon.

4. Mark Rothko: No. 7 (1951)

Ár: 82,5 millió dollár

Eladás időpontja: november 15.

Eladás helye: Sotheby’s New York

Sikerének titka: Rothko munkáinak tekintetében az elmúlt években csökkenés volt megfigyelhető a piacon, mivel az absztrakt expresszionista művész kevés kiemelkedő műve került árverésre, illetve a piacra beáramló új vagyon inkább a fiatal művészek és az új média felé fordult. A No. 7 azonban sok mindenben megfelelt a feltételeknek: a paletta, a méret és az évszám mind a művész legjobbjai közé tartoznak. A mű régóta Harry és Linda Macklowe gyűjteményének éke volt, és valószínűleg soha nem került volna a piacra, ha nincs a válóperük. A művet a Sotheby's egyik ázsiai ügyfele vásárolta meg 82,5 millió dollárért, ami alig marad el a művész 2012 óta fennálló 86,9 millió dolláros rekordjától.

3. Sandro Botticelli: Portrait of a Young Man Holding a Roundel (1480 körül)

Ár: 92,1 millió dollár

Eladás időpontja: január 28.

Eladás helye: Sotheby’s New York

Sikerének titka: Botticelli-művek nem minden évben bukkannak fel a piacon, ezért ennek a gyönyörű és titokzatos portrénak az árverésre kerülése jelentős esemény volt. A mű évtizedekig a washingtoni National Gallery of Art és a New York-i Metropolitan Museum of Art kölcsönzésében volt látható. Sheldon Solow ingatlanmilliárdos 1982-ben mintegy 1 millió dollárért szerezte meg, amikor a művet Botticellinek tulajdonították, de szerzőségét még nem erősítették meg. Az új ár a Salvator Mundi 2017-es 450 millió dolláros árverése óta a legmagasabb összeg volt egy régi mester festményéért. Ez egyben újraindította Botticelli piacát, akinek korábbi aukciós rekordja 10,4 millió dollár volt.

2. Jean-Michel Basquiat: In This Case (1983)

Ár: 93,1 millió dollár

Eladás időpontja: május 11.

Eladás helye: Christie’s New York

Sikerének titka: 2021 Basquiat éve volt, akinek nevét világszerte ismerik, és akinek művei az év első 11 hónapjában összesen 414,5 millió dollárt értek el az árveréseken, ami a második helyet jelenti Pablo Picasso után. Az In This Case volt a legdrágább a 118 Basquiat-tétel közül, amely licitre került. A művet Giancarlo Giammetti olasz üzletember, a Valentino divatház társalapítója adta el. A koponyás képeket ábrázoló festmények Basquiat legkeresettebb művei közé tartoznak, és ez a mű egyike volt annak a három nagyméretű változatnak, amelyeket 2018-ban a Fondation Louis Vuittonban együtt mutattak be (a többi a japán milliárdos Yusaku Maezawa és a Los Angeles-i Broad Múzeum tulajdonában van). Részben memento mori, a halál ikonja; részben önarckép; részben emlékezetes logó, amely Basquiat utcai művészként való eredetére utal.

1. Pablo Picasso: Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse) (1932)

Ár: 103,4 millió dollár

Eladás időpontja: május 13.

Eladás helye: Christie’s New York

Sikerének titka: Ismét Pablo Picasso az első helyen. A spanyol művész 2021-ben mind a teljes eladási volumen (657,7 millió dollár az év első 11 hónapjában), mind a legdrágább tételek tekintetében az aukciós eladások élén állt. Az örök közönségkedvenc Picasso fiatal szerelme, Marie-Therese volt a témája ennek a nagyméretű, színtelített vászonnak, amelyet 1932-ben festett, a művész mesés karrierjének talán legkeresettebb évében. A végső összeg majdnem megduplázta az előzetes 55 millió dolláros becsült árat.

Forrás, képek forrása: Artnet

Címlapkép: Mark Rothko, No. 7, forrás: Artnet