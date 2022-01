Útkeresésben az EU vezető tőzsdéi - Merre tovább, vén Európa?

Bár az utóbbi kereskedési napok optimizmusa átragadt az európai részvénypiacokra is, az öreg kontinens a nyáron és ősszel felszedett relatív gyengeségét azóta sem tudta ledolgozni, aminek komoly következményei lettek. A vártnál rosszabb járványhelyzet, a lassabb kilábalás, az energiaárak miatti nyomás és természetesen az itt is jelenlévő megugrott infláció mind elvették a befektetők kedvét attól hogy zsákolják a földrész papírjait. Így a Nyugat-Európában lévő tőzsdék többségének vezető indexei nem tudtak új csúcsra menni, és a tengerentúli piacok immáron sokadszorra főzik le megfáradt, kevéssé az értékpapírpiacokra épülő, állami szabályozás alatt roskadozó társaikat. A középtávú trendek a legtöbb helyen már régen megkoptak és lassan a hosszútávú tendenciák kapcsán is az útkeresés lesz a jellemző. Technikai elemzésünkben az öt legnagyobb, fejlett EU-s ország vezető tőzsdeindexét vizsgáljuk meg, sallangok nélkül.