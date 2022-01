Nagy bukók és szép mentések – Ennyi pénzt tehettél zsebre, ha profikra bíztad a pénzed

Árgyelán Ágnes 2022. január 04. 06:10

Összességében jól teljesítettek tavaly az abszolút hozamú alapok, a legjobb teljesítmények közé 11% alatti éves hozammal nem is lehetett bekerülni. A legnagyobb abszolút hozamú alap továbbra is az OTP Supra, de kezelt vagyona egy év alatt harmadával csökkent és a hozama is a legrosszabbak között maradt. A lista pozitív felén pedig az tudott sok pénzt zsebre tenni, aki a kötvényhozamok emelkedésére fogadott.